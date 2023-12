La educación STEAM ya se aplica en las aulas de México y Argentina, y se extenderá en Latinoamérica

En la imagen, se aprecia la alegría de la infancia mientras los padres comparten momentos especiales con sus hijos. El cuidado, la educación y el amor se entrelazan en esta tierna escena familiar. (Imagen ilustrativa Infobae)

La educación ha evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a las cambiantes necesidades que la sociedad demanda. En la actualidad, ante el acelerado ritmo de vida, se han desarrollado nuevas tendencias de enseñanza y aprendizaje que permitan el desarrollo de habilidades y competencias resolutivas.

Una de las tendencias educativas que ha cobrado fuerza a nivel global es el enfoque STEAM (por sus siglas en inglés), que integra Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas de forma interdiscursiva para su aprendizaje. Es decir, este enfoque busca no solo transmitir conocimientos específicos en estas disciplinas, sino también desarrollar habilidades y competencias clave para el siglo XXI.

Marcelo Caplan, copresidente de la Conferencia STEAM y profesor Asociado en el Departamento de Ciencias y Matemáticas del Columbia College Chicago, resaltó en conversación con Infobae que este enfoque educativo busca que los estudiantes puedan adaptarse a los cambios que están viniendo y que puedan proveer soluciones a “problemas que hoy todavía no existen”, sobre todo porque este es modificable de acuerdo a la comunidad, aula o escuela que comience a aplicarlo, pues no es un modelo hegemónico que se imponga a nivel regional.

El objetivo del modelo educativo STEAM es utilizar los conocimientos de la ciencia, y sus diferentes disciplinas, en la comprensión del mundo real. En la actualidad, lo vemos en el uso de las nuevas tecnologías en la realidad virtual o la robótica.

El experto en STEAM resaltó que este modelo no trata de una nueva materia o alguna competencia para el currículo, sino un enfoque distinto que debe aplicarse a los sistemas educativos.

“Estamos midiendo aún contenidos en lugar de competencias, competencias que son importantísimas, que no son blandas aunque así se les consideren, sino que sirven para el desarrollo personal. Por ejemplo, con la pandemia tuvimos un declive educativo importante (que se vio por ejemplo en PISA 2022), pero esa gran declinación es porque nuestros chicos aún no tienen una educación transversal de calidad”, añade.

Caplan también desarrolla tres proyectos de enfoque STEAM en escuelas de nivel secundaria y preparatoria con aplicaciones presenciales y en línea, con los cuales busca promover el aprendizaje de estas cinco competencias desde la educación formal e informal, es decir, dentro y fuera de las aulas.

Si bien la teoría marca el punto de partida para abordar esta metodología de la enseñanza y aprendizaje, vale la pena revisar cuáles son los ejemplos vivos de su aplicación, sobre todo en aulas de la región latinoamericana, donde existen varios retos educativos que se han enfrentado por años.

Aula escolar (Imagen ilustrativa Infobae)

En América Latina tienen diversos actores que están trabajando arduamente para implementar y fortalecer la educación STEAM en las aulas, reconociendo su potencial para cerrar brechas, fomentar la inclusión y preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del futuro. A continuación presentamos dos de los más destables en países de la región:

Movimiento STEM

El Movimiento STEM es una organización sin fines de lucro en México que ha emergido como un actor clave en la promoción y desarrollo de la educación con enfoque STEAM. Graciela Rojas, fundadora y presidenta de la organización, destaca la importancia de alinear la educación con la Agenda 2030 y trabajar hacia el desarrollo sostenible.

Durante una entrevista con Infobae, Rojas comparte si bien en el enfoque STEAM se hace mucho énfasis en la tecnología, la organización está centrada más bien en crear un marco institucional que capacite a los docentes para trabajar por proyectos interdisciplinarios.

La OCDE dio a conocer los resultados de la prueba PISA 2022, en los que se reveló que los estudiantes mexicanos se encuentran por debajo del promedio de las evaluaciones de matemáticas, ciencias y lectura Credito: EFE.

En la parte de adaptación a las comunidades y las aulas mexicanas, Rojas enfatizó que se debe llevar las materias de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas hasta la fase de innovación, lo cual no necesariamente debe ser desde espacios tecnológicos de alta gama, sino que puede aterrizarse puede realizarse con materiales reciclados y simples.

“Hay dos retos principales; el primero es romper este paradigma de que STEM es solamente tecnología. El segundo es que los gobiernos apuesten por estas metodologías activas, que se comprometan en el desarrollo de estas, y que estén dispuestos a desarrollar el talento sin importar el género”, apuntó la presidenta de Movimiento STEM, quien también destacó que uno de los objetivos fundamentales del Movimiento es involucrar a la mujer en esta conversación mundial, promoviendo la equidad de género en las disciplinas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

El compromiso del Movimiento STEM se evidencia en la implementación de programas y proyectos educativos en colaboración con docentes.

Graciela Rojas recalcó que la organización ya ha capacitado a más de 32 mil docentes y han inspirado a más de 60 mil jóvenes con talleres de orientación vocacional y STEM. Además, han logrado integrar el marco institucional de STEM en el catálogo oficial de cursos para la carrera magisterial, USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros). Este enfoque ha posicionado a México como un referente en la región, con la esperanza de replicar su modelo en otros países latinoamericanos.

Steam en TICMAS

Desde Argentina, TICMAS ha asumido el desafío de transformar la enseñanza de las matemáticas y las ciencias, integrándola con el enfoque STEAM. Silvana Cataldo, representante del equipo LED de Ticmas, destaca la necesidad de abordar los desafíos de la realidad desde diversas perspectivas, involucrando las cinco asignaturas del enfoque.

Propone un modelo de enseñanza que va más allá de la presentación tradicional de números y fórmulas. En lugar de eso, buscan que la enseñanza de las matemáticas y las ciencias se perciban como un modo de pensar y resolver problemas. Partiendo de desafíos cercanos para los estudiantes, el programa estimula la exploración, las preguntas y la indagación antes de abordar conocimientos teóricos. La idea es desarrollar competencias relacionadas con el pensamiento crítico y la resolución creativa de problemas.

“Creemos que esto es una manera también de fomentar el desarrollo de competencias de las que necesitan los ciudadanos de este momento en el mundo, no competencias que tengan que ver con el hacer, sino que tengan que ver con entender las problemáticas en toda su complejidad y que, digamos, los inviten a pensar soluciones creativamente”, comentó Cataldo en conversación con Infobae.

El modelo de aprendizaje propuesto por STEAM es dinámico, activo y contextualizado. Invita a los estudiantes a ser protagonistas del proceso educativo, motivándolos a pensar en soluciones creativas. La implementación es parte integral de su propuesta, y ofrecen acompañamiento continuo a los docentes para que se sientan apoyados y capacitados en este nuevo paradigma educativo.

Silvana Cataldo añade que el trabajo interdisciplinario que sugiere el modelo STEAM no sólo es aplicable para las materias matemáticas, pero si requiere un acompañamiento de los docentes, lo cual supone un reto que abordar, pues las profesoras y profesores suelen estar formados en otro paradigma educativo donde las disciplinas están encerradas en sí mismas.

“Creo que el acompañamiento que TICMAS da a los docentes, con los talleres de formación continua, esta invitación a pensar nuevos modelos de enseñanza en estos contextos tan dinámicos que estamos viviendo hoy, creo que van haciendo que los docentes puedan ir experimentando también cómo sus estudiantes se involucran más y se motivan más por estas formas de aprendizaje, Más activos y más participativos por parte del estudiante”, resalta.

El crecimiento de Ticmas en América latina

Superar paradigmas para avanzar en STEAM

Tanto el profesor Caplan, como Graciela Rojas y Silvana Cataldo coincidieron en la importancia de superar los paradigmas tradicionales en la educación. La apuesta por metodologías activas, el trabajo por proyectos y la integración de disciplinas son fundamentales para desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad.

Desde Movimiento STEM, Rojas celebró que ahora se contemple este enfoque educativo desde la Nueva Escuela Mexicana, sin embargo, insistió en que se le de oportunidad y continuidad a la metodología, pues se abona a al menos cuatro ejes estratégicos de la vida actual.

“Movimiento STEM abona a la inclusión y perspectiva de género; a la innovación y el emprendimiento; a todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, así como a los desarrollos y habilidades para la Cuarta Revolución Industrial, que en realidad es tecnológica. Cualquiera de estos puntos es fundamental para los países; si cualquiera de los países de América Latina apuesta por uno de estos cuatro, resuelve miles de problemas económicos, sociales, de todo tipo. Es una gran oportunidad para el desarrollo social”, comenta Graciela Rojas.

En su caso, Silvana Cataldo comenta que la aplicación de STEAM en general, apunta a formar mucho el pensamiento de los estudiantes, lo cual creará un impacto directo en el desarrollo económico y en el desarrollo de sociedades más equilibradas y respetuosas.

institucionales Ticmas

“Formar a nuestros estudiantes con un pensamiento crítico, con una mirada más comprometida con el entorno, con los otros, va a transformar las sociedades en las que vivamos en los próximos años económicamente y socialmente que también lo necesitamos y mucho. Aunque algunos relacionan STEAM escuelas a lo que es Programación y Robótica o la Inteligencia Artificial, pero es abierto a generar una manera de pensar a las comunidades y su entorno en sí. Y esto también desarrolla, digamos, una mirada responsable y crítica respecto a la tecnología como usuarios o como posibles programadores”, explica Cataldo.

A pesar de las oportunidades y los beneficios, la aplicación de STEAM también se enfrentan a desafíos comunes en la región. La formación de docentes es un proceso clave que implica no solo dominar las disciplinas STEM, sino también aprender a vincularlas de manera transversal. La implementación exitosa de proyectos STEAM requiere evaluaciones continuas que valoren no solo los resultados finales, sino también el proceso de aprendizaje, los errores y la evolución de los estudiantes.

Otro punto destacado es la necesidad de que los gobiernos apoyen de manera efectiva estas iniciativas. Es esencial que exista un compromiso real en el desarrollo del talento, tanto de los estudiantes como de los docentes, y que este compromiso se traduzca en políticas educativas concretas.

En ese sentido, Marcelo Caplan comenta que hay una realidad sobre los sistemas educativos latinoamericanos, los cuales son grandes y se guían con inercia. Al mismo tiempo, los países de la región están bajo la costumbre del acceso gratuito, lo cual suele dejar de lado la inversión a la educación, lo cual señala como no sostenible.

Toda decisión educativa que se tome debe siempre priorizar el bienestar de las y los estudiantes. (Andina)

“Los cambios llevan tiempo, y no sólo eso, sino una transformación del capital humano. La inversión tiene que darse en la educación, en las aulas para avanzar e ir más allá. Hay que poner en práctica estas transformaciones”, destaca el experto en STEAM.

Caplan considera que otra de las bases para la aplicación del enfoque STEAM es que la educación no sea únicamente un asunto de aulas, sino que exista integración de las madres y padres de familia, así como la comunidad en general; que se planteen problemas que requieran soluciones creativas, perspectivas humanas para resolver aquellos asuntos que “aún no existen”.

Finalmente, el profesor Marcelo Caplan añade la paciencia y la constancia como puntos clave para medir el éxito de este enfoque educativo, pues si únicamente se sujeta a lo que no da tiempo de terminar en un ciclo escolar, y además no se le da continuidad a las nuevas estrategias, nunca se sabrá si rinden frutos o no.

Capturando la nueva normalidad: un estudiante mexicano realiza su educación en línea desde casa. Adaptando a los cambios y aprendiendo desde su entorno. - (Imagen ilustrativa Infobae)

La educación con enfoque STEAM aplicada en las chicas o chicos puede crear nuevos caminos, nuevas perspectivas. Aunque sean caminos desconocidos, no se vislumbran o no se conocen sino se caminan ni se exploran. Debe darse la oportunidad a la nueva forma de aprender y que la comunidad sea parte del proceso.

La educación con enfoque STEAM en América Latina se posiciona como una tendencia transformadora que busca no solo llenar aulas con conocimientos, sino también formar ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos complejos del siglo XXI.

La magia de esta transformación educativa radica en el compromiso de docentes, estudiantes, gobiernos y organizaciones para construir un futuro donde el talento no tenga género y donde el pensamiento crítico y la creatividad sean las herramientas fundamentales para el progreso.

