La educación va hacia un camino inexorable de tecnología en las aulas. Incluso hoy se discute más la concepción de aula que la de la propia tecnología. Computadoras, tablets, smartphones, incluso videojuegos al servicio del aprendizaje. Así lo demostró el ranking publicado por el Center for Learning and Performance Technologies en el que participaron más de 2 mil expertos educativos de 52 países. En sus listados no aparecen pizarrones, tizas ni útiles escolares.