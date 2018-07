"No es raro que los países de la región estén a la cola del ranking PISA. Se innova poco y se enseña mal", remarcó Segura. "El docente que no abrace la época no logrará generar empatía con el aprendiz. El docente, en algún punto, debe volverse tan aprendiz como sus propios alumnos, reenamorarse de la posibilidad de aprender cosas nuevas. Debe considerarse a sí mismo no tanto como un repositorio de saberes particulares (hoy la web cumple ese rol mucho mejor), sino como un nodo en un proceso colectivo de generación de comprensión y significado multidisciplinario", agregó.