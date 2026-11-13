Jensen Huang se marchó. Su sucesor tiene el trabajo más difícil del sector tecnológico

Jensen Huang se marcha. Su sucesor tiene el trabajo más difícil del sector tecnológico

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Dos de las empresas más valiosas del mundo han cambiado de jefes en los últimos meses. Difícilmente podrían haberlo hecho de forma más diferente. En Apple, Tim Cook cedió su puesto a John Ternus en septiembre, en el marco de lo que el fabricante del iPhone denominó un «plan de sucesión a largo plazo». El plan de sucesión de Nvidia duró cuatro días. Jensen Huang, el único jefe del gigante de los chips en sus 33 años de historia, nunca tuvo intención de marcharse. El 8 de noviembre confesó una infidelidad; el 12 de noviembre, tras nuevas revelaciones sobre su vida privada, dimitió.

Por ahora, la responsabilidad recae en Colette Kress, directora financiera de Nvidia desde 2013, quien ha sido nombrada directora ejecutiva interina. Nunca recibió formación para el puesto y deberá aprender rápidamente. Desde que estalló el escándalo, las acciones de Nvidia han perdido cerca del 20% de su valor. Además de tranquilizar a los inversores, deberá fortalecer a los proveedores, mejorar las relaciones con Washington y mantener unida la vasta red de planes de financiación y alianzas que ha impulsado el vertiginoso crecimiento de Nvidia.

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La Sra. Kress hereda una de las empresas más rentables de la historia. Dos tercios de la potencia informática mundial para inteligencia artificial funcionan con chips de Nvidia. Sus márgenes brutos rondan el 75%, frente al 55% de AMD , su rival en el diseño de chips. Los analistas prevén que este año fiscal genere más de 400.000 millones de dólares en ingresos, casi el doble que el año pasado. Además, cuenta con alrededor de 100.000 millones de dólares en efectivo e instrumentos financieros líquidos.

La primera prueba para la Sra. Kress llegará el 17 de noviembre, cuando Nvidia publique sus últimos resultados. Un trimestre excepcional tranquilizaría a los inversores. Sin embargo, también querrán garantías de que Nvidia aún puede alcanzar el crecimiento de ingresos del 70 % prometido para el próximo año. Tendrá que convencerlos de que la inestabilidad en la cúpula no distraerá a la empresa en un momento en que se enfrenta a rivales formidables, como AMD y gigantes de la nube como Google y Amazon, que ahora diseñan sus propios chips de IA .

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A continuación, analizaremos la compleja cadena de suministro del gigante de los chips. Nvidia afirma que no puede satisfacer toda la demanda debido a los cuellos de botella en la cadena de suministro. Esto hace que el lanzamiento de Vera Rubin, su sistema de IA de próxima generación , sea especialmente delicado. Algunos informes sugieren que los problemas de fabricación están retrasando la producción de la variante de gama alta.

Para garantizar la entrega puntual de sus productos, Nvidia colabora con proveedores como TSMC , la empresa taiwanesa que fabrica sus chips, y con fabricantes de memorias como SK Hynix de Corea del Sur. El Sr. Huang destacó en esta labor, cultivando estas relaciones tanto con carisma como mediante contratos. Nvidia ha firmado acuerdos a largo plazo con muchos de sus proveedores, comprometiendo cientos de miles de millones de dólares hasta 2029. Sin embargo, ellos también querrán tener la seguridad de que los ambiciosos objetivos de crecimiento que respaldan estos pedidos se mantienen.

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Luego está Washington. El Sr. Huang era uno de los empresarios favoritos de Donald Trump y usó su influencia para presionar con fuerza a favor de una menor regulación de la venta de chips a China, chocando a menudo con los sectores más intransigentes del Congreso. El escándalo ha dañado gravemente la reputación de Nvidia en la capital. El 18 de noviembre, un día después de la presentación de resultados, se le pidió al Sr. Huang que compareciera en una sesión informativa a puerta cerrada del Congreso para responder preguntas sobre su relación con Alice Huang, una ejecutiva de Megaspeed, un cliente singapurense de Nvidia, a quien, según informes, funcionarios estadounidenses sospechan que es una agente china. Los demócratas, que tomarán el control del Congreso en enero, podrían aumentar la presión. Un empleado reconoce que el estilo combativo del Sr. Huang en Washington le granjeó enemigos a Nvidia y que tendrá que colaborar con los legisladores en lugar de oponerse a ellos. La Sra. Kress tendrá que cambiar de rumbo.

La tarea más difícil de todas podría ser mantener a Nvidia en el centro de la economía de la IA . La agresiva estrategia de fusiones y adquisiciones del Sr. Huang ha convertido a la compañía en el actor más importante del auge de la infraestructura de IA , impulsando la demanda de sus chips. En los últimos tres años, Nvidia ha comprometido más de 70.000 millones de dólares a startups, realizando cerca de 90 inversiones solo el año pasado y al menos 60 en lo que va de este año. También ha respaldado nubes de IA con hasta 36.000 millones de dólares, comprometiéndose a comprar capacidad de computación que no puedan vender a otros, y garantizó las deudas de un gigantesco proyecto de centro de datos en Ohio destinado a Open AI . Además, ha firmado contratos de arrendamiento de centros de datos por valor de 20.000 millones de dólares que planea transferir a terceros, y orquestó un programa de financiación con prestamistas de Wall Street que podría dirigir hasta 500.000 millones de dólares de inversión adicional en centros de datos. Muchos de estos acuerdos se basaron en la palabra del Sr. Huang. La Sra. Kress ahora debe convencer a los socios de Nvidia de que siguen vigentes.

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Por muy hábilmente que maneje todo esto, es poco probable que la Sra. Kress conserve el puesto por mucho tiempo. Carece de experiencia técnica; Bloomberg informa que la junta directiva ha estado trabajando con una empresa de reclutamiento externa para encontrar un reemplazo permanente. Entre los empleados, Ian Buck, quien dirige el negocio de computación para centros de datos de Nvidia, es popular entre los ingenieros, pero no tiene experiencia dirigiendo una empresa gigante. Lisa Su de AMD y Rene Haas de Arm, exejecutivo de Nvidia, podrían ser opciones. Otro podría ser Johny Srouji, jefe de chips de hardware de Apple. Nvidia podría descubrir que la solución a su problema de sucesión se encuentra en la empresa que le enseñó cómo se debe llevar a cabo la sucesión.