Fuentes de la gobernación destacaron que, de ese modo, se suman $9.000 a los docentes que cumplen con el presentismo y se capaciten. Según supo Infobae, para percibir el beneficio deben cumplir 148 horas de formación anual, no en servicio. No obstante, los gremios rechazaron la oferta. Esperan un aumento del 20% y no están dispuestos a negociar la cláusula gatillo.