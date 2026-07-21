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Trump se mostró dispuesto a dialogar con Hezbollah para apoyar las negociaciones entre Líbano e Israel

Durante una reunión con el presidente libanés, Joseph Aoun, el mandatario estadounidense analizó los avances del acuerdo impulsado por Washington para reducir las tensiones entre las partes

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Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca al presidente libanés, Joseph Aoun, para abordar las negociaciones entre Líbano e Israel y la situación de seguridad en el sur del país (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca al presidente libanés, Joseph Aoun, para abordar las negociaciones entre Líbano e Israel y la situación de seguridad en el sur del país (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que está dispuesto a mantener conversaciones con el grupo terrorista Hezbollah si esa gestión es solicitada por el presidente libanés, Joseph Aoun. La declaración se produjo durante un encuentro celebrado en la Casa Blanca, donde ambos mandatarios abordaron el proceso de implementación del acuerdo entre Líbano e Israel promovido por Washington y las medidas para estabilizar la frontera sur libanesa.

Ante preguntas de la prensa, Trump dejó claro que no descarta abrir canales de comunicación con el movimiento chií.

Si el presidente dice que quiere que hable con Hezbollah, yo lo haré”, afirmó durante la reunión con Aoun.

El mandatario estadounidense explicó que mantiene una política de diálogo amplia incluso con actores con los que otros consideran inconveniente negociar.

Hablo con todo el mundo, incluso con personas con las que muchos creen que no debería hablar, y las cosas salen bien”, sostuvo.

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Las declaraciones llegan en un momento en que Washington intenta consolidar el proceso iniciado entre Israel y Líbano para reducir las tensiones en la frontera común. Ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, avanzan en la aplicación del denominado Marco Trilateral, firmado el 26 de junio bajo patrocinio estadounidense, que contempla una retirada gradual de fuerzas israelíes de determinadas áreas del sur del Líbano y su transferencia al Ejército libanés mediante las llamadas “zonas piloto”.

El encuentro entre Donald Trump y Joseph Aoun en la Casa Blanca estuvo marcado por las gestiones para avanzar en la retirada de tropas israelíes del sur del Líbano (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El encuentro entre Donald Trump y Joseph Aoun en la Casa Blanca estuvo marcado por las gestiones para avanzar en la retirada de tropas israelíes del sur del Líbano (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Durante la reunión, Trump también reiteró el respaldo de Estados Unidos al Líbano y aseguró que su administración continuará colaborando con ese país.

Hemos visto que el Líbano ha sido un país muy maltratado durante décadas”, dijo el presidente estadounidense.

“Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo mucho”, agregó.

Pese al acuerdo vigente, la situación sobre el terreno continúa siendo inestable. Israel mantiene operaciones militares contra objetivos que vincula con Hezbollah, al considerar que el grupo sigue representando una amenaza para su seguridad. Hezbollah, por su parte, rechaza tanto las negociaciones con Israel como cualquier iniciativa orientada a entregar su arsenal.

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Aoun pide respaldo para el Ejército libanés

Durante su visita oficial a Washington, Joseph Aoun centró buena parte de su mensaje en solicitar apoyo político y militar de Estados Unidos para fortalecer a las Fuerzas Armadas Libanesas, que comenzaron a desplegarse en el sur del país conforme al acuerdo alcanzado con Israel.

El presidente libanés advirtió que el Ejército constituye el principal pilar de estabilidad institucional y alertó sobre las consecuencias que tendría una pérdida del respaldo internacional.

Necesitamos apoyar a las Fuerzas Armadas Libanesas. Sin ellas, todo colapsará”, declaró Aoun.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Baabda, (REUTERS/Mohamed Azakir/Archivo)
El presidente del Líbano, Joseph Aoun, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Baabda, (REUTERS/Mohamed Azakir/Archivo)

También recordó que la región meridional del país sufrió décadas de conflicto y sostuvo que el objetivo es evitar un regreso a ese escenario.

“No queremos volver a ver eso. Lo único que pedimos es que sigan apoyando a las Fuerzas Armadas Libanesas”, expresó.

Aoun agradeció además el papel desempeñado por Trump en la mediación del acuerdo alcanzado entre Israel y Líbano y calificó ese esfuerzo como un paso histórico para intentar poner fin a las hostilidades entre ambos países.

Según explicó, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado político de Hezbollah, respalda las gestiones diplomáticas y comparte el objetivo de terminar la guerra.

Mientras tanto, el despliegue militar previsto en las zonas piloto enfrenta dificultades. El Ejército libanés informó que comenzó a posicionarse en la localidad de Zawtar al Gharbiya, una de las tres áreas contempladas por el acuerdo. Sin embargo, horas después denunció que soldados israelíes realizaron disparos cerca de sus unidades, un incidente que, según afirmó, complica la implementación del plan.

Las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron que únicamente efectuaron disparos de advertencia al aire después de que efectivos libaneses ingresaran en un sector que, según su versión, no formaba parte del área acordada para el despliegue. Añadieron que no hubo heridos y que los militares libaneses se retiraron posteriormente.

Militares libaneses dialogan con residentes de Zawtar al Gharbiya mientras el Ejército toma posiciones en la zona después de la retirada de fuerzas israelíes contemplada en el acuerdo impulsado por Washington (REUTERS/Zohra Bensemra)
Militares libaneses dialogan con residentes de Zawtar al Gharbiya mientras el Ejército toma posiciones en la zona después de la retirada de fuerzas israelíes contemplada en el acuerdo impulsado por Washington (REUTERS/Zohra Bensemra)

El proceso también está condicionado por la exigencia israelí de que el Estado libanés desarme a Hezbollah, un objetivo defendido públicamente por Aoun desde que asumió la presidencia y que sigue siendo uno de los principales puntos de fricción para avanzar hacia una normalización duradera de la situación en la frontera.

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