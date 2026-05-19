Cómo estará el tiempo en el AMBA: días frescos, cielo despejado y sin lluvias

El SMN señaló que para hoy se espera una jornada con mucho sol y con temperaturas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el parte extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se prevé una semana sin precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 19 grados. Además, rige una alerta amarilla por lluvias al sur del país.

Según el detalle del SMN, el martes se presenta con cielo despejado y marcas térmicas que irán de 6°C a 19°C. Durante la jornada, la probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, con vientos leves del oeste entre 7 y 12 km/h. El miércoles, la mínima prevista es de 7°C y la máxima alcanzará los 15°C, con nubosidad variable y condiciones similares de viento y ausencia de precipitaciones.

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Este diagrama muestra el pronóstico meteorológico semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando temperaturas, velocidad del viento y condiciones del cielo.

El parte extendido señala que jueves y viernes de mayo mantendrán el patrón de estabilidad, con máximas de 13°C y mínimas de 6°C y 7°C respectivamente. El cielo mostrará intervalos nubosos y los vientos continuarán del sector oeste con velocidades bajas.

Para el fin de semana, el SMN anticipa un leve repunte térmico. El sábado, la temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 15°C, mientras que el domingo 24 se prevé una mínima de 10°C y máxima de 17°C. Ambas jornadas se mantendrán sin lluvias y con cielo parcialmente nublado.

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El informe, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, subraya que no se esperan ráfagas intensas ni cambios bruscos en la dirección del viento, que oscilará entre los 7 y 12 km/h a lo largo de toda la semana. El lunes 25 de mayo cerrará el periodo con un ascenso térmico, ubicando la mínima en 12°C y la máxima en 19°C, bajo condiciones de nubosidad variable.

Las temperaturas moderadas y la ausencia de precipitaciones configuran un escenario climático estable para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, según el parte oficial difundido por el SMN.

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En consonancia con el AMBA, en el resto de la provincia de Buenos Aires también habrá gran presencial del sol, sobre todo en las zonas del centro y norte, mientras que al sur y al este la nubosidad será parcial. Sin embargo, mañana habrá un proceso de inestabilidad, con la presencia de lluvias en toda la Costa Atlántica, desde Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú. Del jueves al domingo, las condiciones serán similares, con nubosidad variable y sin precipitaciones.

Las alertas en el país

El mapa muestra la alerta meteorológica emitida para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con zonas marcadas en verde y amarillo indicando diferentes condiciones para el 19 de mayo de 2026.

Por otro lado, el SMN indicó que sólo rige una alerta amarilla en todo el país. Específicamente, la zona implicada es la costa de Tierra del Fuego, donde la advertencia es por fuertes lluvias.

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Las alertas amarillas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, las recomendaciones son las siguientes:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.