En el medio de su discurso, después de anticipar que no iba a poner el foco en educación, el presidente Mauricio Macri le dedicó unos segundos a las universidades. Ante un auditorio de 170 referentes de distintos sectores, dijo que, en diez años, la plantilla docente y no docente aumentó un 30%, pero la matrícula de estudiantes solo incrementó un 13%. "Esto no se correlaciona con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo", cuestionó.