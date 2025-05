Raúl Jalil, gobernador de Catamarca: “Tener los recursos para ampliar el conocimiento científico es fundamental y es una decisión política”

El representante de la provincia de Catamarca frente a la Nación estuvo presente en el Foro de Educación y empleabilidad organizado por la OEI y Ticmas en la Feria del Libro. |Crédito: —(Cortesía Ticmas)

La sinergia entre educación y empleo para pensar el presente y el futuro de la Argentina es la propuesta del Foro organizado por la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y la solución educativa integral Ticmas.

En una charla dinámica, con el contexto actual de la provincia de Catamarca como marco en diálogo con el resto del país; Patricio Zunini conversó con Raúl Jalil.

—Antes de empezar la charla, el gobernador decía que estamos ante una oportunidad educativa por la caída de la natalidad. Pero ¿estamos ante una oportunidad educativa?

—Nosotros tenemos una caída de la natalidad del 50% Lo que ha pasado en Europa en 25 años; en nuestro país ha pasado en cinco, y no solamente en la capital sino en los pueblos más lejanos. Yo pongo el ejemplo de Antofalla, que está a casi 4.000 metros de altura, pegado a los Andes. Así que tenemos la mitad de alumnos en el jardín de infantes que teníamos hace cinco años y un 30% menos de alumnos en la primaria. Entonces creo que es una oportunidad de reestructurar el sistema educativo. De pensar qué es lo que hay que enseñar, cómo hoy los chicos y la virtualidad han cambiado todo tanto. Creo que es una gran oportunidad.

–¿Qué implica en la formación de los docentes?

—Obviamente que van a sobrar docentes en algunas escuelas y hay que capacitarlos para que enseñen otras actividades. Y comenzamos un camino con el ex ministro Dalmacio Mera y lo vamos a seguir ahora en el sentido de que hay que enseñar cómo enseñar. Cómo vamos a enseñar robótica e inteligencia artificial, cómo enseñar idiomas como el inglés. Tenemos algunos lugares donde hay empresas de China y estamos enseñando el mandarín. Con la embajada de Gran Bretaña estamos enseñando también cursos de inglés a través de la virtualidad. Creo que esta oportunidad si se puede trabajar con los gremios, con las familias y con los alumnos, todos podemos repensar la educación para 30 años.

—El plan de la provincia de Alfabetización fue lanzado hace un año. ¿Cómo dan los resultados?

—Dan muy bien. Hay mucho interés de la gente en lo que es la educación y la virtualidad también ha acercado. Así como un exceso de la virtualidad puede pasar a ser un problema también. La virtualidad es muy buena porque acerca la tecnología a la educación, a todos los sectores y a todas las ciudades. Así que este es nuestro camino. Recién lo saludaba al filósofo [Tomás] Balmaceda y veo lo importante también que es enseñar filosofía y enseñar matemáticas, robótica. La inteligencia artificial vino para quedarse. Hay que ver cómo convivimos con la inteligencia artificial. Y creo que tanto los gobernantes como los funcionarios y sobre todo la familia y los profesores, tenemos que tener una preparación de cómo utilizarla y ese creo que ese es el gran desafío y lo queremos llevar adelante entre todos.

—Si vamos a los últimos años del secundario y a la educación superior, ¿cómo se aborda la empleabilidad de esos estudiantes?

—Hoy justo visitamos una escuela aquí en Buenos Aires bilingüe. Y bueno, es un desafío tener una escuela así. Lo importante de la relación entre qué es lo que estás enseñando y qué es lo que necesita la gente. Por ahí estamos enseñando algo que no le va a servir a los alumnos cuando se reciben. Estamos transitando una nueva era de la humanidad y en esta nueva era creo que todos tenemos que aprender y tenemos que tener la valentía de poder llevar adelante los cambios.

» Pensar en cursos cortos, por ejemplo. La capital [de Catamarca] ha inaugurado un nuevo Polo Tecnológico, donde se dictan cursos cortos. Un centro tecnológico también donde tenemos cursos de tres meses o seis meses. A veces los alumnos ya no quieren cursar los cinco años. La minería es muy importante y en ese sentido no se enseñaba perforación, entonces damos cursos para poder perforar. El inglés, es muy importante para el turismo. Catamarca tiene lugares como el Campo de Piedra Pómez, el Balcón del Pissis y lugares que son ya prácticamente internacionales. Necesitamos que también el idioma inglés esté más allá de los traductores del teléfono que nos han acercado al mundo.

» Hemos formado un centro científico y tecnológico con la Universidad de Catamarca, donde como mínimo el 3% de las regalías mineras van a este centro tecnológico. Tener los recursos para ampliar el conocimiento científico es fundamental y es una decisión política. Yo no veo otro camino que invertir en ciencia, en tecnología y en educación, porque cuando las empresas no pueden tomar, no encuentran [profesionales] capacitados se paraliza la economía.

El representante de la provincia de Catamarca frente a la Nación estuvo presente en el Foro de Educación y empleabilidad organizado por la OEI y Ticmas en la Feria del Libro. |Crédito: —(Cortesía Ticmas)

—¿Cómo es la relación con los privados en ese vínculo de desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología? ¿El actor privado como entra?

—Cuesta. Hay países como Estados Unidos, como en otros países, en los que hay una relación y un compromiso de los privados mucho más profundo en lo que significa la inversión. O tal vez el sistema impositivo permite alguna inversión mayor. Nosotros lo que estamos pretendiendo es que en este centro tecnológico y científico, que ya tiene recursos, se involucren los privados. Tenemos una industria textil muy importante. Tenemos la minería que es muy importante y el turismo también y está creciendo; más las economías del conocimiento, porque es el gran desafío.

—¿Por qué cuesta? ¿Cuáles son las barreras que hay que romper?

—Creo que es un tema cultural. En otros países hay una decisión política tanto de las empresas como de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales de trabajar en forma conjunta en el desarrollo de tecnología, de patentes. En algunos lados se realiza a través de decisiones impositivas donde se trata de incentivar la inversión en ciencia y tecnología. Le doy un ejemplo ahora con el Consejo Federal de Inversiones, con el licenciado [Ignacio] Lamothe, estamos trabajando también para tener un laboratorio para analizar los metales, tenemos el 70% de montañas y no tenemos donde investigar y tenemos la gente porque la gente está capacitada. Los próximos años van a ser años de muchos desafíos y yo los veo a los sindicalistas, a las familias y también a los alumnos con ganas de ser parte de ese debate que tenemos que desarrollar.

—Una de las fuerzas de trabajo que tiene hoy la provincia es el turismo. ¿Cómo trabajan con los estudiantes para invitarlos a entrar en el turismo?

—Primero tenemos un plan de infraestructura importante. Hay lugares como Antofagasta de La Sierra donde el turismo crece y la fiesta del Poncho, la de la Virgen del Valle, el campo de Piedra Pómez, sus 200 volcanes. Pero si no hay una política agresiva a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los influencers es muy difícil llegar a la gente después. Yo también creo [en la importancia] del boca en boca.

» Tenemos una política con Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, donde mostramos el norte argentino. Él está como presidente de las diez provincias. El turismo también depende de la moneda, si conviene o no ir a un país de acuerdo a las posibilidades económicas y también está la revalorización que está haciendo la gente en lo que significa hoy la decisión de cambiar la matriz de consumo. Hoy la gente pide turismo y hay que tratar de que tampoco sea un turismo invasivo que tengamos todos los cuidados ambientales.

—¿Cómo es el diálogo con las universidades que finalmente son quienes acompañan y aportan al mundo industrial, al mundo laboral?

—Con la Universidad de Catamarca y con Oscar [Arellano], el Rector, tenemos una buena relación. El mes que viene comienza la carrera de Medicina en Catamarca, que hemos trabajado en forma conjunta, vamos a aportar el edificio y parte de los salarios. El primer egresado de la Universidad de Catamarca fue un Ingeniero de Minería y debemos lograr también enseñar lo que el mundo o la nueva era de la humanidad necesita. Ha sido tan brusca la caída de la natalidad que obviamente estamos viviendo una nueva era de la humanidad.

En esta nueva era tenemos que estar preparados todos y vamos a tener mejores logros si trabajamos directamente en equipo y online.

—¿Cómo es el trato con los actores de la provincia? ¿Cuáles serían las prioridades para que otros actores intervengan también en la educación en la provincia?

—Tenemos un desafío muy grande que es cambiar la matriz de empleo. Cuando nosotros llegamos al gobierno el 70% era empleo público, el 30% era empleado privado y monotributo. Ahora hemos bajado al 64 % y este el desafío es llegar al 50 por ciento. Pero bueno así es en los estados provinciales y sobre todo ahora que prestan el servicio de educación y seguridad, salud, la justicia. Tengo algunas reuniones por el tema de las rutas nacionales, hay que empezar a ver cómo trabajamos o interactuamos con la nación para que empiecen por lo menos a trabajar en el mantenimiento.

» Y personalmente creo que si no cambiamos el sistema educativo no vamos a cambiar la matriz, porque también hay un componente cultural que viene de decisiones políticas. El Estado tiene que generar el ámbito para que las empresas tomen la decisión de invertir. Las empresas importantes en Catamarca que invierten en ciencia y tecnología, no lo hacen en Catamarca, lo hacen en otro país. Empresas como Glencore, que son empresas muy importantes a nivel internacional, esperamos que tengan una mirada más cercana a la universidad y una mirada más cercana también a los catamarqueños. El cacique de Antofalla me dijo yo también quiero ser ingeniero y empezó a estudiar inglés en forma virtual. Creo que ese es el camino, el de tener una mirada regional, con las comunidades, con la provincia y también con el país.