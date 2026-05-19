Sociedad

Cómo estará el tiempo en el AMBA: días frescos, cielo despejado y sin lluvias

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas de entre 6 y 19 grados durante toda la semana, con estabilidad climática en la Ciudad y el conurbano

Guardar
Google icon
Vista lateral de un hombre caminando por una acera llena de hojas de otoño, con árboles de follaje naranja y amarillo y edificios borrosos al fondo.
El SMN señaló que para hoy se espera una jornada con mucho sol y con temperaturas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el parte extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se prevé una semana sin precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 19 grados. Además, rige una alerta amarilla por lluvias al sur del país.

Según el detalle del SMN, el martes se presenta con cielo despejado y marcas térmicas que irán de 6°C a 19°C. Durante la jornada, la probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, con vientos leves del oeste entre 7 y 12 km/h. El miércoles, la mínima prevista es de 7°C y la máxima alcanzará los 15°C, con nubosidad variable y condiciones similares de viento y ausencia de precipitaciones.

PUBLICIDAD

Diagrama de pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, que muestra temperaturas, viento y estado del cielo para siete días
Este diagrama muestra el pronóstico meteorológico semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando temperaturas, velocidad del viento y condiciones del cielo.

El parte extendido señala que jueves y viernes de mayo mantendrán el patrón de estabilidad, con máximas de 13°C y mínimas de 6°C y 7°C respectivamente. El cielo mostrará intervalos nubosos y los vientos continuarán del sector oeste con velocidades bajas.

Para el fin de semana, el SMN anticipa un leve repunte térmico. El sábado, la temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 15°C, mientras que el domingo 24 se prevé una mínima de 10°C y máxima de 17°C. Ambas jornadas se mantendrán sin lluvias y con cielo parcialmente nublado.

PUBLICIDAD

El informe, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, subraya que no se esperan ráfagas intensas ni cambios bruscos en la dirección del viento, que oscilará entre los 7 y 12 km/h a lo largo de toda la semana. El lunes 25 de mayo cerrará el periodo con un ascenso térmico, ubicando la mínima en 12°C y la máxima en 19°C, bajo condiciones de nubosidad variable.

Las temperaturas moderadas y la ausencia de precipitaciones configuran un escenario climático estable para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, según el parte oficial difundido por el SMN.

En consonancia con el AMBA, en el resto de la provincia de Buenos Aires también habrá gran presencial del sol, sobre todo en las zonas del centro y norte, mientras que al sur y al este la nubosidad será parcial. Sin embargo, mañana habrá un proceso de inestabilidad, con la presencia de lluvias en toda la Costa Atlántica, desde Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú. Del jueves al domingo, las condiciones serán similares, con nubosidad variable y sin precipitaciones.

Las alertas en el país

Mapa meteorológico de Argentina mostrando la provincia de Tierra del Fuego con alertas en zonas costeras y del interior, junto a iconos de pronóstico y fechas
El mapa muestra la alerta meteorológica emitida para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con zonas marcadas en verde y amarillo indicando diferentes condiciones para el 19 de mayo de 2026.

Por otro lado, el SMN indicó que sólo rige una alerta amarilla en todo el país. Específicamente, la zona implicada es la costa de Tierra del Fuego, donde la advertencia es por fuertes lluvias.

Las alertas amarillas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, las recomendaciones son las siguientes:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura.
  • Limpiá desagües y sumideros.
  • Alejate de zonas inundables.
  • Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalClima

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A un mes del juicio por Loan, los jueces recorrerán los últimos lugares donde estuvo el niño: cómo será el proceso

La inspección ocular se realizará este martes con la presencia de testigos y partes. Será en tres zonas clave. Cuáles son

A un mes del juicio por Loan, los jueces recorrerán los últimos lugares donde estuvo el niño: cómo será el proceso

Desbarataron una banda narco en Quilmes y detuvieron a siete personas

Hubo al menos tres allanamientos en donde secuestraron droga, dinero en efectivo y celulares. La Justicia los imputó por comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de armas

Desbarataron una banda narco en Quilmes y detuvieron a siete personas

ANMAT prohibió más de cinco marcas de filtros de agua y un limpia tapizados

La medida se tomó tras detectar la comercialización sin registro sanitario ni garantías de seguridad

ANMAT prohibió más de cinco marcas de filtros de agua y un limpia tapizados

Ocho dirigentes sindicales mendocinos llegaron armados a Salta para atacar un acto gremial

La Policía provincial interceptó dos camionetas del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo que portaban armas de fuego calibre 40 y 9 milímetros, más de 200 cartuchos, miguelitos y bates de béisbol, en el acceso a General Güemes

Ocho dirigentes sindicales mendocinos llegaron armados a Salta para atacar un acto gremial

Electroshocks en el Borda, canciones olvidadas y una huida por las vías del tren: el triste final de Tanguito

Mucho antes de convertirse en personaje de culto, fue un chico humilde obsesionado con el rock. Compuso La Balsa en el baño de la Perla de Once junto a Lito Nebbia. Vivió al límite y murió a los 26 años el 19 de mayo de 1972

Electroshocks en el Borda, canciones olvidadas y una huida por las vías del tren: el triste final de Tanguito

DEPORTES

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Canadá tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Canadá tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

Autodisciplina, gimnasio en casa y ética de trabajo: la rutina que mantiene a Cristiano Ronaldo en la élite mundial

“Nunca lo toqué”: el día que Pochettino le negó a Owen el penal que eliminó a Argentina en el Mundial 2002

Magic Johnson usó el ejemplo de Michael Jordan para criticar la gestión física en la NBA: “Casi nunca se perdía un encuentro”

Nació en Uruguay, pero a los 42 años puede romper un récord de tres décadas en el Mundial con la selección de Qatar: “Es un sueño”

TELESHOW

La palabra de Mirtha Legrand al ganar un nuevo Martín Fierro: “Voy a ser centenaria y voy a seguir viviendo”

La palabra de Mirtha Legrand al ganar un nuevo Martín Fierro: “Voy a ser centenaria y voy a seguir viviendo”

Lo que no se vio de los Martín Fierro: de la caída de La Barby hasta la ironía de Yanina Latorre ante el discurso de Wanda

Los momentos más brillantes del Martín Fierro 2026: homenajes, lágrimas y momentos de reivindicación en la gran noche de la TV

Leonardo Sbaraglia, protagonista del nuevo film de Pedro Almodóvar: “Trabajar con él no se puede creer, te juro que te pellizcás”

In memoriam de los Martín Fierro 2026: Luis Brandoni, Héctor Alterio y el recuerdo a las figuras más queridas

INFOBAE AMÉRICA

Buzos finlandeses recuperaron dos cuerpos de los buzos italianos muertos en una cueva submarina de Maldivas

Buzos finlandeses recuperaron dos cuerpos de los buzos italianos muertos en una cueva submarina de Maldivas

El Congo elevó a 131 las muertes sospechosas por el brote de ébola en el este del país

Durante su reunión en Beijing, Xi Jinping le dijo a Donald Trump que Vladimir Putin podría “lamentar” la invasión de Ucrania

La ONU expresó su rechazo al mecanismo anunciado por el régimen de Irán para gestionar el tráfico marítimo en Ormuz

Ataques contra instituciones públicas, saqueos y destrozos: las protestas contra Rodrigo Paz desataron caos en La Paz