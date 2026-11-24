El directorio de Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo doce días después de su renuncia. (EFE/Hannibal Hanschke)

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Los regresos no son una novedad en Silicon Valley. Hace tres años, casi en la misma semana, el consejo de administración de OpenAI, una empresa desarrolladora de modelos de inteligencia artificial, despidió a su director ejecutivo, Sam Altman, para reincorporarlo apenas cuatro días después. Sin embargo, el regreso de Jensen Huang es extraordinario. El 23 de noviembre, el directorio de Nvidia restituyó a su cofundador en el cargo de director ejecutivo, apenas 12 días después de que renunciara a raíz de una serie de relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una presunta agente china.

El directorio, que el 17 de noviembre había asegurado que no tenía intención de devolverle el puesto a Huang, finalmente declaró que estaba satisfecho con su “franqueza”, pese a que su propia investigación todavía no concluyó. Durante los días posteriores a su renuncia, Nvidia perdió más de un billón de dólares de valor de mercado. Desde el anuncio de su regreso, el precio de sus acciones se disparó un tercio.

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Sin embargo, el alivio de los inversores podría no durar. Huang volvió a ponerse al frente de la compañía, pero lo hizo en circunstancias muy diferentes. Nvidia enfrenta ahora a un gobierno cada vez más decidido a endurecer los controles a las exportaciones y a un Congreso que pronto estará integrado por numerosos escépticos de la inteligencia artificial. Huang, durante mucho tiempo el principal rostro y promotor de la industria de la IA, también deberá recuperar la confianza de los empleados, los clientes y los proveedores.

La primera prueba de Huang llegará el 1 de diciembre, cuando deberá comparecer ante el Congreso y responder a un intenso interrogatorio de los legisladores. El directorio de Nvidia aseguró que está convencido de que su reincorporación “no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”.

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La entrada acristalada de las oficinas de Megaspeed International en Singapur exhibe el logotipo corporativo y el acceso a la recepción. (Taryn Ng/AFP)

Sin embargo, persisten las interrogantes sobre su relación con Alice Huang, ciudadana china y exdirectiva de Megaspeed, una empresa singapurense dedicada al desarrollo de centros de datos que adquirió chips de Nvidia. Estas dudas no desaparecerán. Los demócratas ya prometieron poner en marcha sus propias investigaciones cuando asuman el control de ambas cámaras del Congreso el próximo año.

Incluso dentro de la administración de Donald Trump parecen existir posiciones encontradas. El presidente expresó su deseo de que Huang regresara a la compañía e, incluso, según trascendió, participó por teléfono en una reunión del directorio para defender esa posibilidad. Otros integrantes de su gabinete se mostraron menos favorables. El 15 de noviembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reclamó una “reestructuración drástica” de Nvidia y la designación de un director ejecutivo externo. Sin embargo, una semana después modificó su postura y sugirió, de manera llamativa, que Huang, tras haber renunciado, ya se había convertido en un directivo externo. El secretario de Estado, Marco Rubio, tampoco es partidario de su regreso. Fue él quien supervisó la elaboración del informe de inteligencia sobre los vínculos de Huang con Alice Huang, que desencadenó la caída del entonces director ejecutivo.

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Huang también tendrá más dificultades para defender una postura flexible respecto de los controles a las exportaciones. Desde hace tiempo sostiene que restringir las ventas a China solo favorece el desarrollo de su propia industria de semiconductores. Sin embargo, cinco días después de su renuncia, el Departamento de Comercio anunció una norma destinada a impedir que empresas chinas alquilen el acceso a chips avanzados de inteligencia artificial instalados en centros de datos de otros países. Al mismo tiempo, el Congreso analiza proyectos de ley que buscan endurecer aún más esas restricciones.

El regreso de Huang también lo obliga a afrontar las consecuencias internas que dejaron en Nvidia las revelaciones de las últimas semanas. Dos de las supuestas relaciones extramatrimoniales que se le atribuyen habrían sido con empleados que estaban bajo su supervisión directa. El 20 de noviembre, The New York Times publicó testimonios de más de una docena de trabajadores y ex empleados de la compañía, quienes afirmaron que el empresario recurría desde hacía años a la humillación pública y a las amenazas de violencia para presionar a su personal y obtener resultados. El portavoz de Huang rechazó esas acusaciones.

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El directorio de Nvidia creó un comité de consejeros independientes para supervisar riesgos de seguridad nacional y cumplimiento normativo. (CTI vía REUTERS TV)

El propio Huang nunca había ocultado del todo sus métodos de conducción. En una ocasión, llegó a afirmar que estaba dispuesto a “torturar” a sus empleados para llevarlos a la grandeza.

Dentro de Nvidia, algunos empleados están menos preocupados por el temperamento de Huang que por la dependencia de la compañía respecto de su figura. El empresario dirige la firma con alrededor de 60 subordinados directos y sin un sucesor evidente. Que una empresa valuada en billones de dólares dependa de una sola persona para mantenerse en pie “es absurdo”, afirmó un trabajador. Otro se preguntó cómo podrá desempeñarse Huang en una compañía donde, a partir de ahora, sus decisiones estarán sometidas a un mayor escrutinio. Antes de restituirlo en el cargo, el directorio había anunciado la creación de un comité integrado exclusivamente por consejeros independientes para supervisar los riesgos vinculados con la seguridad nacional y el cumplimiento de las normas comerciales.

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También está en juego la posibilidad de que Huang recupere el papel central que desempeñó en la expansión de la inteligencia artificial. Hasta hace poco, su respaldo bastaba para disparar las acciones de una compañía. Recorrió distintos países, compartió escenarios con presidentes y primeros ministros y se convirtió en uno de los principales promotores del potencial de la IA. Tanto clientes como proveedores hacían fila para cerrar acuerdos comerciales con él.

Su influencia, sin embargo, difícilmente vuelva a ser la misma. Es probable que los políticos que antes buscaban acercarse a Huang mantengan ahora cierta distancia hasta que concluyan las investigaciones en su contra. El sector también podría comenzar a diversificar sus alianzas. TSMC, el gigante taiwanés de los semiconductores y principal proveedor de chips de Nvidia, tendrá más motivos para evitar una dependencia tan marcada de un único cliente, consideró un analista. A su vez, los proveedores de servicios en la nube que hasta ahora evitaban trabajar con competidores de Nvidia por temor a perder el acceso a sus chips podrían mostrarse más dispuestos a buscar alternativas.

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Compañías como TSMC y proveedores de la nube estudian alternativas comerciales para disminuir su dependencia respecto de Nvidia. (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

Tampoco todos los inversores recuperaron la confianza. Stacy Rasgon, analista de la firma de intermediación financiera Bernstein, señaló que la tendencia de Huang a rodearse de “compañías cuestionables” y su “disposición a mentirle al directorio” siguen siendo motivos de preocupación.

El director ejecutivo estrella de Nvidia recuperó su puesto, pero reconstruir el prestigio y el aura de poder que lo acompañaban será una tarea mucho más difícil.

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