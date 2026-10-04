Los nuevos bombardeos de Rusia sobre Ucrania tienen una lógica terrible

Ihor Malchevsky, de 69 años y subdirector de departamento en la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, abandona el lugar de un edificio administrativo alcanzado por un ataque con un dron a reacción ruso, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 28 de septiembre de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

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En la Revolución Rusa de 1917, Vladimir Lenin apuntó a objetivos estratégicos de alto nivel: la central telefónica, el telégrafo, las estaciones de ferrocarril y los puentes. Tras más de cuatro años y medio de su invasión total de Ucrania, Vladimir Putin apunta más bajo. Durante la última semana, sus drones han atacado supermercados, centros de datos y parques infantiles. El lunes, impactaron un hospital y la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania en el centro de Kiev, causando al menos dos muertos. Los supervivientes quedaron colgando de las ventanas del edificio en llamas de la academia mientras los rescatistas trabajaban abajo.

La escalada del terror contra la población civil no ha sorprendido a los servicios de inteligencia ucranianos, quienes advierten que lo peor está por venir. Días antes de la última oleada de ataques, dos altos funcionarios ucranianos declararon a The Economist que su inteligencia indicaba que Rusia estaba lanzando una campaña triple de bombardeos, sabotaje y caos político contra la capital. Uno de ellos identificó específicamente los centros de datos y los supermercados como objetivos inmediatos. “Putin se ha vuelto aún más loco”, afirmó dicho funcionario a mediados de septiembre. “Ordenó ataques contra todo lo civil. Quieren que la gente tenga miedo de ir al supermercado”. Ambos funcionarios preveían que la campaña rusa se intensificaría mucho antes del invierno, alcanzando su punto álgido los esfuerzos por desestabilizar Kiev en noviembre.

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El Kremlin no ha abandonado su estrategia habitual de invierno. Paralelamente, ya ha comenzado a atacar nodos clave de electricidad, agua y alcantarillado, en particular los sistemas de bombeo. La amenaza más destructiva de Rusia siguen siendo sus misiles balísticos difíciles de interceptar, cuya peligrosidad aumenta debido a la disminución de las reservas ucranianas de interceptores Patriot de fabricación estadounidense. Pero el cambio más significativo reciente es la introducción masiva de una nueva generación de drones baratos, pilotados y propulsados ​​por reactores, capaces de localizar sus objetivos en tiempo real. Estos son los que están causando la mayor parte del daño en la actualidad. Ucrania aún tardará meses en producir interceptores eficaces en la cantidad necesaria. Un funcionario de seguridad afirma que Rusia tiene “miles” de drones almacenados y también está acumulando reservas de misiles balísticos, con planes de “utilizar todas las existencias en los próximos dos meses”.

Las autoridades creen que la escalada de bombardeos irá acompañada de nuevos ataques híbridos dentro de Ucrania. Estos podrían incluir más asesinatos y ataques terroristas convencionales. Los servicios de contrainteligencia ucranianos afirman que desbaratan entre siete y ocho complots rusos por semana. La mayoría son operaciones a distancia, con agentes reclutados dentro de Ucrania a través de aplicaciones de mensajería como Telegram. Pero otras involucran a operativos enviados desde Rusia, que en ocasiones utiliza a sus familiares como moneda de cambio. Los ucranianos eliminaron a muchos agentes rusos en las primeras semanas de la invasión a gran escala, pero las autoridades creen que aún quedan algunas células durmientes. “Algunas de las células siguen completamente inactivas”, afirma una fuente de inteligencia.

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El tercer aspecto, la desinformación y los intentos de sembrar el caos político, es más difícil de evaluar. Muchos ucranianos cuentan con filtros bien desarrollados contra la propaganda rusa. Sin embargo, tras años de guerra, la movilización ideológica a veces da paso al cansancio y la depresión. Los escándalos de corrupción, la desorganización y el nepotismo en el seno del gobierno ucraniano ofrecen a las granjas de bots rusas abundante material para sus operaciones. Un colapso de la vida cotidiana podría incitar a los ucranianos a enfrentarse entre sí, advierte un alto funcionario. Pero otros se muestran escépticos ante la capacidad de Rusia para lograrlo. “Los rusos elaboran planes como este cada año”, afirma Andriy Kovalenko, director de la operación de contrainformación del Consejo de Seguridad Nacional. “Esperan en vano que sus granjas de bots provoquen protestas y la exigencia de rendición de nuestra gente. Es un disparate. Alguien le está alimentando esta idea a Putin para poder robarle más dinero”.

El Sr. Kovalenko afirma que el plan ruso para el otoño tiene un problema fundamental: desconectar Kiev es más difícil de lo que el Kremlin cree. Los centros de datos en llamas ofrecen imágenes impactantes, y los canales rusos a favor de la guerra celebran lo que denominan la “desintoxicación digital” de Ucrania. Sin embargo, el sistema de internet de la ciudad, probado en combate antes de la invasión, está demasiado descentralizado como para que unos pocos ataques lo desactiven fácilmente. Probablemente ocurra lo mismo con el suministro eléctrico, según Olga Babiy, experta en energía. Años de guerra han mermado gran parte de la capacidad de reserva de Ucrania, pero también han proporcionado a sus equipos de reparación una experiencia formidable. “Debemos analizar nuestra infraestructura no en términos de si puede ser destruida o no, sino de si puede ser restaurada y con qué rapidez”, afirma la Sra. Babiy.

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Por ahora, la vida en la capital continúa. Los conciertos siguen mientras se derriban drones. Las explosiones masivas hacen que los clientes de los cafés miren al cielo antes de volver a sus cafés con leche. Pero hay indicios de que Kiev se está vaciando más rápido de lo normal para esta época del año. Las casas de campo alrededor de la capital y cerca de las ciudades occidentales de Ucrania son prácticamente imposibles de alquilar para el invierno; los ricos las han reservado como refugios, en caso de que la vida en la capital resulte insoportable. La mayoría de los padres con recursos están considerando una evacuación hacia el oeste. Al comienzo de la guerra, los refugiados hicieron crecer la población de Kiev de 3,5 millones a 3,7 millones o más, pero desde entonces ha descendido a unos 3,3 millones. En privado, los funcionarios afirman que este invierno esperan que algunas zonas de la ciudad se despoblen.

La historia ofrece cierto consuelo: los bombardeos por sí solos rara vez han logrado la capitulación de un país. Ucrania ha demostrado repetidamente ser más resistente de lo que sus enemigos esperaban. En el frente, las tropas ucranianas informan de considerables éxitos tácticos, como una contraofensiva con drones cerca de la ciudad de Lyman que ha revertido un año de avances rusos. Probablemente, esa sea parte de la razón del feroz ataque del Sr. Putin contra la población civil. Pero, como bien entendió Lenin, los ucranianos harían bien en prestar la máxima atención a la situación en la capital. “Hemos demostrado repetidamente que las cosas no suelen desarrollarse según el peor escenario posible”, argumenta la fuente de seguridad. “Pero que será muy difícil es indiscutible”.

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