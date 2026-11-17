Beatriz Di Meo

Guardar

Cuando el año escolar se acerca a su fin, las emociones también se intensifican. El cansancio, las expectativas, las frustraciones y los logros conviven en aulas donde enseñar y aprender implica mucho más que transmitir conocimientos.

TICMAS, la empresa Edtech que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas desarrolló “Pausa & Conecta” una propuesta que trabaja con diversos recursos para gestionar el clima escolar y la convivencia, el desarrollo socioemocional y el bienestar y cuidado del docente en primaria y secundaria.

PUBLICIDAD

Hay días en los que una clase no comienza con una explicación, sino con una emoción. Un estudiante que no logra concentrarse, otro que responde con enojo, un grupo que necesita ser escuchado. Y frente a ellos, un docente que también llega al aula con sus propias preocupaciones, responsabilidades y desafíos.

Enseñar es encontrarse

Enseñar supone, cada día, encontrarse con otros. Con sus historias, sus estados de ánimo y sus diferentes maneras de interpretar lo que sucede. En ese escenario, la educación socioemocional no es un contenido más que sumar a la planificación: es una dimensión transversal que interviene con los vínculos, las decisiones y las experiencias de aprendizaje.

PUBLICIDAD

Reconocer lo que sentimos, comprender las emociones de los demás y aprender a regular nuestras respuestas son habilidades que se construyen en la vida cotidiana. Y el aula ofrece innumerables oportunidades para desarrollarlas; ya sea un desacuerdo entre compañeros, una actividad que genera frustración, una palabra que alienta o una intervención docente que transforma un conflicto en una oportunidad de aprendizaje.

Pero hay algo que pocas veces se dice y es que los docentes también necesitan espacios para reconocer y gestionar sus propias emociones. Porque acompañar no significa tener siempre la respuesta adecuada, ni mantener la calma en todo momento. Significa desarrollar herramientas para actuar con mayor conciencia, empatía y criterio, incluso en situaciones complejas.

PUBLICIDAD

La educación socioemocional comienza por quien enseña

Desde TICMAS creemos que fortalecer estas habilidades es también una manera de acompañar la tarea docente y enriquecer las experiencias educativas. Por eso, trabajamos de manera continua con talleres de Educación Socioemocional que invitan a reflexionar sobre situaciones reales del aula, reconocer el valor de las emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y explorar estrategias para integrarlas de manera transversal en la práctica cotidiana.

Porque quizás uno de los aprendizajes más valiosos que podemos promover en la escuela sea que no siempre podemos elegir lo que sentimos, pero sí podemos aprender qué hacer con eso que sentimos. Y esa posibilidad puede transformar no solo una clase, sino también la manera en que habitamos la escuela.

PUBLICIDAD

Pausa & Conecta

La edtech TICMAS desarrolló una serie de cápsulas interactivas con guías docentes y actividades para desarrollar las habilidades socioemocionales en primaria y secundaria. La propuesta aborda tres prioridades comenzando por el clima escolar y la convivencia al ofrecer ejercicios breves o extendidos para responder a emergentes manteniendo el ritmo de la clase.

La segunda propuesta se enfoca en el desarrollo socioemocional para que los estudiantes lleven a la práctica competencias claves del mundo actual. En tercer lugar las cápsulas trabajan con el bienestar docente con recursos que canalizan tensiones y reducen el desgaste del equipo.

“Pausa & Conecta” fue pensado como una colección de recursos flexibles para la formación de hábitos de convivencia y dar respuestas a imprevistos en el aula con la posibilidad de trabajar en grupo o con cada estudiante de forma individual. Las guías docentes recuperan la visión de TICMAS de acompañamiento para cada integrante del proceso de aprendizaje.

PUBLICIDAD