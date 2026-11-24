Imagen reciente del logo de la COP31 en Antalya, Turquía (EFE)

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Casi en todas las conferencias climáticas de la ONU llega un momento en que los negociadores se muestran demasiado distanciados como para llegar a un acuerdo sobre un texto final. Y en casi todas las conferencias, logran alcanzar dicho acuerdo. En lo primero, la COP 31, la reunión que comenzó el 9 de noviembre en Antalya, Turquía, siguió la tradición. En lo segundo, rompió con ella. En la tarde del domingo 22 de noviembre, 48 horas después de que se suponía que las discusiones debían haber concluido, las posiciones en la sesión plenaria final demostraron seguir demasiado alejadas para lograr una reconciliación. La conferencia fracasó estrepitosamente, con gran parte de sus objetivos sin resolver.

Las acusaciones comenzaron después de que la Unión Europea rechazara el texto de presentación propuesto, el documento general que recoge las decisiones tomadas en la cumbre, en la sesión plenaria final, apenas unos minutos antes de su aprobación definitiva. Decenas de otros países siguieron su ejemplo. Poco después, Murat Kurum (en la foto), ministro de Medio Ambiente de Turquía y presidente de la conferencia, abandonó la sala e informó a la prensa de que no se intentaría elaborar ningún texto adicional.

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Cuando finalmente se reanudaron las sesiones, se reconoció con una franqueza inusual que el fracaso fue estructural y no algo particular de esta reunión, con sus presidentes, negociadores y circunstancias específicas. “Debemos evolucionar”, dijo Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ( CMNUCC ), a la multitud. Pero es difícil predecir cómo podría ser esa evolución.

Las COP son “conferencias de las partes” de la CMNUCC , un acuerdo sobre el cambio climático que se firmó en Río en 1992. En 2015, en la COP 21 —apenas dos décadas después— esas partes finalmente lograron establecer un proceso mediante el cual el objetivo general de la convención de estabilizar los efectos de los gases de efecto invernadero sobre el clima pudiera ponerse en práctica.

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En los diez años transcurridos desde entonces, el principal objetivo de las COP , que se celebran aproximadamente cada año , ha sido poner en práctica y desarrollar los procedimientos del acuerdo de París, así como proporcionar un foro de alto nivel en el que los países que desean que se haga más en materia climática puedan intentar impulsar las posiciones de aquellos que están menos dispuestos a ello.

Hace tres años, los partidarios de la transición energética celebraron con júbilo la declaración final de la COP 28, celebrada en Dubái, que respaldaba la necesidad de una transición hacia el abandono de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa. Sorprendentemente, este tibio mensaje fue la primera referencia explícita al abandono de los combustibles fósiles en una declaración de este tipo.

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El año pasado, en Belém, una pequeña ciudad amazónica, las fuerzas de la reacción contra los combustibles fósiles, con India a la cabeza, lograron censurar cualquier repetición de la franqueza de Dubái. Este año, los productores de combustibles fósiles buscaron un silencio similar y lo consiguieron, favorecidos por la ausencia de Estados Unidos, que tradicionalmente ha ejercido presión sobre los saudíes. El texto final del que iba a ser el “pacto de Antalya” evitó cualquier mención a la transición energética. Al mismo tiempo, incluía un lenguaje optimista sobre la ampliación de la tecnología de “captura y almacenamiento de carbono”. Dado que esta tecnología está diseñada para capturar y secuestrar específicamente el dióxido de carbono emitido por la combustión, muchos países vulnerables al cambio climático la consideran una mera excusa para seguir utilizando combustibles fósiles.

Darragh O’Brien, ministro de Clima de Irlanda y representante de la UE en la COP , declaró que el texto sobre la eliminación de combustibles fósiles era “inadmisible” y afirmó que la UE no aceptaría “negociar retrocediendo en el tiempo”. Gran Bretaña, Belice, Fiyi, las Islas Marshall, Noruega, Panamá, Vanuatu y otros países estuvieron de acuerdo. Y así, todo se vino abajo.

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La conferencia, ya agonizando, logró adoptar algunas de las decisiones que le habían sido encomendadas por reuniones anteriores y el Acuerdo de París, como la elaboración de un programa para evitar que el desarrollo de los países más pobres se viera frenado por el costo y la dificultad de la transición a las energías renovables. Sin embargo, otras, incluidas las medidas destinadas a ayudar a los países a reducir sus emisiones de carbono con mayor rapidez, quedaron, en el mejor de los casos, postergadas.

La polémica sobre las palabrotas parece, a primera vista, absurda. Y lo es. Pero también es síntoma de un malestar mucho más profundo. Las declaraciones políticas realizadas al cierre de las COP han adquirido una importancia meramente performativa precisamente porque los logros concretos que se ofrecen son tan escasos. Paul Watkinson, exnegociador de la UE , considera que la tendencia a que los compromisos generales se consideren el resultado más importante de cada conferencia es una reacción comprensible ante el rápido empeoramiento de los impactos del cambio climático.

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En la COP 31, esa solución provisional finalmente fracasó, de forma caótica y pública. Es probable que la temperatura de este año se sitúe en torno a 1,6 °C por encima de la norma preindustrial. Los efectos del calentamiento provocado por el actual fenómeno de El Niño han incrementado esa cifra, pero incluso teniéndolo en cuenta, el mundo está superando rápidamente los 1,5 °C de calentamiento que se comprometió a intentar evitar en París, y lo está haciendo antes de lo que la mayoría esperaba. Como respuesta global a esta magnitud, el proceso esclerótico de especificar las normas para la implementación del acuerdo de París resulta profundamente insatisfactorio. Pero lograr un consenso en torno a compromisos para hacer algo más parece haberse vuelto imposible.

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