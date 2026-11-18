En Argentina, la lectura es la competencia más desarrollada en inglés, con 599 puntos, mientras que la expresión oral alcanza los 519, según el informe EF EPI 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Argentina es el país de América Latina con mayor dominio del inglés y ocupa el puesto 26 a nivel mundial, según la edición 2026 del Índice de Dominio del Inglés (EF EPI), elaborado por la organización internacional EF Education First. Aunque el país retrocedió dos posiciones respecto del año pasado, se mantiene a la cabeza de la región. Los resultados muestran una brecha importante entre la capacidad de leer en inglés y la de hablarlo: la expresión oral es la habilidad en la que los argentinos obtuvieron los puntajes más bajos.

El informe se basa en los resultados de más de 2,3 millones de adultos de 117 países y regiones que realizaron el examen EF SET durante 2025. Argentina alcanzó 563 puntos, lo que la ubica en la categoría de dominio “alto”. En América Latina le siguen Honduras (puesto 28, con 554 puntos), Uruguay (30, con 547), Paraguay (37, con 528) y Perú (42, con 523). A nivel mundial, el ranking está encabezado por Suecia, Austria y Dinamarca.

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El informe difundido por Education First aclara que la muestra no es representativa de la población general. Los participantes realizan voluntariamente una prueba gratuita por internet, por lo que pueden tener un interés particular en aprender inglés o conocer su nivel. La edad promedio de quienes informaron ese dato es de 27 años. Por lo tanto, los resultados permiten comparar el desempeño de quienes rindieron el examen, pero no necesariamente reflejan el dominio del idioma del conjunto de la población de cada país. El informe no precisa cuántos argentinos participaron.

Luciano Comba, responsable de EF en el país, explicó a Infobae que no se trata de un resultado aislado: “Argentina suele encabezar la región, siempre entre el primero o el segundo puesto. Yo creo que parte de la explicación tiene que ver con que en Argentina hay mucho interés por el idioma. Eso se ve reflejado en la cantidad de institutos que existen, la cantidad de escuelas bilingües y el foco que se da en las escuelas al aprendizaje del inglés. Es una sociedad a la que también le gusta mucho viajar y conectar con el mundo”, afirmó.

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Comba consideró que también influye la tradición educativa argentina, aunque aclaró que no identifica una característica específica del sistema escolar actual que explique la diferencia con los países vecinos. “Argentina hereda una estructura educativa que fue modelo para todos los países vecinos, y algo de eso todavía persiste en nuestro sistema. Para mí es un poco de todo: un sistema educativo que todavía es fuerte y una cultura que busca abiertamente aprender un idioma, conocer otras culturas y viajar”, sostuvo.

El informe advierte que los jóvenes de 18 a 20 años presentan mayores dificultades con el inglés que los adultos de entre 26 y 30 años, una brecha especialmente pronunciada en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los argentinos leen mejor de lo que hablan

Uno de los principales hallazgos del estudio es la diferencia entre las distintas competencias lingüísticas. En Argentina, la lectura obtuvo el puntaje más alto (599 puntos), seguida por la escritura (556) y la comprensión auditiva (542). La expresión oral quedó última, con 519 puntos: una diferencia de 80 puntos respecto de la lectura.

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Esta tendencia se repite a nivel mundial. La lectura es la habilidad más desarrollada en cuatro de cada cinco países, mientras que la expresión oral es la más débil en aproximadamente el 40%. En promedio, los resultados de expresión oral se encuentran 57 puntos por debajo de los de lectura.

Argentina ocupa el puesto 26 entre 117 países y regiones en el ranking mundial de dominio del inglés, dos posiciones por debajo de la edición anterior. (Fuente: EF EPI 2026)

“Hoy existen herramientas de IA que resultan muy útiles para traducir textos o facilitar la lectura en inglés. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el habla”, señaló Comba, y destacó la importancia de las experiencias de aprendizaje que permiten practicar el idioma y desarrollar confianza para utilizarlo en situaciones reales.

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El informe también advierte sobre las dificultades de los jóvenes de entre 18 y 20 años. A nivel global, el dominio del inglés de este grupo cayó durante los años previos a 2022 y se estabilizó en niveles inferiores desde entonces. En América Latina, los participantes de esa edad obtienen 87 puntos menos que los adultos de entre 26 y 30 años, la mayor brecha generacional entre las regiones analizadas.

Argentina es el único país de América Latina donde las mujeres obtuvieron mejores resultados que los hombres en el dominio del inglés. Mientras que en la región los hombres superan a las mujeres por 14 puntos en promedio, en Argentina las mujeres alcanzaron 565 puntos, frente a los 561 de los hombres.

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El inglés retrocede a nivel mundial

El informe señala que el dominio global del inglés disminuyó por quinto año consecutivo. Más de dos tercios de los países con datos comparables obtuvieron puntajes inferiores a los de la edición anterior.

Suecia encabeza el ranking mundial de dominio del inglés de Education First, seguida por Austria y Dinamarca. Argentina lidera en América Latina. (Fuente: EF EPI 2026)

Suecia alcanzó el primer puesto mundial con 615 puntos, después de ascender siete posiciones. Austria quedó segunda, con 613 puntos, y Dinamarca tercera, con 612. Países Bajos, que había encabezado el ranking durante siete años consecutivos, cayó al quinto lugar.

Para Kate Bell, autora del informe de EF, las dificultades para hablar inglés tienen consecuencias que van más allá del aprendizaje del idioma: “Un mundo poblado por personas que pueden leer en inglés, pero tienen dificultades para hablarlo, es un mundo en el que la comunicación es demasiado a menudo unidireccional y en el que voces esenciales quedan fuera de la conversación”, advirtió.

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