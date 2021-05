La plataforma educativa Ticmas se une a Google para transformar la enseñanza y el aprendizaje

La plataforma Ticmas se une a Google para mejorar la educación digital. La solución educativa alcanzó la certificación como Google Partner , lo que le permitirá ofrecer a las escuelas primarias y secundarias de América Latina herramientas, recursos, contenidos y tecnología para potenciar y enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje.

Ticmas es una solución integral para la educación que acompaña a estudiantes, docentes e instituciones educativas en la transformación digital, brindando herramientas innovadoras de aprendizaje, contenidos y capacitación a docentes.

En un comunicado que emitieron en forma conjunta, Fernanda Montes de Oca, Education Ecosystem Sales Manager de Google for Education, explicó qué significa ser partner de Google: “Google for Education reconoce como partners a las empresas que desarrollan soluciones innovadoras enfocadas en educación, las cuales, además, se integran con nuestros productos , como es el caso de Google Workspace for Education, Google Classroom, Meet y Chromebooks. Nuestros partners nos ayudan a acercar tecnología, contenidos y soluciones a escuelas y universidades en la región para ayudarlos a aprovechar al máximo nuestros productos y programas, por lo que son grandes aliados con los que trabajamos de la mano”.

Con Google for Education y Ticmas, las escuelas podrán tener acceso a más de 60000 recursos educativos hipermediales y 1500 secuencias didácticas digitales creados por expertos y alineados con la currícula oficial.

El comunicado conjunto que emitieron Ticmas y Google

Gracias a las herramientas de reportes y estadísticas, los docentes podrán conocer cómo progresan sus estudiantes, y ofrecerles recorridos de aprendizaje personalizados. Además, se brindan talleres, cursos y mentorías para que los educadores puedan crear un impacto educativo duradero en cualquier entorno de aprendizaje.

Viviana Zocco, CEO de Ticmas, señaló: “En Ticmas creemos que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la vida de las personas, y por ello apostamos a la innovación tecnológica y pedagógica para desarrollar propuestas de inclusión, equidad e igualdad de oportunidades. Estamos convencidos que esta alianza nos permitirá brindar una educación de calidad a muchísimos niños y jóvenes.”

Ticmas nació con el propósito de ayudar a la comunidad educativa con los nuevos desafíos del aprendizaje, combinando tecnología, contenidos interactivos y capacitaciones. Según sus postulados, su principal objetivo es “ser líderes en innovación educativa, transformando y potenciando los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida”.

Viviana Zocco, fundadora y CEO de Ticmas

Su fundadora es Viviana Zocco y cuenta con socios inversores internacionales de impacto social como Omydiar Network y Elevar Equity . Hoy la plataforma tiene presencia en Argentina, Chile, Uruguay y Estados Unidos y en los últimos meses se incorporó a otros países como meses como Colombia, Perú y México.

Dentro de la plataforma, el usuario accede a una variedad de módulos de aprendizaje con contenido audiovisual multidisciplinario de alta calidad, que permiten que cada estudiante aprenda a su propio ritmo dándole un sentido a esos nuevos saberes. Entre los módulos disponibles se encuentran: Curricular Para primaria y secundaria, Aprendizaje Basado en Proyectos, Educación religiosa, Programación, Robótica, Comprensión Lectora, Aptitudes del siglo XXI y Dual Language.

En el 2020, a raíz de la pandemia, Ticmas se encontró con el desafío de asistir con la enseñanza a distancia a cientos de miles de estudiantes, logrando mejoras destacables en sus aprendizajes. Del mismo, acompañó a miles de docentes y les permitió planificar y armar burbujas: grupos acorde a los aprendizajes adquiridos y motivaciones de cada chico.

Para más información: https://www.ticmasgoogle.com/

Más sobre Google for Education: https://edu.google.com/





SEGUIR LEYENDO