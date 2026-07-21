El Mundial 2026 rompió récords de audiencia en Estados Unidos y aumentó la popularidad de otros países

El Mundial 2026 posicionó a Estados Unidos en el centro del interés global por sus récords de audiencia y su salto en actividad digital. (REUTERS/Lee Smith)

El cierre del Mundial 2026, celebrado el 19 de julio, posicionó a Estados Unidos en el centro del interés global al registrar los mayores índices de audiencia y un salto sin precedentes en la actividad digital de sus figuras futbolísticas, según informes oficiales de Nielsen y Variety. El evento, extendido durante 39 días y con la participación de 48 equipos, estableció nuevos estándares tanto en el consumo televisivo como en la interacción digital del público estadounidense.

De acuerdo con datos de Variety y la consultora Nielsen, la final entre España y Argentina reunió a 22,6 millones de espectadores en territorio estadounidense a través de Telemundo y Peacock, convirtiéndose en la transmisión más vista de la historia del fútbol en español en el país. Por su parte, el encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, disputado el 1 de julio, fijó un nuevo récord al atraer 26,4 millones de televidentes por Fox, lo que lo convirtió en el partido de fútbol más visto en inglés en Estados Unidos.

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La edición 2026 de la Copa Mundial, la primera en contar con 48 selecciones, permitió la llegada de nuevos países al escenario internacional y generó un total de 104 partidos. Según ESPN, la expansión del torneo no solo amplió la competencia, sino que también elevó la exposición y el crecimiento digital de jugadores, con un impacto especialmente notorio en el mercado estadounidense.

¿Cuánta audiencia registró el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Las cifras oficiales reflejan un crecimiento sin precedentes en la audiencia televisiva del Mundial 2026 en Estados Unidos. La final entre España y Argentina fue seguida por 22,6 millones de personas a través de Telemundo y Peacock, según los datos preliminares de Nielsen y reportados por Variety. Esta cifra convierte a la final en el evento futbolístico de mayor audiencia en televisión en español en la historia del país.

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El encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina del 1 de julio, emitido por Fox, reunió a 26,4 millones de espectadores, estableciendo una nueva marca como la transmisión de fútbol en inglés más vista en territorio estadounidense. Variety señala que “el partido superó todos los registros previos para una competición de fútbol en Estados Unidos”.

Fox y Telemundo aseguraron ingresos publicitarios combinados cercanos a los 850 millones de dólares, de acuerdo con cifras citadas por SportsPro y recogidas por Variety. La inversión por los derechos de transmisión alcanzó los 485 millones de dólares únicamente para Fox.

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La final entre España y Argentina reunió a 22,6 millones de espectadores en Telemundo y Peacock y fue la transmisión de fútbol en español más vista en Estados Unidos. (FIFA)

¿Qué impacto tuvo el Mundial 2026 en las redes sociales de los jugadores estadounidenses?

La edición 2026 del torneo generó un crecimiento notorio en la presencia digital de los jugadores estadounidenses y de otros países participantes. El delantero Folarin Balogun duplicó su base de seguidores en Instagram, pasando de 335.106 a 903.577 durante la competencia, según datos de ESPN y Sportico. Balogun lideró al equipo nacional en goles antes de ser expulsado en octavos de final, sanción que posteriormente fue anulada por la FIFA.

Meta, empresa matriz de Instagram, informó que el Mundial impulsó cifras récord de interacción en sus plataformas. Entre el 11 de junio y el 11 de julio, los futbolistas de las selecciones mundialistas sumaron 213,6 millones de nuevos seguidores en Instagram. En el caso de los jugadores estadounidenses, el crecimiento reflejó el interés sostenido de la afición nacional, incluso después de la eliminación del equipo.

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¿Qué jugadores internacionales experimentaron mayor crecimiento digital tras el Mundial 2026?

El impacto digital del Mundial 2026 se extendió más allá de Estados Unidos. Erling Haaland, delantero de Noruega, registró el mayor incremento absoluto de seguidores en Instagram, sumando entre 31,8 y 32,1 millones durante el torneo, según ESPN. El arquero Vozinha de Cabo Verde pasó de cerca de 30.000 seguidores a más de 29 millones, de acuerdo con datos oficiales de Meta y reportes de G1, lo que supuso el mayor crecimiento porcentual.

Otros futbolistas destacados por el crecimiento de sus cuentas incluyen:

Cristiano Ronaldo (Portugal): 11,4 millones de nuevos seguidores.

Lamine Yamal (España): 11 millones.

Endrick (Brasil): 5,6 millones.

Gilberto Mora (México): 6,6 millones.

Michael Olise (Francia): 5,7 millones.

Meta reportó que México fue el país con mayor crecimiento porcentual en seguidores, con un aumento del 78% durante el torneo, impulsado por figuras como Gilberto Mora.

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La Copa Mundial 2026 amplió el torneo a 48 selecciones y 104 partidos, una expansión que elevó la exposición del fútbol en el mercado estadounidense. (FIFA)

¿Cómo se comparan las audiencias televisivas a nivel internacional tras el Mundial 2026?

España registró 15,7 millones de televidentes y un 87,1% de share en la final transmitida por RTVE, 3Cat, La 2 y DAZN, según Variety. El partido se ubicó como el segundo evento más visto en la historia de la televisión española, solo superado por la semifinal de la Eurocopa 2012 entre España y Portugal.

En Francia, la semifinal ante España atrajo a 20,2 millones de espectadores y un share del 73% en M6, mientras que la final, ya sin presencia de la selección francesa, fue seguida por 12,24 millones. En el Reino Unido, la derrota de Inglaterra frente a Argentina en semifinales fue vista por 24 millones de personas en BBC One, el máximo registro del año para la televisión británica. La final reunió a 13,9 millones de personas en BBC One y iPlayer, con un pico adicional de 3,4 millones en ITV.

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¿Qué explica el éxito televisivo y digital del Mundial 2026 en Estados Unidos?

La ampliación de la Copa a 48 equipos y el formato extendido permitieron que nuevos mercados, especialmente Estados Unidos, incrementaran su exposición y audiencias. El atractivo de figuras internacionales como Haaland, Vozinha y Cristiano Ronaldo reforzó la tendencia de crecimiento digital, mientras que las cadenas estadounidenses capitalizaron el interés generado para establecer nuevos récords de audiencia y maximizar ingresos publicitarios.

El seguimiento de la afición estadounidense persistió incluso después de la eliminación del equipo nacional, fenómeno respaldado por los datos de interacción en redes sociales. Según Meta, “el Mundial 2026 estableció nuevos estándares de participación y visibilidad para futbolistas y selecciones en todas las plataformas digitales”.

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Erling Haaland, Vozinha y Cristiano Ronaldo encabezaron el crecimiento digital global que dejó el Mundial 2026, con México como líder en aumento porcentual de seguidores. (REUTERS/Vincent Carchietta-Imagn Images)

¿Qué cambios y tendencias deja el Mundial 2026 para el fútbol en Estados Unidos?

El Mundial 2026 consolidó a Estados Unidos como uno de los principales mercados para el fútbol internacional y para las grandes competiciones deportivas. Las cifras de rating y el alcance en redes sociales registrados durante el torneo servirán como referencia para futuras ediciones y para la planificación estratégica de cadenas y patrocinadores en el país.

La tendencia hacia una mayor digitalización del consumo, el crecimiento de seguidores en plataformas como Instagram y el interés sostenido por parte de la afición estadounidense indican que el fútbol seguirá ganando espacio en la agenda mediática y comercial de Estados Unidos. Según ESPN, el torneo generó casi 295 millones de nuevos seguidores en Instagram entre los 1.200 jugadores participantes, cifra que ilustra la magnitud del impacto global de la competencia.

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¿Qué se puede anticipar para los próximos eventos deportivos en Estados Unidos?

El balance del Mundial 2026 posiciona a Estados Unidos como un mercado estratégico para el fútbol y otros deportes de proyección internacional. El éxito en audiencia y el crecimiento digital alcanzados durante el torneo refuerzan el atractivo del país para futuros eventos y para la inversión de patrocinadores y cadenas de televisión.

De acuerdo con los datos de Nielsen, Variety, ESPN y Meta, la Copa Mundial 2026 estableció nuevos parámetros en el consumo mediático estadounidense, impulsando el interés por el fútbol y el seguimiento de sus protagonistas en el entorno digital. El legado del torneo servirá de base para el desarrollo de estrategias comerciales, mediáticas y deportivas en la región.