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El Ejército libanés desplegó tropas en el sur del país tras la primera retirada israelí bajo el acuerdo trilateral

La entrega del territorio, pactada entre Beirut, Tel Aviv y Washington el 26 de junio, inaugura las “zonas piloto” previstas para desactivar a Hezbollah y abrir el camino a una retirada escalonada de Israel del sur del Líbano

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Miembros del ejército libanés montan guardia junto a un vehículo blindado de transporte de personal, mientras la gente regresa a sus hogares tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, en Bir Al-Salasil, distrito de Tiro, en el sur de Líbano. 15 de junio de 2026. REUTERS/Aziz Taher
Miembros del ejército libanés montan guardia junto a un vehículo blindado de transporte de personal, mientras la gente regresa a sus hogares tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, en Bir Al-Salasil, distrito de Tiro, en el sur de Líbano. 15 de junio de 2026. REUTERS/Aziz Taher

El Ejército del Líbano desplegó tropas el martes en la localidad sureña de Zawtar al-Gharbiyeh, en la región de Nabatieh, horas después de que las fuerzas israelíes abandonaran el área en el marco de un plan mediado por Estados Unidos. La operación marca el primer traspaso efectivo de territorio bajo el denominado programa de zonas piloto, diseñado para devolver al Estado libanés el control de una franja de unos diez kilómetros de profundidad que Israel ha ocupado desde que el conflicto se recrudeció en marzo de 2026.

El acuerdo trilateral que sustenta esta transferencia fue firmado el 26 de junio en Washington por los embajadores de Israel y el Líbano ante Estados Unidos, con la presencia del secretario de Estado Marco Rubio. El marco establece un mecanismo escalonado: el Ejército libanés despliega en aldeas evacuadas por Israel, verifica que han sido vaciadas de infraestructura y armamento de Hezbollah, y certifica el cumplimiento ante un Grupo de Coordinación Militar tripartito. Solo entonces Israel procede a retirar sus tropas de la siguiente zona. Washington presentó el lunes el inicio del programa como un hito diplomático, aunque dos de las tres aldeas inicialmente designadas —Froun y Srifa— ya estaban vacías de soldados israelíes antes del anuncio.

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La entrada del Ejército libanés no transcurrió sin incidentes. Soldados israelíes dispararon cerca de las unidades desplegadas, lo que motivó una advertencia formal de las fuerzas armadas libanesas sobre los riesgos para el plan. Israel confirmó el episodio y lo atribuyó a que personal libanés con un vehículo de ingeniería cruzó unos 150 metros hacia su denominada zona de seguridad en las inmediaciones de la aldea vecina de Zawtar al-Sharqiyeh, que Tel Aviv considera fuera del programa piloto. No hubo heridos.

Un tanque israelí y un vehículo blindado de transporte de personal realizan maniobras en el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, tras cruzar la frontera hacia Israel, el 1 de julio de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil REUTERS/Avi Ohayon
Un tanque israelí y un vehículo blindado de transporte de personal realizan maniobras en el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, tras cruzar la frontera hacia Israel, el 1 de julio de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil REUTERS/Avi Ohayon

La prioridad inmediata es el desminado. Un alto mando libanés informó a Reuters que los equipos de ingeniería rastreaban la localidad en busca de munición sin detonar y que quedaba mucho trabajo antes de poder declararla segura. El alcalde Abed Ezzeddin describió una destrucción extrema: más de la mitad de las construcciones había sido demolida y las restantes sufrieron daños graves, dejando la aldea en condiciones inhabitables.

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Ezzeddin planteó además una pregunta que resume la fragilidad del acuerdo en el terreno: cómo garantizar un retorno seguro de los desplazados cuando las fuerzas israelíes permanecen en Zawtar al-Sharqiyeh, a apenas cinco minutos a pie de la aldea que el Ejército libanés acaba de tomar. La duda del alcalde no es retórica. Decenas de aldeas de la franja ocupada han sido arrasadas —hospitales, plantas eléctricas, sistemas de agua— y decenas de miles de libaneses siguen sin poder volver a sus hogares.

Un edificio destruido por un bombardeo israelí en Qanarit, Líbano, el 20 de 20, 2026 (AP foto/Mohammed Zaatari)
Un edificio destruido por un bombardeo israelí en Qanarit, Líbano, el 20 de 20, 2026 (AP foto/Mohammed Zaatari)

El contexto en que se inserta esta operación es el de una guerra que comenzó el 2 de marzo de 2026, dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán. Hezbollah anunció entonces su entrada en el conflicto en apoyo de Teherán. Israel ha continuado con bombardeos y demoliciones en zonas ocupadas incluso después de la firma del acuerdo del 26 de junio.

Hezbollah rechazó el acuerdo trilateral desde el primer momento. Su secretario general, Naim Qassem, lo calificó de humillante y lo declaró nulo y sin valor, exigiendo una retirada israelí incondicional antes de cualquier conversación sobre el desarme del grupo. Israel, por su parte, condiciona cualquier retirada a la verificación de ese desarme: Netanyahu reafirmó en julio que sus tropas permanecerán en la zona de seguridad el tiempo que sea necesario.

El presidente libanés Joseph Aoun se reunió este martes con Donald Trump en la Casa Blanca, en una visita que el gobierno de Beirut espera que impulse la implementación del acuerdo. Las conversaciones de Roma celebradas la semana pasada entre delegaciones israelí y libanesa cerraron sin un calendario concreto de retiradas. La prueba de Zawtar al-Gharbiyeh —su éxito o sus tropiezos— determinará en gran medida si el mecanismo de zonas piloto puede escalar hacia una retirada real, o si quedará como un gesto diplomático en un conflicto que el Estado libanés no controla del todo.

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