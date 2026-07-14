Examen de admisión de La Agraria: 30 escolares de un mismo colegio ingresan al examen de admisión, incluidos alumnos de primaria y una estudiante de 13 años

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La reciente evaluación de admisión de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) dejó resultados que llamaron la atención por la participación de estudiantes de educación básica que consiguieron una vacante antes de concluir la secundaria e incluso la primaria. Entre ellos figura un grupo perteneciente a una misma institución educativa, cuyos resultados concentraron parte importante de los ingresos obtenidos en esta convocatoria.

El proceso también reflejó la presencia de menores de edad en distintas carreras profesionales de la universidad. Los resultados evidenciaron casos de estudiantes que alcanzaron los primeros lugares de sus especialidades tras competir con miles de postulantes en una evaluación nacional.

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Uno de los aspectos que marcó esta jornada de admisión fue el desempeño de alumnos que aún cursan distintos niveles escolares. La lista incluye estudiantes de sexto de primaria y de secundaria que consiguieron ubicarse entre los mejores puntajes de sus respectivas carreras.

De acuerdo con la información difundida por el colegio Juventud Científica, ubicado en El Agustino, los resultados responden a un trabajo académico que permitió que decenas de sus alumnos obtuvieran una vacante en la UNALM durante el reciente proceso de admisión.

Treinta estudiantes de un mismo colegio lograron una vacante

Resultados del examen de admisión de la UNALM estarán disponibles en la web oficial| Andina

El colegio Juventud Científica informó que 30 de sus escolares ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina durante el último examen de admisión. Según la institución educativa, esa cifra representa el 11 % del total de vacantes ofrecidas en las 12 carreras profesionales incluidas en esta convocatoria.

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Los estudiantes consiguieron plazas en distintas especialidades, además de ocupar los primeros lugares en varias facultades. La institución destacó que el resultado involucró a alumnos de distintos grados escolares, desde sexto de primaria hasta quinto de secundaria.

La dirección del colegio señaló que el desempeño obtenido refleja el trabajo académico desarrollado con sus estudiantes durante los últimos años y resaltó la participación del equipo docente en la preparación para el proceso de admisión.

Una estudiante de 13 años obtuvo el primer lugar en Pesquería

Entre los casos difundidos por el colegio figura el de Luhana Ríos, estudiante de 13 años que actualmente cursa el tercer grado de secundaria. La adolescente consiguió el primer puesto en la carrera de Pesquería.

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Según la información proporcionada por la institución educativa, el ingreso de Luhana ocurrió pocos meses después del fallecimiento de su padre. La estudiante dedicó este resultado a su memoria y explicó que él representó la principal motivación para continuar con sus estudios y afrontar ese momento familiar.

El colegio incluyó su historia entre los casos destacados del proceso de admisión debido a la edad de la estudiante y al contexto personal en el que obtuvo el primer lugar de su especialidad.

Escolares de primaria también superaron el examen de admisión

El examen permitió además el ingreso de Joaquín Chura y Lian Vilcapoma, ambos de 11 años y estudiantes de sexto grado de primaria.

De acuerdo con la información difundida por el colegio Juventud Científica, Joaquín registra varios ingresos universitarios en distintos procesos de admisión pese a su corta edad. Por su parte, Lian obtuvo anteriormente el tercer puesto a nivel nacional en el Concurso Nacional de Matemática (Conamat), antecedente que forma parte de su trayectoria académica.

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La institución educativa indicó que estos resultados reflejan la preparación recibida por ambos escolares desde los primeros años de formación.

Primeros puestos en distintas carreras profesionales

Universidad Nacional Agraria La Molina ofrece más de 700 vacantes: todo sobre el examen de admisión 2026-I. (Foto: Andina)

Además del ingreso de los 30 escolares, varios alumnos ocuparon el primer lugar en diferentes especialidades de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Megan Palomino obtuvo el primer puesto en Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos. Luhana Ríos alcanzó el primer lugar en Pesquería. Jeremías Ramírez consiguió la mayor calificación en Zootecnia, mientras que Javier Reyes ocupó el primer puesto en Biología.

Estos resultados situaron a estudiantes del mismo colegio entre los mejores puntajes del proceso de admisión correspondiente a varias facultades de la universidad.

La institución educativa destacó el trabajo académico de sus alumnos

Tras la publicación de los resultados, la dirección del colegio Juventud Científica expresó su satisfacción por el desempeño alcanzado por sus estudiantes durante el examen de admisión.

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La institución señaló: “Este récord de 30 ingresantes, logrando el ingreso de una promoción entera, reafirma nuestro compromiso con la educación de élite. Ver a estudiantes desde sexto grado de primaria hasta quinto de secundaria alcanzar sus objetivos nos impulsa a seguir innovando en nuestras estrategias pedagógicas para integrar la ciencia y la excelencia en el día a día de nuestros alumnos”.

La información difundida por el colegio destaca que el resultado corresponde al esfuerzo conjunto de estudiantes y docentes durante la preparación académica previa al examen de admisión desarrollado por la Universidad Nacional Agraria La Molina.