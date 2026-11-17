Sebastián Liaudat, director del Instituto San José de Baradero, ganó la primera edición del premio “Directores que Transforman”.

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Todos los días, a las 6:40 de la mañana, Sebastián Liaudat abre las puertas del Instituto San José de Baradero, en la provincia de Buenos Aires, y recibe personalmente a los estudiantes que llegan a la escuela. Para este director de secundaria, ese saludo cotidiano es una manera de reconocer a cada adolescente y hacerle sentir que su presencia importa.

Esa forma de entender el vínculo entre los directivos y los alumnos fue uno de los motivos por los que Liaudat resultó ganador de la primera edición de “Directores que Transforman – Premio Santander al Liderazgo Escolar”, una iniciativa de Santander Argentina junto con Fundación Varkey. El educador fue seleccionado entre más de 200 postulaciones y nominaciones de todo el país y recibirá 5 millones de pesos para impulsar un proyecto de mejora en su escuela.

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Liaudat dirige desde hace tres años y medio el nivel secundario del Instituto San José, una institución privada y confesional que reúne a unos 900 estudiantes entre jardín, primaria y secundaria. Trabaja allí desde 2010 y antes estuvo siete años al frente de un bachillerato para adultos. Es profesor de Matemática y licenciado en Tecnología Educativa, y también continúa dando clases en el nivel superior.

Su gestión se apoya en la convicción de que los estudiantes deben tener un papel protagónico en la vida escolar. Además de recibirlos cada mañana, comparte desayunos con distintos grupos, mantiene abiertas las puertas de su dirección y promueve espacios de participación donde los adolescentes pueden plantear inquietudes y propuestas, según informó Fundación Varkey.

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“Para entrar a la dirección, los alumnos solo tienen que tocar la puerta. Siempre van a encontrar un espacio para ser escuchados, ya sea para presentar proyectos, plantear quejas o compartir inquietudes”, dijo Liaudat. Y resaltó: “Lo principal es escuchar a todos: a los chicos, a las familias y a los docentes. Y, a partir de eso, tomar decisiones”.

Sebastián Liaudat y el equipo de conducción del Instituto San José.

Una de sus iniciativas fue crear talleres extracurriculares optativos a partir de encuestas a los propios estudiantes. También sostiene desde hace más de ocho años las charlas TED-Ed, que permiten a los jóvenes desarrollar sus ideas y expresarlas frente a otros.

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“Hoy muchos adolescentes sienten que van a la escuela porque tienen que ir. Nosotros queremos que vayan porque quieren estar ahí”, explicó Liaudat.

Durante su gestión, el colegio incorporó tecnología en las aulas de secundaria y puso en marcha un proceso participativo para definir una nueva orientación, que incluyó consultas a estudiantes, docentes, familias y egresados. También impulsó proyectos solidarios junto con organizaciones de Baradero. Varios exalumnos regresaron a la institución como profesores, preceptores y referentes de pastoral.

“Es fundamental armar equipo. Tenemos docentes muy diversos y el desafío es reconocer y potenciar lo mejor de cada uno. La docencia muchas veces es una tarea solitaria y, como equipo directivo, tenemos la responsabilidad de acompañar, orientar y valorar el trabajo de nuestros docentes”, subrayó Liaudat.

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Sebastián Liaudat fue reconocido el martes 17 de noviembre con el “Premio Santander al Liderazgo Escolar - Directores que Transforman”.

El impacto del liderazgo escolar

El ganador fue anunciado durante el Encuentro Santander por la Educación, realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los tres finalistas –Sebastián Liaudat, Jimena Pi y Ariel Bizzotto– compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre los desafíos de dirigir escuelas en contextos muy diferentes.

“Un buen director puede transformar una escuela, incluso en los contextos más difíciles. Su liderazgo va mucho más allá de la gestión: es quien construye una visión compartida, inspira, fortalece los equipos y genera las condiciones para que los estudiantes aprendan más y mejor”, afirmó Agustín Porres, director regional para Latinoamérica de Fundación Varkey.

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Además del premio económico para Liaudat, los tres finalistas recibirán becas de formación para continuar fortaleciendo sus capacidades de liderazgo.

El Instituto San José de Baradero es una escuela privada y confesional a la que asisten unos 900 estudiantes de nivel inicial, primario y secundario.

Los otros dos finalistas fueron Jimena Pi, de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y Ariel Bizzotto, de San Martín, Mendoza.

Hace casi 30 años, Pi fundó el Centro de Formación Integral Lucero para evitar que siete chicos con discapacidad se quedaran sin escuela. Actualmente dirige una institución de educación especial con casi 600 estudiantes, que además desarrolla un programa de inclusión para acompañar a otros 300 alumnos en escuelas comunes del norte del conurbano bonaerense.

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Por su parte, Bizzotto recorre 120 kilómetros diarios para dirigir la escuela rural Nº 1-591 “Luis María Drago”, a la que asisten 69 estudiantes. Entre sus iniciativas se destacan la gestión de una sala de primeros auxilios, mejoras en la infraestructura y un proyecto de hidroponía con apoyo del INTA. También impulsó acciones que permitieron mejorar la asistencia escolar entre un 60% y un 70%.

El premio, cuya convocatoria se desarrolló entre abril y junio de este año, busca reconocer a los directivos que logran movilizar a sus comunidades educativas para mejorar las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes.

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