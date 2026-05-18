Ramiro Noguera, del Instituto Sudamericano Modelo: “Creemos fehacientemente que al sistema educativo lo va a modificar el privado”

Ramiro Noguera, responsable de Desarrollo y Relaciones Institucionales del Instituto Sudamericano Modelo

Bilingüe, con foco en la tecnología, el arte, el deporte y la robótica, el Instituto Sudamericano Modelo trabaja desde hace más de 30 años en brindar una educación STEAM en la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro, en el auditorio de la solución educativa integral Ticmas, Ramiro Noguera participó de una conversación para pensar la “Inteligencia Institucional: Educar en el presente, anticipando un futuro”.

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Y es que justamente, el responsable de Desarrollo y Relaciones Institucionales dejó muy en claro que “la escuela no es ajena a un uso de un tipo de inteligencia. La última década hemos visto diferentes inteligencias, siendo la inteligencia emocional, la más conocida, que se empezó a aplicar en el diseño curricular. Y me parece que estamos en un momento donde la escuela tiene que dar un paso adelante.”

“De hecho, mi rol dentro de la institución forma parte del equipo directivo de la Dirección General. Y es un área que, básicamente, lo que hace es repensar la educación, el modelo educativo y las experiencias que le ofrecemos a nuestros alumnos.”, destacó.

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Integración e identidad tecnológica

“Este año, a nivel educativo, la noticia más importante que hubo fue la restricción del uso de los teléfonos celulares dentro del aula. Si uno revisa las redes sociales, el 80% de las instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires, muestran cómo van a ser moderados los teléfonos celulares dentro de la escuela”, contextualizó Noguera.

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Y reflexionó: “Desde la estrategia educativa, es dejar de pensar a la escuela como un lugar aislado. Con esto del recorte de la tecnología de este modo; ese mismo recorte lo que está haciendo es aislar a la institución. Nosotros lo que tenemos como modus operandi del Instituto Sudamericano Modelo es abrir las puertas a la experiencia.”

“Básicamente es incluir a la tecnología dentro del proceso educativo, del proceso formativo. Y lograr aportarles a los chicos todas las vivencias mediadas que necesitan para salir al día de hoy; a un mercado laboral que básicamente es incierto para un chico que está cursando una sala de dos, un primer grado, un segundo grado”, explicó.

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La IA es una "intriga diaria", dijo Noguera, quien contó que en el colegio conviven varias generaciones que se relacionan de una manera muy distinta con la tecnología y que cada uno debe tener un acompañamiento diferente

Inteligencia artificial

Con respecto al uso educativo de la inteligencia artificial, y el marco que trabajan con sus docentes y alumnos Noguera planteó: “para nosotros también es una intriga diaria. Nosotros tenemos el gran desafío de tener casi tres generaciones muy diferentes entre sí, tenemos a las llamadas señoritas maestras, que tienen una trayectoria de entre 30 a 40 años dentro de una institución, se desempeñaron como docentes mucho tiempo y llegan a ser cabeza de gestión. Luego tenemos a las maestras tiktokers, a las maestras que básicamente lo que hacen es contenido para redes o repiensan la educación de otro modo.”

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“Y tenemos a nuestros chicos, que básicamente a cualquiera de los que estamos acá presentes, si tenemos que resolver algo en una computadora, en un teléfono celular, seguramente lo primero que hacemos es mostrar eso a los chicos, a ver si ellos interpretan más rápido la interfaz que nosotros.”, señaló.

“Desde ese lugar la necesidad de la convivencia y de la convergencia entre la tecnología y la edad es un desafío enorme. Venimos de pasar una pandemia que para el Instituto Sudamericano Modelo fue básicamente un chasquido de dedos, porque tuvimos la suerte de que una semana antes de que se decretara la cuarentena, firmamos una alianza con Microsoft. Entonces nosotros, ni bien se decreta la cuarentena, empezamos a tener clases en vivo, online”, destacó.

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En la conversación, Noguera reconoció que “pecó de humilde” al hablar de la suerte con respecto a estar preparados para una educación 100 % virtual en pandemia ya que justamente el trabajo del Sudamericano es estar a la vanguardia educativa de forma estratégica: “nosotros lo que estamos viendo todo el tiempo es qué es lo que viene adelante,¿Qué viene en la narrativa educativa por delante? Si bien entendemos que hay normativas básicamente estatales que uno tiene que cumplir y tiene un encuadre para enseñar lo que enseña, el cómo lo enseñamos es el gran diferencial”.

Transformar la educación en diálogo con la empleabilidad

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“Nosotros creemos fehacientemente que al sistema educativo lo va a modificar el privado. Y esto no por entrar a una discusión de si privado o estatal, sino por una realidad, que quizás el Estado tiene hoy una tranquilidad para trabajar, obviamente con todos los problemas que hay a nivel edilicio y a nivel personal por atender”, señaló Noguera y destacó que “tiene otro tipo de manejo de caja que respecto del privado. Hoy lo que vemos es que con la baja del 47% de la natalidad en el último censo, el privado es el que básicamente tiene que reconvertirse y repensar estrategias para seguir vigente”.

“Mientras otras escuelas hoy en día lamentablemente están viviendo y sufriendo la baja natalidad, nosotros con orgullo estamos abriendo nuevas secciones. De hecho uno de los hitos es que pudimos abrir una tercera sección de sala de tres mientras en los jardines de la zona están repensando el staff para el año que viene”, señaló.

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“Nosotros lo que estamos viendo básicamente es lo que está pasando en el mercado laboral. Que hoy un chico de secundaria se egrese y no sepa mandar un mail, para nosotros eso es algo gravísimo y no hay una currícula que avale, la implementación de la explicación de cómo mandar un mail”, planteó Noguera. Y subrayó: “Si vemos las estadísticas de las agencias que toman las mediciones de recursos humanos seguramente hay una gran tasa de deserción del primer empleo donde el chico inicia una búsqueda laboral, hace ingreso y a los pocos días renuncia.”

Además planteó una situación que se está dando en el presente donde “Dentro de la institución una docente que trabaja 40 horas semanales para ganar el sueldo que gana, y hoy un chico de 18 años ni bien se egresa, prende un stream y triplica, cuadriplica, quintuplica el ingreso de un docente. Ahí nosotros nos paramos a repensar en este paradigma de que el que sabe más no es el que gana más, sino que el que gana más es el que en definitiva se arriesga”.

“Entonces en ese arriesgarse, uno como privado tiene que estar todo el tiempo repensando la propuesta, repensando las ofertas y hoy nos pasa en las charlas de ingreso para nuevos estudiantes del 2027, 2028, lo primero que le decimos a las familias es acá no vengan a buscar algo tradicional, porque sería mentirnos a nosotros mismos y mentirle finalmente a la gente si de acá a cinco años vamos a sostener la misma propuesta, la misma oferta, porque la realidad es que todo el tiempo esto está cambiando, entonces hay que tener una agilidad para poder tener una cintura”, resaltó Noguera.

Noguera remarcó que desde el Instituto Sudamericano Modelo siempre se trabaja con el uso consentido y responsable de la tecnología, que va mucho más allá de lo aplicativo

Alianzas estratégicas

“En algunos años particulares que son básicamente los quiebres de un nivel a otro, donde son más convocadas las familias; lo importante es que la familia tiene que acompañarnos, porque más allá de la tecnología, más allá de la pantalla, más allá de las propuestas, hay algo humano que ni la inteligencia artificial, ni los monitores, ni las propuestas tecnológicas van a poder superar”, planteó Noguera.

“De pronto herramientas como las de Ticmas, como A leer en vivo, que es una actividad donde los chicos se enfrentan a la tecnología y ahí hay como una horizontalidad de generaciones trabajando, desarrollándose y además generando creatividad. Porque en el chico se genera como un entusiasmo y busca poder mejorar su scoring con la aplicación. La docente aprovecha ese tiempo para ver qué puede implementar en la currícula, para innovar en la segunda mitad del año, y el directivo está viendo que la tecnología, la pantalla, una tablet, no es una amenaza real y física al aula, sino que es un complemento y más allá de cualquier complemento tecnológico, lo único y reemplazable es la experiencia y la calidez humana”, señaló.

Y agregó: “ Eso es lo que piensa Víctor Creatore, nuestro director general que está en la feria de China en Cantón, y más allá de cualquier robot que traiga o cualquier otra propuesta innovadora, la calidez del humano y la cercanía y la empatía, eso no lo va a reemplazar nadie.”

Uso responsable de la tecnología

Noguera remarcó que desde el Instituto Sudamericano Modelo siempre se trabaja con el uso consentido y responsable de la tecnología, que va mucho más allá de lo aplicativo: “De hecho, con Ticmas la relación que tenemos es ir mediando y viendo cuál es el interés que se va despertando en nuestros docentes y a partir de ahí qué podemos sumar para que puedan mejorar su experiencia. Hay algunos que capaz son más reticentes al uso de la tecnología y hay otros que de pronto ves que agarran la plataforma y la exprimen a más no poder y trabajan en profundidad.”

“Respecto de las cosas notorias como el ciberbullying, las situaciones en la conducta digital de los chicos, nosotros hace 10 años trabajamos con un proyecto que es el estudio multimedial; tenemos un estudio de televisión dentro de la institución que es transversal a todo el desarrollo. Lo que primero le decimos a las familias es que nosotros no queremos generar conductores, productores, locutores de televisión y del mundo cinematográfico, acá nosotros lo que trabajamos es la imagen. Esto de perderle miedo a mi imagen, que es un tema muy importante cognitivamente en los chicos”, explicó.

Y agregó: “Pasan dos hitos importantes en el Sudamericano, el momento de la pubertad de las chicas cuando tienen que ir a natación y el momento en el secundario cuando tienen que ponerse delante de una cámara. Entonces nosotros eso lo abordamos con tanto respeto, con tanta tranquilidad, con tanto acompañamiento psicopedagógico que lo que logramos es tener tasas muy bajas de ciberbullying, de acoso dentro de la escuela. Y se trabaja en espacios como tutorías en nivel secundario y en espacios que se arman con las psicopedagogas a nivel primario. Pero desde nuestro lado siempre es algo formativo.”

La educación como puente al futuro

“Poner el celular como algo maligno que no puede estar adentro del aula es un parche, porque nosotros lo que le estamos sacando al chico es la ventaja de hacer un diferencial económico el día de mañana o de tener una habilidad que le estamos coartando porque el docente le tiene miedo a competir con el teléfono. Cuando en realidad hay una reflexión propia que tiene que decir qué estoy enseñando y cómo lo estoy enseñando y cómo genero el interés en los chicos para que el chico se quede a aprender”, argumentó.

Y señalo: “La tecnología es una herramienta para nosotros, para generar un diferencial creativo. Si nosotros cortamos eso de raíz porque estamos emparchando algo, en definitiva lo que estamos haciendo es cortar puentes. Y volvemos a esta primera imagen que te decía, la escuela aislada del mundo ,y no anticipando lo que el mundo necesita.”

Por último refexionó: “A veces por cumplir con una expectativa de casa se peca de contentar al padre. El padre se queja del uso de pantallas, bueno en la escuela no se usa pantallas. El padre se queja de esto, bueno esto no se hace. Y me parece que ahí está el gran pecado de lo educativo, de quizás ver la escuela como un puente a la casa y no un puente hacia el futuro, que es verdaderamente la primera necesidad por lo menos del nivel secundario. Extender un puente a qué viene después; y no condicionar al chico a que cuando termine el secundario tiene que saber a qué se va a dedicar, o qué va a tomar como desafío de nivel terciario universitario. Me parece que el puente tiene que estar puesto en generar la valentía de tomar decisiones y vivir experiencias, porque en definitiva la creatividad y la diferencia llega de unir muchos puntos de experiencias.”