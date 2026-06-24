Ticmas fue premiada en la más prestigiosa competencia mundial de tecnología educativa por “¡A leer en vivo!"

¡A leer en vivo! es una propuesta de aprendizaje gamificada que busca mejorar la fluidez y comprensión lectora

¡A leer en vivo! es una propuesta de aprendizaje gamificada que busca mejorar la fluidez y comprensión lectora en América Latina invitando a apasionarse por leer; desarrollada por la edtech argentina Ticmas la plataforma fue destacada en el track de Aceleración del Aprendizaje en K-12 de la Tools Competition.

El Tools Competition es un programa de Renaissance Philanthropy organizado por The Learning Agency, que desde hace seis ediciones funciona como una de las principales usinas de financiamiento para tecnología educativa a nivel global.

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Ticmas fue la única propuesta latinoamericana en obtener el reconocimiento en Growth (para productos con cierta base de usuarios y escala) dentro del track de K- 12, consolidándose como referente en soluciones de aprendizaje en la región.

El premio a Ticmas se da en un contexto de expansión acelerada de la inteligencia artificial aplicada a la educación, una tendencia que la propia organización del Tools Competition señala como motor de soluciones cada vez más ambiciosas. La propuesta de ¡A leer en Vivo! se destaca por ser la primera plataforma hispanohablante en medir tres componentes de fluidez: precisión, velocidad y prosodia; además de continuar en el desarrollo de diagnósticos offline.

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Timcas fue premiado por el programa "Tools Competition" de Renaissance Philanthropy

Qué es el Tools Competition y por qué importa

El Tools Competition es un programa de Renaissance Philanthropy organizado por The Learning Agency cuyo objetivo es identificar y acelerar proyectos que usen tecnología digital, datos y ciencia del aprendizaje para resolver problemas concretos del mundo educativo.

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Tools Competition entiende el “Learning Engineering” como una disciplina en expansión que combina ciencias de la computación y ciencia del aprendizaje, articulando tecnólogos, investigadores y docentes para utilizar y analizar grandes volúmenes de datos con tres fines: comprender mejor cómo aprenden las personas, diseñar intervenciones más efectivas y orientar la innovación de productos en evidencia, siendo la mejora de resultados de los estudiantes la meta final.

La convocatoria 2026 se organizó en base a tres ejes: el track de Aceleración del Aprendizaje en K-12, el de Caminos hacia el Éxito en la Educación Postsecundaria, y el de Datasets para la Innovación Educativa. Entre los tres, se otorgaron premios a 21 equipos, seleccionados de un universo mucho más amplio de postulantes; solo en la categoría K-12, donde compitió Ticmas, se presentaron más de 1.300 propuestas, de las cuales únicamente 11 resultaron premiadas.

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Desde su creación, el programa lleva entregados más de 24 millones de dólares a 171 innovadores educativos de 53 países, cuyas herramientas hoy llegan a más de 51 millones de estudiantes y docentes en el mundo.

Una de las particularidades de esta sexta edición fue la incorporación de dos prioridades nuevas: el desarrollo de herramientas accesibles para estudiantes con discapacidad o diferencias de aprendizaje, y de tecnologías que estimulen la curiosidad científica genuina, donde los niños y niñas se convierten en protagonistas de su aprendizaje.

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En ese marco, la organización también presentó un informe propio, Building Better AI for Learning, que sintetiza seis años de aprendizajes sobre hacia dónde está yendo la tecnología educativa. Entre sus conclusiones se destaca que es el software especializado- que se construye alrededor de la inteligencia artificial- es lo que hoy marca la diferencia; una diferencia por la que ¡A leer en vivo! fue galardonado.

Se presentaron más de 1.300 propuestas en la categoría K-12 de Tools Competition. Fueron premiados sólo 11: Ticmas, una de ellas

El premio a Ticmas: ¡A Leer en Vivo!

Dentro del track de Aceleración del Aprendizaje en K-12, los proyectos se dividen en tres niveles según su grado de madurez: Catalyst (para herramientas en etapa temprana), Growth (para productos con cierta base de usuarios y escala) y Transform (para plataformas establecidas con más de 10.000 usuarios). Ticmas obtuvo el Growth Prize, la categoría intermedia, reservada a soluciones que ya muestran tracción real en el terreno.

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¡A Leer en Vivo! es una plataforma que propone un formato inédito para practicar la lectura oral: los chicos leen en voz alta como si transmitieran en vivo, como streamers, y pueden elegir temas de interés mientras leen ante una audiencia virtual y responden preguntas de comprensión a través de un chat. Mientras tanto, el sistema escucha, mide la fluidez lectora y ajusta la dificultad del texto en tiempo real, según el desempeño de cada estudiante siendo una herramienta estratégica para docentes e instituciones educativas.

La herramienta también ofrece a los docentes un tablero en tiempo real que indica la velocidad de lectura, sino que también permite conocer si el chico lee con la expresión y el fraseo que delatan una comprensión genuina del texto. Cuando detecta que una habilidad específica está rezagada, el sistema le entrega al docente una guía práctica y puntual sobre qué hacer a continuación, un componente pensado para traducir el dato en intervención pedagógica concreta.

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El proyecto ya está en marcha en cuatro países de la región: Argentina, Colombia, Ecuador y México; lo que marca lo valioso y escalable de esta propuesta que apasiona a niños y niñas de diversas edades y que invita a jugar mientras se aprende.

Quiénes están detrás del proyecto

El equipo que Ticmas presentó ante el jurado del Tools Competition está integrado por Viviana Zocco, fundadora y CEO de la compañía; Laura Smulian, Head of Social Impact; Irma Ibarra, Especialista en Alfabetización; y Matías Palacio, Product Manager y líder de producto de ¡A Leer en Vivo!.

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Zocco fundó Ticmas con el objetivo de llevar educación de calidad a chicos y jóvenes de distintos países de América Latina, impulsando la transformación digital en escuelas y ampliando oportunidades de aprendizaje en comunidades vulnerables. En 2022, la compañía fue distinguida como una de las 20 ventures edtech más destacadas por la GSV Cup, un antecedente que la consolidó como referencia regional en la intersección entre educación y tecnología.

Smulian, por su parte, lidera las alianzas intersectoriales y la estrategia de impacto social de Ticmas en la región, con foco en escalar las iniciativas educativas y de inteligencia artificial de la empresa junto a actores públicos, privados y filantrópicos. Los programas de Ticmas hoy alcanzan a más de 32.000 estudiantes y 1.600 docentes.

Ibarra aporta más de dos décadas de trayectoria en el universo del libro y la lectura en México. En Ticmas diseña el contenido pedagógico de las iniciativas de alfabetización y comprensión lectora.

Palacio conduce el desarrollo de soluciones B2B escalables y productos móviles, y es quien lidera la evolución tecnológica de ¡A Leer en Vivo!, integrando nuevas herramientas para ampliar su alcance pedagógico.