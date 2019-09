Del mismo modo, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, sostuvo: "Este premio busca revalorizar la labor docente en todo el país. Mostrar lo que hacen. Hoy no solamente premiamos a diez equipos. Todos tuvieron buenas prácticas. La secundaria todavía tiene problemas serios y hemos decidido encararlos junto a los 24 ministros provinciales. No pensamos en colores partidarios. La educación no conoce ideologías partidarias".