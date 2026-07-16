Escolar de 13 años ingresa a universidad y su éxito se lo dedica a su padre quien falleció hace una semana

Este video es una cobertura noticiosa que presenta dos segmentos principales. El primero muestra a una persona utilizando un teléfono inteligente, mientras se informa sobre la evaluación de un toque de queda en redes sociales para menores en Reino Unido. El segundo segmento se centra en "niños genio" que ingresan a una universidad agraria. Se observa a dos de estos niños, un varón y una mujer, hablando a un micrófono en un aula, y a un adulto enseñando ecuaciones matemáticas en una pizarra. Este contenido corresponde a un noticiero.

Una estudiante de 13 años logró ingresar a la Universidad Nacional Agraria La Molina y dedicó el logro a su padre, quien falleció una semana antes del examen de admisión. El caso de Luana Ríos ha captado la atención por su edad y por el trasfondo personal que acompaña su hazaña académica, en un contexto donde otros escolares del colegio Juventud Científica de El Agustino también consiguieron destacarse en el exigente proceso de selección.

El examen de admisión de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) reunió a más de 2.300 postulantes. Entre los ingresantes, sobresalió un grupo de 31 alumnos de primaria de una sola institución educativa. El resultado no solo refleja la preparación académica de los estudiantes, sino también el impacto de una metodología enfocada desde los primeros grados.

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Un gesto personal se refleja en la entrega de un diploma universitario, una carta con la palabra 'Papá' y una pequeña flor sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Luana Ríos: perseverancia y homenaje familiar

Luana Ríos, quien obtuvo el primer puesto en la carrera de Pesquería, se ha convertido en la figura más visible de este proceso. Al conocerse los resultados, expresó: “Este logro yo le dedico honestamente a mi papá”. Su declaración, transmitida en medios nacionales, sumó una dimensión emotiva a la noticia, ya que su padre falleció tan solo una semana antes del examen.

La historia de Luana Ríos ha generado múltiples reacciones en redes sociales y en la comunidad educativa, donde se valora tanto su esfuerzo académico como la fortaleza personal demostrada en una situación familiar adversa. El caso pone en relieve la importancia del entorno familiar en los logros estudiantiles y cómo los jóvenes pueden encontrar motivaciones profundas para superar retos.

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Una estudiante en un aula escolar observa hacia adelante mientras otros alumnos se ubican en sus pupitres, en el contexto de su ingreso a la universidad.

Un grupo destacado: 31 estudiantes de primaria logran el ingreso

La UNALM confirmó que 31 alumnos del colegio Juventud Científica de El Agustino aprobaron el examen de admisión, una cifra inusual que evidencia la calidad de la preparación recibida. Varios estudiantes, entre ellos Joaquín Chura y Lian Vilcapama, también compartieron que han sido admitidos en otras universidades públicas y privadas, lo que refuerza la imagen de un plantel con alto rendimiento académico.

En declaraciones recogidas por la prensa, estos jóvenes mencionaron que la exigencia del proceso no les impide mantener espacios para el juego y la convivencia familiar, lo que contribuye a un desarrollo integral.

Un estudiante con gafas habla en un micrófono en un aula de la institución Colegio Católico Juventud Científica durante un reportaje televisivo sobre el ingreso de niños a la universidad agraria.

La preparación como clave: experiencia del colegio Juventud Científica

El profesor Andrés Romero, responsable de la preparación en el colegio, detalló que el enfoque educativo comienza desde los primeros grados. Señaló que otras promociones anteriores han conseguido resultados similares en exámenes de universidades públicas, lo que sugiere una estrategia institucional sostenida.

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Según el docente, la formación no se limita a la transmisión de contenidos, sino que busca estimular el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas, habilidades que resultan decisivas en los exámenes de admisión universitaria. La experiencia de los ingresantes actuales refuerza la apuesta por una enseñanza rigurosa y orientada a resultados desde la educación primaria.

Un niño, identificado como uno de los alumnos genio de El Agustino, es entrevistado en un aula escolar tras ingresar a una universidad agraria.

Perspectivas y próximos desafíos para los jóvenes ingresantes

Tras su ingreso, los estudiantes tienen como meta inmediata concluir la primaria y la secundaria, ya que la mayoría todavía cursa los últimos años de la educación básica. El acceso temprano a la universidad plantea retos adicionales, como la adaptación a un entorno académico más exigente y la conciliación de las responsabilidades propias de la adolescencia con las demandas de una carrera universitaria.

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La UNALM, reconocida por su enfoque científico y técnico, ofrece ahora a estos jóvenes la posibilidad de desarrollar competencias avanzadas en áreas como Pesquería, Agricultura y Recursos Naturales, entre otras. La presencia de escolares en sus aulas representa un fenómeno poco frecuente, que plantea también interrogantes sobre la adaptación social y pedagógica de los estudiantes más jóvenes.

Una alumna de un colegio privado es entrevistada en su aula sobre el ingreso de los 'niños genio' a la Universidad Agraria.

Ingresos múltiples: excelencia académica y proyección futura

Luana Ríos sorprendió al informar que ha sido admitida en cuatro universidades distintas, una situación que refleja tanto sus capacidades individuales como el nivel alcanzado por el grupo de estudiantes de su colegio. Casos como el de Joaquín Chura y Lian Vilcapama repiten la pauta de ingresos múltiples, lo que potencia las oportunidades educativas y profesionales a mediano plazo.

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La diversidad de casas de estudio que han aceptado a estos menores evidencia la amplitud de opciones abiertas para quienes logran destacarse en pruebas de admisión. Además, este fenómeno invita a reflexionar sobre la flexibilidad de los sistemas universitarios para acoger a estudiantes que todavía transitan por la educación básica.

Estudiantes del colegio Juventud Científica celebran su ingreso a la Universidad Nacional Agraria La Molina, posando con diplomas frente a la entrada principal del campus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto social y educativo del logro

El éxito de los 31 escolares y, en especial, la historia de Luana Ríos, ha suscitado debates en torno a la aceleración educativa, la importancia del acompañamiento familiar y el papel de las escuelas en la detección y promoción del talento. Diversos especialistas en educación han señalado que la identificación temprana de habilidades permite maximizar el potencial de los estudiantes y facilitar su tránsito hacia niveles superiores de aprendizaje.

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El caso también pone en agenda la necesidad de políticas que articulen la educación básica y superior para garantizar trayectorias educativas exitosas y sostenibles. El desafío para las universidades y las familias será acompañar el desarrollo emocional y académico de los jóvenes que acceden de manera anticipada a entornos universitarios.

Tres estudiantes, dos niños y una niña, sonríen mientras la pantalla informa sobre su ingreso a la Universidad Agraria desde El Agustino.

Un reconocimiento a la constancia: la huella de un padre

La dedicatoria de Luana Ríos a su padre fallecido ha dado un significado adicional a su ingreso universitario. Su historia sintetiza la conjunción de esfuerzo personal, apoyo familiar y oportunidades educativas. El caso se ha convertido en un referente para otros estudiantes y para quienes ven en la educación una vía para transformar realidades, incluso en medio de la adversidad.

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