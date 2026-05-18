Convivencia, diálogo y acuerdos en el aula: por qué la escuela “es una institución que tiene que estar viva” para que haya respeto y responsabilidad

Cynthia Gutiérrez, asesora legal y pedagógica de Colegios Hermanas Misioneras Catequistas de Cristo Rey y Representante del Instituto Kennedy, en el auditorio de Ticmas

Negociar en el aula y fuera de ella es tarea de los adultos a la hora de educar no solo en saberes sino también en convivencia y respeto. Cynthia Gutiérrez quien a partir de su formación en abogacía y su especialización en educación y pedagogía ofrece una mirada integral para entender procesos que van más allá del aprendizaje.

Actualmente es asesora legal y pedagógica de Colegios Hermanas Misioneras Catequistas de Cristo Rey y Representante del Instituto Kennedy y visitó el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro por segundo año consecutivo para invitar a la reflexión.

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Negociar, ceder, autoridad y autoritarismo

“Voy a agregar que hay una diferencia con la mediación, que venimos utilizándola hace muchos años en lo que es la docencia, y ha tenido muy buenos resultados. Primero, muy importante, ¿qué es la negociación? No solamente en el aula, sino a nivel institucional. La diferencia que tenemos es, primero, que no hay autoritarismo. Justamente a través de la negociación se busca no imponer, sino acordar. Ese es el primer punto”, explicó Gutiérrez.

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Y continuó: “El segundo es que en la mediación nosotros siempre convocamos a un tercero, neutral, para que acerque posiciones. Y, sin embargo, en la negociación son los propios actores institucionales, los involucrados en el conflicto, los que van a interactuar. Y, por otra parte, también es importante, por ejemplo, en el aula, el tema

de redescubrir intereses. Nos está pasando que con estos cambios vertiginosos que tenemos en la sociedad, de repente tenemos realidades urgentes. El docente y el directivo, y entiendo también hasta los inspectores, los supervisores, tienen que resolver las cuestiones en tiempos reales. O sea, ya es todo urgente.”

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Si antes se podía esperar a los tiempos de un tercero, Gutierrez destaca que el presente hoy nos plantea urgencias. “Entonces, sí o sí hay que hacer algo que sea más inmediato. La negociación propone primero el diálogo. Segundo, el observar.

Pero no solamente observar, escuchar, sino también hacer lo que es la lectura, del lenguaje corporal, de los padres, de los docentes. Que también haya otras personas que intervengan externas, por ejemplo, no solamente el equipo de orientación, sino también psicólogos externos, el consejo escolar, también, por ejemplo, los consejos del niño.”, señaló.

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“Un problema vos lo podés desarticular, lo podés encarar con diferentes estrategias, pero una situación de conflicto ya escala más arriba; ahí ya tenés otro tipo de tensiones. Y ni hablar cuando llega la crisis. Y es muy difícil a veces levantar ese deterioro que produce una crisis Por eso la negociación propone, en primer término, trabajar en la prevención”, resaltó seguido por la intervención y la postvención.

La escuela es una institución que tiene que estar viva. Entonces, todo el tiempo tiene que haber cambios, tiene que modificar esos acuerdos de convivencia. De acuerdo a esto que estamos hablando de la prevención, la intervención y el posterior

El rol de las familias

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“Juegan un rol importantísimo. Primero, porque ellos están atravesados por distintas situaciones que tampoco comprenden, que tampoco pueden abordar. Entonces, vienen a la escuela a consultarla, a buscar una solución. Y la escuela tiene dos posibilidades. Una decir, esto no es pedagógico, no me voy a meter en esto, es solamente familiar. Y la otra es, a través de la negociación, pensar que si yo no lo abordo al tema, si yo no hago una escucha sensible de esto que me están formulando, después eso me va a traer a mí una situación de conflicto.”, planteó Gutiérrez.

“La escuela es una institución que tiene que estar viva. Entonces, todo el tiempo tiene que haber cambios, tiene que modificar esos acuerdos de convivencia. De acuerdo a esto que estamos hablando de la prevención, la intervención y el posterior”, reflexionó.

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Y explicó: “Hasta hace unos años, nuestro objetivo en una escuela era resolver el problema, el conflicto. Pero ahora vemos que hay un más allá. Si yo no evito que vuelva a suceder de vuelta, no lo estudio, no lo analizo y no genero nuevos protocolos, nuevos pasos a seguir, me va a volver a suceder. Y obviamente que eso va en escalada.”

Una mirada interdisciplinaria

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“Desde mi visión de abogada, trabajo muchísimo en la prevención. Estoy en todo lo que puedo en las escuelas. Y fíjate que ahí es multidisciplinario también, porque estoy desde ver lo que hace el técnico en seguridad e higiene, de abordar lo que hace la secretaria con los movimientos, de abordar lo que hacen los docentes con las actas. O sea, estoy en todo lo que es lo procedimental, para prevenir. Y desde el punto de vista de pedagoga, me dedico a lo humano”, compartió Gutierréz sobre cómo es su trabajo cotidiano.

Y sobre lo pedagógico detalló: “Me dedico a lo que es la sensibilización que tenemos que tener frente al drama humano. Y me paro muy fuerte frente a los distintos embates que tiene hoy la adolescencia y los niños. Por ejemplo, esto del buen uso de la tecnología; porque es maravillosa la tecnología, pero está bueno también darles una herramienta para que la puedan usar bien, para que ellos puedan integrarse a ese mundo felizmente.”

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“Nosotros, además, tenemos algo extra que era ver quiénes son los referentes familiares para que se vaya con esta persona que le hace bien. Porque no te olvides que yo trabajo para una congregación de hermanas. Entonces, la parte también espiritual, la parte de fijarte en el otro, para mí es muy importante. Y ahí es donde la pedagoga entra en acción”, resaltó.

Educar en calma

“La calma te da una claridad mental y es muy importante. Pero, ¿sabés qué pasa? Que los roles, tanto el rol del docente, como de los directivos, de los supervisores, a veces son muy solitarios. Entonces, cuando viene algo tan vertiginoso, cuando viene una situación que vos nunca la viviste, entiendo que la calma, imagínate, la dejas por ahí en algún salón cerrado. Entonces, por eso lo que se propone es llevar seguridad institucional”, señaló la asesora y pedagoga.

Conversar en equipo apenas surge el conflicto o problema es lo que para Gutiérrez: “da calma, da seguridad. El hecho de decir, hay otra persona que está conmigo compartiendo. Es una abogada que está pensando desde lo jurídico cómo ayudarme. A su vez hay una psicóloga que también está pensando cómo ayudarme. Vamos a citar a los padres. ¿Y sabés qué me gusta para llevar la calma? Establecer los puntos a seguir. Yo soy un poco de librito en eso.”

“En la negociación, vos tenés que darle elementos a los actores institucionales para que logre cada uno desde su rol bajar tensiones. Y eso calma. Porque si vos tenés un conflicto y tenés la televisión, a los padres, al inspector, al supervisor, a todo el mundo en la puerta de la escuela, es imposible entrar en calma. Y después tener recursos. Saber que podés tener el recurso de llamar a un profesional para poder ver qué punto de vista tiene”, explicó.

Mundo adulto

Cuando Cynthia Gutiérrez visitó el auditorio de Ticmas en 2025 fue muy crítica de cómo los adultos estábamos manejando los conflictos en la educación donde era necesario “involucrarse más”. “No solo siento un cambio, sino que me voy a criticar a mí misma. Porque te voy a contar que si bien hay muchas personas que aún no han asumido ese rol, es porque el cambio fue tan abrupto que no lo logran ver.”, planteó.

“Realmente lo que creo es que está bueno esto de pasarnos información, de acompañarnos, de profesionalmente de alguna manera fraternizarnos como para poder ayudar. Y de esa manera ir concientizando y enseñándole también a las personas adultas qué es lo que está pasando.”, señaló.

A la hora de analizar su mirada regional con respecto a otros países y Argentina, Gutiérrez destaca que “ el tema de la negociación todavía es muy incipiente. Lo que sí veo muy bien es la mediación. Sí veo un trabajo fantástico de los docentes, una preparación diferente con respecto a esto que hablábamos antes de lo procedimental para la prevención. Eso lo veo muchísimo mejor.”

“Me da mucha esperanza porque veo además que al docente le gusta y le da seguridad. Yo por ahí voy a alguna escuela y doy un taller sobre actas, modelos de actas o lo que fuere, y vos lo ves, salen contentos, realizados. Y después me llaman y me dicen, mirá, me sirvió porque no solamente lo tomé como guía, como guión para mi reunión, sino que también al padre le sirvió lo que yo le di. Entonces, eso me pone contenta. Pero, bueno, esto de la negociación, comparándolo con otros países, me parece que es muy incipiente y creo que nosotros estamos tomando la delantera en Argentina”, resaltó.

“Yo todos los días aprendo, pero mi mayor objetivo es lograr que las escuelas tengan esta memoria institucional para que no se vuelva a repetir. Y si se repite, que lo podamos resolver mejor”, concluyó.