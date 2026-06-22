No importa si usas lapicera o teclado: la clave está en qué haces con tu mente mientras escribes

Si bien los distintos dispositivos de escritura influyen en los procesos de aprendizaje, no necesariamente en el rendimiento final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensá en las últimas notas que tomaste, ya sea en una clase o una reunión, ¿estabas pensando mientras escribías o solo estabas listando o copiando lo que oías?

Un estudio publicado en Frontiers in Educación por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl y la Universidad de Oxford deja de lado el debate sobre si se usó escritura manual o un teclado y se centra en el proceso cognitivo que ocurrió mientras se realiza la tarea de tomar notas.

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Para los investigadores si bien los distintos dispositivos de escritura influyen en los procesos de aprendizaje, pero no necesariamente en el rendimiento final. Lo que sí marca la diferencia es la estrategia cognitiva durante el proceso de escritura.

Mientras el teclado permite casi seguir la velocidad del habla; la escritura a mano exige resumir y reformular las ideas (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Un poco de historia </b>

En 2014 dos investigadores de Princeton y UCLA, Pam Mueller y Daniel Oppenheimer, presentaron un estudio que dividió aguas en la psicología educativa reciente.

Los investigadores compararon el rendimiento de estudiantes que tomaban apuntes a mano con aquellos que utilizaban un teclado y observaron que estos últimos rendían peor en preguntas conceptuales con respecto a aquellos que tomaban notas a mano.

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La explicación principal se hallaba en la velocidad, mientras que el teclado permitía casi seguir la velocidad del habla; la escritura a mano exigía resumir y reformular las ideas, exigiendo una mayor actividad cognitiva.

En 2021, un equipo de la Universidad de Tufts intentó replicar el experimento original pero se encontraron con que los participantes que tipearon no rindieron peor que los que escribieron a mano en el examen. De esta forma comenzó a cuestionarse que el uso del teclado al tomar notas necesariamente implicaba una copia irreflexiva de lo que se escuchaba.

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La nota constructiva es independiente del instrumento con el que se realiza (Imagen Ilustrativa Infobae)

2026 y un nuevo estudio

La investigación de las universidades de Seúl y Oxford utilizó encefalogramas para visualizar el verdadero impacto de las diversas formas de tomar notas. El estudio investigó el uso de tres dispositivos, lapiceras de tinta, lápices digitales y teclados de laptops.

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Los encefalogramas registrados en 33 estudiantes universitarios revelaron diferencias significativas en la actividad cerebral entre dispositivos. Por ejemplo, quienes utilizaron las lapiceras (tanto de tinta como digitales) mostraron mayor activación en regiones occipitales asociadas con la atención visual sostenida

Pero también registraron una actividad diferencial en quienes tipeaban de forma prolongada impactando en la memoria y en el procesamiento de información. Cuando alguien que tipea con fluidez toma notas de manera constructiva- conectando ideas, formulando preguntas, reorganizando conceptos- su cerebro también activa circuitos relevantes para el aprendizaje profundo y la escritura a mano no tiene el monopolio de todo ese procesamiento.

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El acto de metacognición que implica la pausa mientras se toma nota es lo que activa los circuitos cerebrales que los estudios de electroencefalograma identifican como favorables al aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las notas activas registran, las notas constructivas aprenden

La nota constructiva, que es la que permite el verdadero desarrollo cognitivo en el momento en que se está absorbiendo una información, es independiente del instrumento con el que se realiza.

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El acto de metacognición que implica la pausa mientras se toma nota es lo que activa los circuitos cerebrales que los estudios de electroencefalograma identifican como favorables al aprendizaje.

Los pedagogos los conocen como aprendizaje generativo, procesamiento elaborativo, pensamiento crítico y este nuevo estudio viene a destacar que el instrumento pasa a ser secundario; sin poner en duda la importancia de la escritura manual.

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Para los investigadores se trata de enseñar a estudiar y a tomar notas. Si bien una lapicera de tinta puede favorecer la operación de procesar información por defecto- al ir más lento-, un estudiante que adquiere habilidades de construcción puede lograrlo con cualquier dispositivo.