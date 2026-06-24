Educación

Brasil abrió convocatoria para 880 becas de posgrado gratuitas en 62 universidades para 2026: estos son los requisitos para participar

La inscripción es gratuita y cierra el 6 de julio de 2026; incluye exención total de tasas y estipendio mensual para estudios presenciales en 2027

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- crédito Johan Largo/Infobae
La convocatoria internacional del Gcub-Mob ofrece 539 becas de maestría y 350 de doctorado para iniciar estudios presenciales en Brasil en 2027 - crédito Johan Largo/Infobae

Brasil abrió más de 880 becas para maestrías y doctorados en 62 universidades de todo el país, con inscripción sin costo hasta el 6 de julio de 2026 y beneficios que incluyen exención total de tasas y estipendio mensual, según la convocatoria internacional del Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileñas (GCUB), aliada al Icetex.

El Programa de Movilidad Internacional Gcub-Mob, en su quinta edición, representa una de las oportunidades de formación de posgrado más amplias y reconocidas de América Latina.

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La iniciativa, promovida por el Gcub y respaldada por organismos como el Instituto Guimarães Rosa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Confp, Udualc y la Agencia Universitaria de la Francofonía, busca internacionalizar la educación superior brasileña y fortalecer la cooperación académica global. La convocatoria ofrece 539 becas de maestría y 350 de doctorado, para comenzar estudios presenciales en 2027, en las principales áreas del conocimiento.

Características generales y beneficios de las becas

Las becas están dirigidas a estudiantes y profesionales internacionales que deseen cursar programas de maestría (hasta 24 meses) o doctorado (hasta 48 meses) en alguna de las 62 universidades brasileñas de calidad reconocida. Los beneficiarios obtendrán exención de todas las tasas académicas, acceso a comedores universitarios, bibliotecas, laboratorios y demás servicios institucionales en las mismas condiciones que los estudiantes nacionales.

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Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
Las becas de posgrado en Brasil incluyen exención total de tasas académicas y acceso a comedores, bibliotecas, laboratorios y servicios universitarios - crédito Icetex

Durante la duración regular del programa, cada seleccionado recibirá un estipendio mensual equivalente, como mínimo, al monto que reciben los estudiantes brasileños de posgrado, permitiendo cubrir gastos de sostenimiento en Brasil. El pago del beneficio es responsabilidad de la universidad anfitriona y se otorga durante el periodo correspondiente al programa académico (hasta 24 meses en maestría y 48 meses en doctorado). El programa no cubre pasajes ni seguros internacionales, por lo que los aspirantes deben prever estos gastos adicionales.

Proceso de postulación: requisitos y fechas clave

La convocatoria está abierta desde el 16 de junio y cerrará el 6 de julio de 2026. El proceso de inscripción es completamente gratuito y se realiza únicamente a través de la plataforma oficial del Gcub. No se aceptan inscripciones por otros medios ni se ofrece información adicional fuera del correo oficial gcub.mob@gcub.org.br.

Cada aspirante debe revisar cuidadosamente los requisitos específicos del programa y la universidad de su interés, disponibles en la Tabla de Programas de Maestría y Doctorado publicada por el Gcub. Entre los documentos solicitados habitualmente se encuentran:

  • Diploma y certificado académico, historial de notas
  • Carta de motivación
  • Cartas de recomendación
  • Pasaporte vigente y, en algunos casos, certificados de idioma.
  • La documentación debe subirse según las especificaciones de la plataforma, y se recomienda no esperar al último día para evitar congestión del sistema.
El ICETEX ofrece becas para pregrado, maestría o doctorado en Hungría, con gastos cubiertos de matrícula y manutención. Foto vía: ICETEX
Los seleccionados recibirán un estipendio mensual pagado por la universidad anfitriona durante hasta 24 meses en maestría y 48 meses en doctorado - crédito Icetex

Los requisitos de idioma varían según cada programa. Algunos aceptan postulaciones en inglés o español, pero antes de graduarse todos los seleccionados deben certificar, al menos, nivel intermedio de portugués mediante una prueba oficial. Este requisito es indispensable para la defensa de disertación o tesis, y la certificación debe ser enviada al correo del programa.

Condiciones académicas y reconocimiento

Los aspirantes seleccionados podrán inscribirse y deberán completar el programa elegido cumpliendo todas las evaluaciones y requisitos académicos. Los títulos de Maestro o Doctor obtenidos tendrán validez oficial en Brasil; el reconocimiento en otros países dependerá de los procedimientos de homologación establecidos por las autoridades educativas de cada nación.

No existe vínculo laboral o comercial entre el becario, el Gcub y las universidades asociadas. La participación es exclusivamente académica y está regulada por la legislación brasileña vigente. Los beneficiarios también podrán acceder a servicios institucionales, actividades culturales y vida universitaria durante toda su estancia.

Perfil del aspirante y áreas cubiertas

La convocatoria se dirige a profesionales y estudiantes internacionales con alto rendimiento académico, interesados en cursar maestrías o doctorados presenciales en Brasil. Las áreas de estudio disponibles abarcan prácticamente todas las disciplinas, desde ciencias exactas, biológicas, ingenierías y tecnología, hasta humanidades, ciencias sociales, salud, arte, derecho y administración. Cada universidad define sus propios requisitos de admisión y criterios de selección.

El ICETEX presentó los cuatro cursos que podrán acceder servidores públicos del país, gracias a una alianza con la embajada de Singapur. icetex.gov.co
El programa de becas del GCUB no cubre pasajes ni seguros internacionales, por lo que los aspirantes deben asumir esos gastos - crédito Icetex

El Icetex, en calidad de aliado y orientador académico, difunde la convocatoria para facilitar el acceso de colombianos y latinoamericanos a estas oportunidades, pero no participa en el proceso de selección ni adjudicación de becas. Toda la información oficial debe ser consultada directamente en los canales del Gcub.

Se recomienda a los postulantes preparar toda la documentación con antelación y revisar detalladamente los requisitos del programa elegido. Es responsabilidad de cada candidato gestionar a tiempo la postulación y estar atento a las fechas y comunicaciones oficiales.

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