Gaspar Nah Miss: “No podemos permitir que ningún niño se quede sin estudiar en nuestro país”

Gaspar Nah Miss es diputado y presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Campeche

El diputado Gaspar Nah Miss preside la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Campeche. Antes de llegar al Poder Legislativo fue maestro de primaria frente a grupo, una condición que todavía reivindica al hablar del sistema educativo local.

En diálogo con Ticmas, Nah Miss habló, entre otras cosas, de la situación docente en Campeche, el calendario escolar, el impacto del mundial las escuelas, el uso de dispositivos digitales, la salud emocional y la alfabetización. También marcó una diferencia con las tensiones que se observaron en otros puntos del país: según dijo, en Campeche existe diálogo con los gremios por lo que no se prevén medidas de fuerza.

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El diputado sostuvo que las iniciativas legislativas de la comisión apuntan a proteger a niñas, niños y adolescentes, pero también a cuidar la integridad física, emocional y profesional de los docentes. En ese marco, defendió una idea que repitió como principio: “La educación no debe tener partido político ni colores”.

—Usted trabajó mucho en formación docente. ¿Cómo ve hoy la situación de los docentes en Campeche?

—¿Qué puedo decir en referencia al sector educativo de Campeche? Es un sector muy bueno. Hay grandes maestras y grandes maestros. Nuestros maestros y maestras tienen el compromiso firme de seguir trabajando todos los días por nuestra niñez y por nuestros jóvenes. Desde el Congreso estamos impulsando iniciativas que vengan a reforzar el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes, pero también iniciativas que vengan a fortalecer el trabajo diario y cotidiano de nuestras maestras y maestros.

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—¿Cuáles son hoy las acciones que están tomando desde la Legislatura para mejorar la calidad docente y la calidad educativa?

—Estamos fortaleciendo iniciativas que vengan, en primera instancia, a cuidar y proteger la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes. Hemos implementado iniciativas que vienen a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de ellas tiene que ver con el cuidado y la prevención en el uso de instrumentos digitales, pero ahora bajo un formato legal que cumpla con ciertos requerimientos educativos para su uso dentro de nuestras instituciones. También estamos fortaleciendo el tema de la salud mental y emocional de nuestros niños. Hace unas semanas fortalecimos también los derechos de nuestros maestros a tener cuidado e integridad física, emocional y psicológica. Estamos fortaleciendo esa parte de la pirámide educacional: el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, la integridad profesional, física y emocional de nuestros maestros y maestras, y el respeto permanente de padres y madres de familia.

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A punto de cerrar el ciclo lectivo, en medio del Mundial, Nah Miss señala que la educación debe ser una prioridad irrenunciable

—¿Cómo ve la relación de las escuelas con el Mundial?

—Aquí están felices nuestros niños. Hace unos días terminamos, a través de la Secretaría de Educación, ciertos campeonatos infantiles que llamamos Mundialito. Los niños están felices y los maestros también contentos. Esa actividad deportiva ha unido mucho a niños, niñas y adolescentes, y también a los maestros de educación física, que estuvieron atentos y apoyaron muchísimo. Nos refuerza ese sentimiento de armonía, de paz, de tranquilidad y de amor al deporte.

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—El ciclo lectivo en Campeche va a terminar en pocos, durante justamente el Mundial. ¿Cómo tomaron las familias la decisión de que termine el 26 de junio?

—En primera instancia se había dejado autonomía a los estados para que pudieran valorar sus circunstancias y condiciones. Aquí en Campeche se trabajó en el Consejo Interinstitucional y se hizo público que nuestras clases culminan el 26 de junio. Los papás, los niños y los maestros lo tomaron de manera positiva. Campeche es un estado muy caluroso. Hemos tenido problemas en los sistemas de energía porque se ha rebasado el uso, y eso crea un caos. Hay escuelas que, aunque tengan equipos, tienen niveles de energía escasos: se sobresaturan, se calientan. Al darse esta información, bajo este análisis, se tomó de manera positiva. Eso nos llevó a una reorganización de actividades socioculturales y educativas del Estado, pero creo que vino a ayudar y va a ayudar mucho.

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—En educación suele haber mayores consensos entre oficialismo y oposición. ¿Cómo es hoy la situación en la Comisión de Educación?

—La educación no debe tener partido político y menos colores. Para algunos siempre ha sido una bandera de atención, de movimiento, pero estamos cuidando mucho esa parte. Afortunadamente, aquí en el Estado y también a nivel nacional siempre ha habido respeto a la autonomía laboral y sindical de nuestras maestras y maestros. La comunicación con los tres sindicatos que tenemos aquí es muy buena, siempre respetuosa, y se trabaja por el respeto de sus derechos laborales. La educación en nuestro país y en nuestro Estado no debe tener partidos ni colores. Creo que esa es la esencia del nuevo humanismo mexicano, con la Nueva Escuela Mexicana que se ha implementado en nuestro país y que nuestro Estado también está aplicando.

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—¿Cómo es la situación de la alfabetización en Campeche?

—Es un gran tema que nos ha causado preocupación y ocupación. La alfabetización en nuestro Estado está un poquito elevada por los años de rezago educativo que hemos tenido. A través del Instituto de Educación de los Adultos en Campeche se han implementado estrategias que vienen a fortalecer lo que por muchos años se abandonó. En el camino nos dimos cuenta de que todavía hay personas, sobre todo adultos mayores, que tienen el deseo de aprender y de conocer cosas nuevas a través de la educación. El IEA implementó dos estrategias importantes. Una se llama Alfabetización Jaguar, en donde toda la estructura del instituto está dedicada al territorio, buscando casa por casa a esas personas que carecen de ese derecho y desean acceder a la educación. También hay jóvenes de media superior y educación superior que, por alguna razón, abandonaron el estudio y ahora están regresando. Desde 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió universal la beca de educación media superior e implementó Jóvenes Escribiendo el Futuro, eso ayudó mucho para que los jóvenes no renuncien a estudiar. Ese es un gran compromiso que tenemos a nivel nacional y estatal: no podemos permitir que ningún joven, niña o niño se quede sin estudiar en nuestro país y en nuestro Estado.

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