Estados Unidos envió un primer vuelo de ayuda humanitaria a Cuba como parte del plan de USD 100 millones impulsado por Marco Rubio

Un avión de carga de 7A Air Cargo en pista, listo para el primer vuelo de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba, parte de un plan de USD 100 millones.

Estados Unidos puso en marcha este martes el primer envío de ayuda humanitaria a Cuba dentro del programa de 100 millones de dólares anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio. El cargamento despegó desde Miami con alimentos y kits de higiene destinados a unas 700 familias, en una operación coordinada con Catholic Relief Services (CRS), la Iglesia católica y Cáritas Cuba, con el objetivo de que la asistencia llegue directamente a los ciudadanos en medio de la grave crisis que atraviesa la isla.

El Departamento de Estado informó que el vuelo representa el inicio de un paquete de asistencia para atender las necesidades del pueblo cubano, afectado por el deterioro económico y las consecuencias de décadas de gestión del régimen comunista.

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Mediante un comunicado, la dependencia explicó que el acto de envío contó con la participación del alto funcionario para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, y de la asesora principal para el Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

Según la nota oficial, la iniciativa responde al compromiso asumido por Rubio de destinar 100 millones de dólares en ayuda humanitaria “al pueblo cubano, que sufre las consecuencias de la cleptocracia, la brutalidad y la incompetencia económica del régimen comunista”.

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El cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba espera en la pista del aeropuerto de Miami, listo para el primer vuelo de un plan de USD 100 millones.

El primer cargamento incluye paquetes con alimentos no perecederos y productos básicos de higiene personal suficientes para asistir a cerca de 700 hogares.

Washington indicó que la distribución será realizada por Catholic Relief Services en coordinación con la Iglesia católica y Cáritas Cuba, utilizando la red de parroquias presentes en la isla.

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El Departamento de Estado sostuvo que este mecanismo busca impedir que la ayuda sea desviada antes de llegar a sus destinatarios.

“La entrega directa de bienes humanitarios por parte de representantes de parroquias locales en la isla garantizará que la asistencia estadounidense esencial llegue a los cubanos de a pie que la necesitan, sin ninguna oportunidad de desvío o robo por parte del régimen”, señaló el comunicado.

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Las autoridades estadounidenses recordaron que el programa amplía una iniciativa desarrollada el año pasado tras el paso del huracán Melissa, cuando Washington, CRS y Cáritas Cuba distribuyeron aproximadamente nueve millones de dólares en ayuda humanitaria.

En mayo, Marco Rubio anunció que Estados Unidos elevaría el apoyo hasta los 100 millones de dólares. Al presentar ese compromiso, el secretario de Estado insistió en que la asistencia debía entregarse mediante organizaciones independientes para asegurar que beneficiara directamente a la población.

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Fotografía de archivo de una calle de La Habana, donde residentes lavan un automóvil clásico en vísperas del anuncio de un plan de reformas económicas en Cuba (REUTERS)

La presión de Washington sobre la dictadura de Miguel Díaz-Canel

Un día antes del envío del primer vuelo, el Departamento de Estado difundió un informe de 100 páginas en el que calificó a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y acusó al régimen de mantener durante décadas actividades dirigidas contra los intereses de Washington.

El documento sostiene que la dictadura cubana ha desarrollado operaciones de inteligencia, brindado refugio a personas buscadas por la justicia estadounidense y permitido la presencia de infraestructura vinculada a gobiernos considerados adversarios de Estados Unidos.

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La administración de Donald Trump ha endurecido la presión sobre La Habana mediante nuevas sanciones y un bloqueo al suministro de petróleo hacia la isla, al tiempo que reclama reformas políticas y económicas.

En paralelo, Washington mantiene el programa de asistencia humanitaria destinado a aliviar la situación de la población cubana sin que los recursos pasen por las estructuras estatales.

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El gobierno estadounidense sostiene que el uso de la red de parroquias y de organizaciones humanitarias permitirá que los alimentos y artículos de primera necesidad lleguen directamente a las familias beneficiarias.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante un acto oficial celebrado en La Habana (REUTERS)

Mientras tanto, las relaciones diplomáticas entre ambos países continúan sin avances y persisten las diferencias sobre las condiciones para ampliar la cooperación bilateral.