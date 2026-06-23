Educación

Una deuda pedagógica: sólo el 19% de los estudiantes asegura que sus docentes les enseñaron a usar IA para estudiar

Dos estudios recientes en Estados Unidos revelan una brecha que preocupa; mientras los docentes utilizan cada vez más inteligencia artificial para sus tareas, los alumnos reclaman una enseñanza explícita sobre el uso de la herramienta

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Grupo de jóvenes estudiantes sentados en escritorios individuales con computadoras en un espacio de oficina moderno, enfocados en sus pantallas.
Las tareas que implican interacción directa con estudiantes como las tutorías son las que reciben menos acompañamiento institucional sobre la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe anual 2026 Trends in K-12 Education elaborado por Hanover Research muestra una asimetría entre el uso de IA por parte de los docentes, la educación sobre el uso de esta herramienta a los estudiantes y los marcos institucionales de adopción.

Entre las cifras más destacadas se menciona que el 40% de los empleados de escuelas y distritos K-12 reporta que su institución no cuenta con una política oficial de inteligencia artificial. A ello se suma que solo el 19% de los estudiantes afirma que sus docentes les enseñaron cómo usar la IA para las tareas escolares.

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Este último dato resulta llamativo dado que la cuestión pedagógica sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de los más jóvenes es motivo constante de debate, pero no siempre parece verse reflejada al interior de las aulas de Estados Unidos.

Un hombre joven concentrado mira la pantalla de su laptop, la cual muestra un curso virtual. Toma notas en un cuaderno sobre un escritorio de madera, con café.
Solo el 27,5% de los encuestados declara haber recibido formación en el uso de tecnologías para la enseñanza (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Los docentes lo confirman </b>

A esto se suma el estudio Teaching for Tomorrow: Closing the Expectations Gap (Enseñando para el Mañana: Cerrando la Brecha de las Expectativas) realizado por Gallup, en asociación con la Walton Family Foundation que trabajó con una muestra de 2.069 docentes de escuelas públicas K-12 de Estados Unidos y destacó una brecha similar a la mencionada por el informe de Hanover.

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Desde Gallup se destaca que menos de uno de cada diez docentes recibieron educación en IA. Por citar un ejemplo, el 58% de quienes están frente a un aula subraya que no poseen instrucciones sobre cómo deberían usar la IA para calificar y dar retroalimentación a los estudiantes.

Entre las tareas más abordadas trabajadas con la inteligencia artificial se destacan las administrativas y las de preparación de clases; seguidas por resúmenes de información y generación de materiales para el aula.

Las tareas que implican interacción directa con estudiantes, como tutorías, calificaciones y/o retroalimentación individualizadas son las que reciben menos acompañamiento institucional y dependen de la decisión de los docentes y el grado de confianza que ellos manejen con respecto a la IA.

Una realidad que se observa en otros países

Por otro lado, un estudio del BID y ProFuturo que encuestó a más de 28.000 educadores de Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Honduras y México en 2026 reveló que la mayoría no se siente preparado para integrar la tecnología de forma educativa en el aula.

Solo el 27,5% de los encuestados declara haber recibido formación en el uso de tecnologías para la enseñanza, aunque quienes la recibieron tienen entre 17 y 20 puntos porcentuales más de probabilidad de alcanzar un nivel básico de competencia digital.

Según la UNESCO, en países como Chile y Brasil, más del 50% de los docentes ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, aunque menos del 10% de las instituciones de la región cuenta con directrices formales y capacidades suficientes para integrar la IA con criterios claros. Este último dato coincide con lo relevado por Hanover en Estados Unidos (40% sin política oficial) y de Gallup (18% con guía formal), pero la brecha latinoamericana es más amplia: menos del 10% de instituciones posee marcos claros de uso de IA, frente a una realidad donde más del 50% de los docentes la utilizan.

Al observar la educación superior, la encuesta de 2025 de la UNESCO encontró que alrededor del 70% de las instituciones en Europa y Norteamérica tienen, o están desarrollando, lineamientos sobre el uso de IA, comparado con solo el 45% en América Latina y el Caribe.

pantalla táctil - uñas - estudio científico - estudiante - tecnología - 26 de marzo
¿Hay conciencia del posible analfabetismo digital pedagógico? (Imagen ilustrativa Infobae)

La habilidad de aprender a usar- y cuando no- IA

En cuanto a los alumnos, el reporte de la OCDE sobre educación digital de 2026 resaltó que los estudiantes con acceso a chatbots de IA de uso general produjeron resultados de mayor calidad que sus pares que no tenían acceso. Aunque esta ventaja desaparecía, e incluso podía revertirse en los exámenes cuando se retiraba el acceso.

Las preguntas que surgieron es ¿cómo se les está enseñando a los más jóvenes a usar IA? ¿Hay conciencia del posible analfabetismo digital pedagógico? ¿Debe quedar una nueva habilidad clave para el aprendizaje a lo largo de la vida bajo la decisión unilateral de un docente?

Las herramientas educativas de IA diseñadas con un propósito pedagógico intencional suelen mostrar mejoras sostenidas en el aprendizaje, pero es clave la guía para el uso de las mismas. Aprender a trabajar con la IA, y saber cuándo no usarla, entenderla a partir de un pensamiento crítico y estratégico es ahora una habilidad fundamental junto con la lectura y la matemática.

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