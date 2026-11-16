Irán funciona sin un líder supremo (REUTERS)

Guardar

“Yeki bood, yeki nabood”, así comienzan los cuentos persas: “Había uno, y no había nadie”. Un cuento de hadas como ese se ha apoderado de la vida política en Irán. Durante cuatro décadas hubo un líder supremo que se dedicaba a microgestionar, que presidía la corte y predicaba sin cesar. Ahora no hay nadie. Se dice que Mojtaba Khamenei, hijo del Ayatollah Alí Khamenei, sobrevivió al ataque israelí que acabó con la vida de gran parte de su familia el primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel. Gobierna formalmente en lugar de su padre. Pero desde entonces no se le ha visto ni se le ha oído. Los iraníes están descubriendo cómo es la vida sin un clérigo entrometido al mando.

No todas las figuras representativas necesitan una presencia física. Hasta la revolución islámica de 1979, el chiismo había sido liderado por un imán oculto durante más de un milenio. Hoy, tanto los funcionarios iraníes como las agencias de inteligencia occidentales insisten en que Mojtaba sigue vivo. Se dice que permanece oculto por un temor fundado a ser asesinado. Algunos miembros del régimen afirman que controla los asuntos entre bastidores, pero su silencio es ensordecedor.

PUBLICIDAD

Aunque Mojtaba participara activamente en política, necesitaría tiempo para consolidar su poder, dada la persistente oposición a la sucesión dinástica y sus limitadas credenciales religiosas. En su ausencia, la influencia clerical en la República Islámica se ha atenuado notablemente. Entre los iraníes que han regresado del extranjero desde la guerra se encuentra una estrella del pop que fue condenada en rebeldía por incorporar versículos coránicos en sus canciones. El uso del velo ya se estaba debilitando; cada vez es más común que las hijas de algunos funcionarios lleven el cabello descubierto. Algunos restaurantes más elegantes de Teherán ahora sirven vino francés. Iraníes con poca ropa y sombreros de bruja celebraron públicamente Halloween.

El cambio más importante radica en la forma en que el régimen ejerce el poder. “Lo que ha cambiado fundamentalmente es que ya no existe un árbitro claro y definitivo”, afirma Sanam Vakil, de Chatham House, un centro de estudios con sede en Londres. Los nombramientos para la emisora ​​estatal, los ministerios y el poder judicial antes requerían la aprobación del tribunal del líder supremo, compuesto por 44.000 miembros; hoy el ejecutivo tiene mayor libertad de acción. “Israel le hizo un favor a los iraníes al deshacerse de Khamenei”, comentó recientemente un académico iraní en Teherán. “Ya no hace falta esperar su legitimación [o aprobación]. Es mucho más eficiente”.

PUBLICIDAD

En cambio, seis hombres, todos pertenecientes al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, un organismo de 13 miembros compuesto por generales y burócratas, dominan la toma de decisiones. Un equipo de “seis miembros de diversas organizaciones, fuerzas de seguridad, representantes parlamentarios y agencias gubernamentales... toman las decisiones mediante la coordinación”, explicó Masoud Pezeshkian, presidente y uno de los seis, en una reciente entrevista con CBS , una cadena de televisión estadounidense. Se cree que los otros son el general de división Ahmad Vahidi, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ( CGRI ), la principal fuerza militar de Irán; Mohsen Rezaei, secretario del consejo y exjefe del CGRI ; Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del parlamento y exgeneral de brigada del CGRI ; Ali Abdollahi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; y Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores, el único civil entre ellos.

Las decisiones más importantes requieren el consentimiento colectivo. Esto incluye asuntos como las negociaciones para poner fin o reanudar la guerra con Estados Unidos, la política nuclear o el nombramiento de un laico como ministro de inteligencia por primera vez en décadas. Sin embargo, cada individuo también goza de cierto grado de autonomía. El Sr. Rezaei ha sido un pilar del sistema desde que se convirtió en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica a los 27 años, en plena guerra Irán-Irak en la década de 1980. El Sr. Vahidi, quien fue adjunto del Sr. Rezaei durante ese conflicto, mantiene el orden en las filas de la Guardia Revolucionaria ; y el Sr. Qalibaf dirige los asuntos del parlamento.

PUBLICIDAD

El Sr. Pezeshkian se ha visto obligado a gestionar en gran medida una depresión económica derivada de la guerra y una moneda prácticamente en caída libre. La economía se contrajo un 10 % en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2025. Las fábricas cierran por falta de clientes y repuestos. El desempleo ha aumentado en medio millón de personas desde la guerra, mientras que la fuerza laboral se reduce y más de la mitad de los empleos se encuentran ahora en el sector informal. Sin embargo, el Sr. Pezeshkian parece estar gestionando las consecuencias de la guerra mejor de lo que muchos esperaban. Ha mantenido el suministro eléctrico, a pesar del bombardeo de algunas refinerías de petróleo y centrales eléctricas.

El Sr. Pezeshkian ha intentado abrir las fronteras de Irán al comercio desde el comienzo de la guerra. El comercio terrestre ha aumentado. Los trenes de carga procedentes de los puertos del Caspio llegan a Teherán ocho veces al día. A pesar de la presión estadounidense, el gas sigue fluyendo desde Azerbaiyán y —hasta este mes— Turkmenistán, y desde Irán hacia Turquía. Al parecer, al menos algunos petroleros están pagando los peajes que Irán exige para transitar por el estrecho de Ormuz. Según se informa, las divisas fuertes siguen entrando a través de la hawala de los Emiratos Árabes Unidos , un sistema informal de intercambio de dinero. Sin embargo, Irán está luchando por eludir el bloqueo estadounidense a la exportación de petróleo desde los puertos del sur. La armada estadounidense no puede sellar herméticamente los 2.800 km de la costa iraní, pero las estimaciones de exportaciones en septiembre promediaron 260.000 barriles por día, o solo alrededor de una sexta parte del flujo anterior a la guerra.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no todos los altos funcionarios se ajustan perfectamente al mando del comité de seis miembros. El control interno sigue estando en gran medida en manos de Hossein Taeb, un hombre duro de la Guardia Revolucionaria Islámica , exjefe de inteligencia e ideólogo clerical. Se dice que presionó a los clérigos para que eligieran a Mojtaba, un confidente de larga data, y desde hace tiempo es impopular entre algunos miembros del establishment por su entusiasmo por la sucesión dinástica. Su cargo actual como jefe de la Basij, una vasta fuerza paramilitar responsable de la seguridad interna y reclutada a través de las mezquitas, le proporciona una poderosa base de apoyo.

Desde que comenzó la guerra, sus secuaces han organizado concentraciones nocturnas en plazas de todo Irán, ocupando el espacio público que los manifestantes antirrégimen podrían intentar llenar. Han distribuido fusiles a los leales y proporcionado entrenamiento básico tanto a hombres como a mujeres. En un intento por intimidar a los posibles manifestantes, el Sr. Taeb también ha supervisado casi 700 ejecuciones este año. En enero, el régimen reprimió las manifestaciones en todo el país con masacres, causando miles de muertos. Pero la guerra que siguió fortaleció el sentimiento patriótico. Y desde entonces, los disturbios internos han perdido relevancia como amenaza inmediata para el régimen.

PUBLICIDAD

En cuestiones de guerra y paz, el consejo de seis miembros ha dejado de lado las diferencias ideológicas. Donde antes el líder supremo vacilaba, ahora actúa con decisión y, a veces, con más flexibilidad de la esperada. La última iniciativa diplomática del consejo, entregada a la Casa Blanca el 9 de noviembre por diplomáticos cataríes, sugiere que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica podrían regresar a Irán en un plazo de dos días tras la aceptación por parte de Estados Unidos de la propuesta iraní. Esto indica una postura más flexible que la que Irán ofreció en junio. Según un funcionario iraní, la iniciativa sugiere que Irán podría renunciar a su anterior exigencia de peajes en el estrecho de Ormuz. Y esta vez, afirma el funcionario, Irán no abandonaría las negociaciones aunque Israel continuara bombardeando el Líbano.

Sin embargo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional también está dispuesto a intensificar la guerra si fuera necesario. Khamenei padre se abstuvo de interrumpir el comercio a través del estrecho de Ormuz; los nuevos líderes iraníes han tolerado su cierre durante meses. En septiembre, establecieron siete condiciones “no negociables” para poner fin al conflicto, incluyendo el levantamiento de las sanciones, la repatriación de los fondos congelados y las reparaciones de guerra. Han insinuado la posibilidad de reactivar el programa nuclear iraní si el bloqueo continúa. “No permitiremos que ni una sola partícula de material nuclear enriquecido salga de Irán”, declaró Rezaei el 11 de noviembre. Irán también planea enviar a un comandante de campo de la Guardia Revolucionaria Islámica como embajador en Irak. La confrontación con Estados Unidos también ha impulsado a Irán a estrechar sus lazos con Rusia y China.

PUBLICIDAD

La espada de Damocles del Sr. Trump, la amenaza de reanudar una guerra a gran escala, sigue siendo la mayor amenaza. Pero el Sr. Razaei y sus funcionarios han respondido a la bravuconería con bravuconería y proyectan confianza en su capacidad para afrontarla. “Con la misma moneda”, dice un funcionario al ser preguntado sobre cómo responderá Irán a los ataques contra buques en el Mar Caspio, infraestructuras eléctricas o sus yacimientos de gas. Irán ha advertido de nuevos ataques contra empresas estadounidenses en la región y sus bases en Europa, así como de la destrucción de los cables digitales a través del Estrecho de Ormuz. Jordania, Azerbaiyán y los estados europeos también podrían sufrir las consecuencias.

Si se reanudan los combates, los líderes iraníes esperan poder determinar su fin. La libertad del Sr. Trump para emprender acciones militares podría complicarse una vez que los demócratas tomen el control del Congreso en enero. Irán no enfrenta un plazo político equivalente. Una cadena de mando descentralizada garantizaría que los misiles sigan volando incluso si mueren altos mandos. Es posible que el nuevo liderazgo del régimen espere permanecer en el poder durante mucho tiempo.

PUBLICIDAD

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.