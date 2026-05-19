Educación

Solo el 27% de los docentes latinoamericanos declara tener “competencias digitales básicas”

Un estudio del BID y ProFuturo encuestó a más de 28.000 educadores de seis países y reveló que la mayoría no se siente preparado para integrar la tecnología de forma educativa en el aula. Una realidad que pone en juego lo generacional y la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

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Varios niños sentados en pupitres usan tabletas en un aula con una maestra de pie al fondo. Una interfaz digital superpuesta muestra datos y un mapa mundial.
El 27% de los educadores América Latina declara contar con competencias digitales básicas para el uso pedagógico de la tecnología. El 29% las alcanza en el área de ciudadanía digital, y el 40% en desarrollo profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se habla de brechas tecnológicas no solo se trata del acceso a conexión o dispositivos, sino que también se pone en juego el impacto de la tecnología en el aprendizaje. El eslabón de los docentes es clave ya sea en diálogo con los alumnos como así también en el propio conocimiento tecnológico a la hora de trasladarlo a una clase.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación ProFuturo, elaborado en colaboración con la Fundación Telefónica y la Fundación “la Caixa”, revela que apenas el 27% de los educadores América Latina declara contar con competencias digitales básicas para el uso pedagógico de la tecnología. El 29% las alcanza en el área de ciudadanía digital, y el 40% en desarrollo profesional.

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El informe titulado “Aproximación a las competencias digitales de docentes en América Latina” es el resultado de aplicar el autodiagnóstico de la Guía Edutec a 28.358 docentes de Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú entre 2021 y 2024.

Una mano sostiene un teléfono inteligente mostrando el logo de ChatGPT y su nombre en una pantalla blanca, con un fondo difuminado.
Los docentes suelen hacer mayor uso de herramientas digitales y/o tecnológicas para su propio desarrollo profesional, pero no para transformar sus prácticas de enseñanza en lo cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha de lo pedagógico

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El informe revela que los docentes suelen hacer mayor uso de herramientas digitales y/o tecnológicas para su propio desarrollo profesional, pero no para transformar sus prácticas de enseñanza en lo cotidiano.

A partir del análisis de la Guía Edutec, que mide doce competencias digitales distribuidas en tres áreas: pedagogía, ciudadanía digital y desarrollo profesional, el informe permitió realizar un detalle para entender la brecha actual.

Dentro de la dimensión pedagógica, las competencias con menor apropiación son la selección y creación de recursos digitales (solo el 34% alcanza el nivel básico) y la práctica pedagógica propiamente dicha (40%). En ciudadanía digital, el uso seguro de las tecnologías, algo tan clave como la protección de datos y la ciberseguridad es el punto más crítico ya que apenas el 31% lo alcanza. A esto se suma la dificultad de poder trabajar temas claves como el ciberbullying, grooming o las apuestas online.

Desde lo positivo, las competencias mejor desarrolladas son la autoevaluación (55%) y el autodesarrollo (53%) profesional. Lo que sugiere que los docentes tienen disposición para aprender y reflexionar sobre su práctica, pero encuentran obstáculos para trasladar ese aprendizaje al trabajo concreto con los estudiantes.

Una mujer mira sonriente a un niño que usa una laptop y sostiene una taza. Detrás, una ventana muestra árboles otoñales y una bicicleta en un patio.
El nivel de competencia digital autopercibido alcanza su pico entre los 25 y 30 años y cae progresivamente a partir de ahí (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo generacional y la especialidad

A la hora de determinar qué docentes se sienten mejor preparados para trabajar pedagógicamente el impacto tecnológico se destaca que la formación específica en tecnología es el factor más potente, donde la educación STEM hace la diferencia. Los docentes que recibieron capacitación en el uso de tecnologías para la enseñanza tienen una probabilidad entre 17 y 20 puntos porcentuales mayor de alcanzar el nivel básico de competencia, según el modelo estadístico del informe. Sin embargo, solo el 27,5% de los encuestados declara haber recibido alguna formación de ese tipo.

Por otro lado, el nivel de competencia digital autopercibido alcanza su pico entre los 25 y 30 años y cae progresivamente a partir de ahí. Los docentes mayores de 55 años muestran una probabilidad significativamente menor de alcanzar el nivel básico en las tres áreas evaluadas. “Saber utilizar la tecnología no necesariamente es lo mismo que saber enseñar con ella”, señala el reporte aclarando que no necesariamente ser joven implica saber enseñar tecnología.

Entre docentes con título universitario y aquellos con formación técnica o secundaria no terciaria, el estudio no encuentra diferencias estadísticamente significativas. La brecha aparece recién con la maestría o el doctorado: los docentes con posgrado tienen entre 8 y 22 puntos porcentuales más de probabilidad de alcanzar el nivel básico, según el área evaluada.

El 74% de los docentes encuestados son mujeres, sin embargo, los hombres reportan niveles más altos de competencia digital en las tres áreas: la diferencia es de 9 puntos porcentuales en pedagogía y ciudadanía digital, y de 6 en desarrollo profesional.

Los autores señalan que la diferencia podría reflejar sesgos de autopercepción más que diferencias reales de habilidad: “Las mujeres tienden a tener una autopercepción mucho más baja de sus competencias digitales en comparación con sus colegas hombres, aunque en general las diferencias frente a sus habilidades reales en materia de TIC son mínimas”, indica el documento.

Apropiarse del presente para transformar el futuro

“Para que las herramientas digitales se traduzcan en aprendizajes más relevantes y de mejor calidad, es imprescindible que los docentes puedan apropiarse de ellas y hacer un uso efectivo en el aula”, plantea el informe que destaca la necesidad de acciones concretas para modificar este presente docente

Ecuador encabeza los seis países evaluados en las tres dimensiones ya que el 35% de sus docentes alcanza el nivel básico en pedagogía, el 40% en ciudadanía digital y el 51% en desarrollo profesional. Le siguen Perú y México, que también superan el promedio regional. Colombia, Honduras y Panamá se ubican por debajo.

En el caso de Ecuador se destaca el desarrollo de políticas nacionales específicas, en particular la oferta de desarrollo profesional docente a través de cursos masivos en línea (MOOC).

El informe invita a reflexionar sobre cómo se deben establecer políticas regionales y privadas para la formación y el acompañamiento de los docentes y así crear aprendizajes significativos con impacto en América Latina.

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