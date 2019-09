"La lectura fragmentaria es propio del nivel superior y nosotros vemos que los institutos de formación docente no están exentos. Para cualquier de nosotros, leer un fragmento no es lo mismo que leer un libro completo. Incluso más allá que no lo leas todo, poder ver la introducción, el índice, la conclusión, te da una idea más amplia del texto. De eso se trata el aprendizaje en profundidad, de poder comprender el planteo total, que no se reduce a un capítulo", le dijo a Infobae Cecilia Veleda, directora ejecutiva del Infod.