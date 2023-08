Qué es el método STEAM, el proceso matemático presente en los libros de texto de la SEP

En la conferencia de la SEP se habló sobre uno de los métodos matemáticos que se enseñarán en la Nueva Escuela Mexicana (Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa presentando los nuevos libros de texto gratuito en las conferencias vespertinas en Palacio Nacional. El lunes 14 de agosto, las autoridades analizaron los materiales de 4° año de primaria que se utilizarán en el ciclo escolar 2023-2024 en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

No obstante, una de las mayores críticas que han recibido los nuevos materiales ha sido la supuesta ausencia de matemáticas, debido a que ahora las disciplinas no se aprenderán de forma individual, sino que se hará de forma interdisciplinaria, por lo que en un mismo proyecto se podrá entender matemáticas y lengua o historia y salud.

Fue por ese motivo que en las conferencias encabezadas por la titular de la dependencia educativa, Leticia Ramírez, se ha puesto especial énfasis en dejar en claro que el pensamiento lógico matemático sí será desarrollado por las infancias que cursen la educación básica, tanto así que hoy se dio a conocer que uno de los métodos con los que aprenderán los alumnos de 4° año será el STEAM.

¿Qué es el método STEAM?

Así serán los proyectos por libros en 4° grado de primaria (SEP)

Este método podrá ser aprendido por alumnos de cuarto año en el libro Nuestros Saberes, específicamente en el proyecto Cuando cambió...¿Por qué cambió?, en donde los alumnos deberán de conocer aprender sobre profundidades y medidas, por lo que en el plan de estudios se explica a los docentes que el tema será enseñado con un proceso propio de las matemáticas o las ingenierías.

De acuerdo al Institute for the Future of Education, del Instituto Tecnológico de Monterrey, las iniciales de esta metodología son un acrónimo de Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, traducido al español), las disciplinas con las que se espera que las infancias se acerquen al conocimiento de un tema de la comunidad.

En un inicio la metodología no incluía a las artes; sin embargo, con el pasar de los años se innovó, lo que ocasionó que sí se utilice esta área del conocimiento con la premisa de “hacer que los estudiantes aprendan sobre pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, innovación, investigación, colaboración y liderazgo”.

Para poder aplicarlo en los salones, los participantes del proyecto del Tec de Monterrey recomiendan que siempre se incluya el trabajo en equipo, se incorpore el aprendizaje práctico, se cree contenido relevante, se conviertan errores en momentos positivos de aprendizaje, se practique la creatividad, además de que se aprovechen las herramientas que están alrededor.

¿Cómo lo utilizará la SEP?

Así utilizará la SEP el método STEAM (Cuartoscuro)

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública detalló cómo se trasladó la teoría de este proceso al aprendizaje de las matemáticas en la Nueva Escuela Mexicana: