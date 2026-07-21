¿Cuánto puedo ganar si hago un depósito a plazo fijo de S/ 2.500? Estas son las tasas de interés por entidad financiera

Mientras algunas superan el 5%, otras no llegan al 1%, por lo que comparar las opciones puede hacer una diferencia en la rentabilidad final del depósito. Foto: composición Infobae Perú

Quienes buscan hacer crecer sus ahorros sin asumir riesgos suelen optar por los depósitos a plazo fijo, un producto financiero que permite obtener una rentabilidad conocida desde el inicio. La ganancia dependerá de la entidad elegida y de la tasa de rendimiento efectivo anual (TREA) que esta ofrezca.

Al 21 de julio de 2026, las tasas disponibles en el sistema financiero muestran diferencias importantes entre una entidad y otra. Mientras algunas superan el 5%, otras ofrecen rendimientos inferiores al 1%, por lo que comparar las opciones antes de invertir puede marcar una diferencia en el monto que se recibirá al vencimiento del depósito.

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Estas son las tasas de interés por entidad financiera

De acuerdo con la información disponible al 21 de julio de 2026 de la SBS, estas son las tasas de rendimiento efectivo anual (TREA) que ofrece cada entidad financiera para depósitos a plazo fijo:

INFINANCE XP S.A.: 5,5%

Banco Efectiva: 5,25%

Banco Ripley: 4,25%

Banco Falabella: 4%

CRAC Los Andes: 4%

CRAC Cencosud Scotia: 4%

Financiera Confianza: 3,5%

Financiera Qapaq: 3,5%

BBVA: 3,5%

CMCP Lima: 3,4%

Compartamos Banco: 3,3%

CMAC Trujillo: 3,2%

CMAC Piura: 3%

CMAC Ica: 3%

CMAC Huancayo: 2,85%

BN. Santander Cons.: 2,8%

Financiera Surgir: 2,8%

Bancom: 2,75%

CMAC Tacna: 2,7%

CMAC del Santa: 2,6%

CMAC Cusco: 2,6%

CMAC Maynas: 1,75%

CMAC Arequipa: 1,7%

Financiera Proempresa: 1,6%

CRAC Prymera: 1,5%

BanBif: 1,4%

Banco Pichincha: 1,25%

Banco GNB: 1,25%

Alfin Banco: 1,2%

Mibanco: 1,15%

Scotiabank Perú: 1%

Interbank: 0,5%

Banco de Crédito: 0,2%

Banco Ripley es de las entidades que mejor tasa ofrece, con 4,25%. Foto: Más Finanzas

La diferencia entre la tasa más alta y la más baja es de 5,3 puntos porcentuales, lo que evidencia la importancia de revisar las condiciones de cada entidad antes de decidir dónde colocar el dinero.

¿Cuánto se puede ganar con un depósito de S/ 2.500?

Si una persona deposita S/ 2.500 durante un año y la tasa se mantiene constante, la ganancia aproximada variará según la entidad financiera elegida. A continuación, algunos ejemplos tomando cuatro tasas de la lista, incluida la más alta:

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INFINANCE XP S.A. (5,5%): ganancia aproximada de S/ 137,50, por lo que al finalizar el plazo se recibirían S/ 2.637,50.

BBVA (3,5%): ganancia aproximada de S/ 87,50, con un monto final de S/ 2.587,50.

CMAC Tacna (2,7%): ganancia aproximada de S/ 67,50, alcanzando S/ 2.567,50.

Interbank (0,5%): ganancia aproximada de S/ 12,50, por lo que el total al vencimiento sería de S/ 2.512,50.

En BBVA ganarías S/ 87,50 si depositas S/ 2.500 durante un año. Foto: Más Finanzas

Estos cálculos son referenciales y consideran la aplicación de la tasa anual sobre un depósito de S/ 2.500 durante un año. El rendimiento final puede variar según las condiciones específicas del producto financiero ofrecido por cada entidad, así como por el plazo contratado y otros términos establecidos por la institución.

Tasa de interés de referencia del BCRP sigue intacta

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 4,25% durante su Programa Monetario de julio de 2026. Con esta decisión, la autoridad monetaria prolongó por décimo mes consecutivo el mismo nivel de la tasa, una medida que estuvo en línea con lo esperado por el mercado y que busca preservar la estabilidad de precios mientras evalúa la evolución de la inflación y del entorno económico.

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El BCRP señaló que los futuros ajustes dependerán del comportamiento de la inflación y de los factores que puedan influir sobre ella, tanto en el ámbito local como internacional. Entre los riesgos que sigue monitoreando figuran las tensiones geopolíticas y los posibles efectos de un evento de El Niño sobre los precios. La tasa de referencia sirve como principal instrumento de política monetaria y orienta el costo del crédito y el rendimiento de los depósitos en el sistema financiero, por lo que sus cambios suelen repercutir en préstamos, hipotecas y productos de ahorro.