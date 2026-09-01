Cómo gobernaría Alternativa para Alemania

Ulrich Siegmund, el principal candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) (REUTERS/Christian Mang)

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Es una tarde terriblemente calurosa en la plaza del mercado de Zerbst, un pequeño pueblo del estado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, pero la sonrisa de Ulrich Siegmund apenas se borra. Durante tres horas, el Sr. Siegmund, candidato principal del partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt del 6 de septiembre, firma camisetas y se toma selfies con los seguidores que han soportado largas esperas bajo el sol abrasador. No hay rastro del resentimiento que antaño caracterizaba los mítines de AfD. «¡Esto no es un partido, es un movimiento!», exclama Phillipp-Anders Rau, el candidato local de AfD.

El señor Siegmund, cuyo lema es el optimista «¡Todo es posible!», aspira a convertirse en el primer líder nacionalista de derecha de un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial. La AfD se perfila para una contundente victoria sobre la gobernante Unión Demócrata Cristiana (CDU) el domingo. Dependiendo de cuántos otros partidos superen el umbral del 5%, podría obtener la mayoría en solitario. Si no lo consigue, el señor Siegmund tiene otras vías para llegar al poder, quizás mediante deserciones de la CDU, aunque insiste a este corresponsal en que no le interesa esa opción.

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Los simpatizantes entre la multitud desestiman las acusaciones de que el partido tenga intenciones ocultas. «La AfD no es radical, simplemente defiende la libertad de opinión», afirma Heike Schmidt, una residente local. Sin embargo, sus planes para Sajonia-Anhalt, plasmados en un programa de gobierno de 258 páginas, se encuentran entre los más ambiciosos jamás elaborados por un partido con posibilidades reales de llegar al poder. Constituyen una visión para un nuevo tipo de Estado, que los dirigentes del partido consideran un modelo para el resto de Alemania. Pero también carecen de presupuesto y, en algunos aspectos, resultan poco serios.

Algunas propuestas, como la abolición del derecho de asilo o el restablecimiento de relaciones con Rusia, no están en manos de los gobiernos estatales. Pero muchas sí. Empecemos por la educación. La AfD quiere expulsar a los niños discapacitados y a los hijos de refugiados de las aulas regulares, lo que , según los expertos, viola el derecho europeo e internacional. Busca aumentar la enseñanza del idioma ruso y restablecer los intercambios con escuelas en Rusia. Su objetivo es eliminar la Schulpflicht, u obligación de asistir a la escuela, para que los padres que desconfían de la situación puedan educar a sus hijos en casa. La AfD reescribiría los planes de estudio para eliminar el activismo radical y celebrar los logros históricos alemanes. Hans-Thomas Tillschneider, principal ideólogo del partido estatal y autor principal de su manifiesto, sostiene que la cultura alemana de condenar el pasado nazi ha provocado un «trastorno de identidad» nacional. «Más Bismarck, menos Hitler» es la solución.

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La AfD detesta las universidades alemanas en su forma actual. El Sr. Tillschneider ha calificado a las humanidades académicas como las «prostitutas legitimadoras» del cambio social. El partido quiere reestructurar la gobernanza universitaria, retirarse de los estándares europeos para la concesión de títulos y crear una cátedra de estudios demográficos y un instituto de «estudios islámicos críticos». Tendrá dificultades para lograr gran parte de esto: la libertad académica está protegida constitucionalmente. Pero dado que las universidades se financian en gran medida con fondos estatales, un gobierno agresivo podría ejercer presión financiera sobre ellas.

El Sr. Siegmund ha prometido sustituir la emisora ​​pública, durante mucho tiempo un blanco fácil para la derecha populista alemana, por una alternativa «neutral». El programa de AfD critica el lema de Sajonia-Anhalt, #moderndenken («piensa moderno»), y su glorificación del movimiento arquitectónico Bauhaus del siglo XX, con sede en Dessau. El partido considera que la Bauhaus representa precisamente el tipo de cultura desarraigada que pretende erradicar. Su propuesta alternativa, #deutschdenken, destaca los logros de Martín Lutero, Friedrich Nietzsche y el Sacro Imperio Romano Germánico, y propone «conceptos de turismo patriótico».

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Sin embargo, llevar a cabo todo esto presupone un grado de competencia que muchos, incluso dentro de la AfD, sospechan que falta. Los estados alemanes requieren cientos de funcionarios y personal, y salvo un par de ciudades y distritos, la AfD no tiene experiencia de gobierno. Dos de los colaboradores más cercanos del Sr. Siegmund pertenecieron en su día a un grupo juvenil neonazi; un perfil poco prometedor para dirigir un estado. Una academia «Negro-Rojo-Oro», creada el año pasado, está formando a cuadros del partido en administración, y la AfD ha solicitado asesoramiento al Partido de la Libertad, de derecha populista austriaca, que ha formado parte de gobiernos tanto estatales como nacionales. Pero esto no parece suficiente para la tarea.

Las restricciones fiscales también frenarán a la AfD, señala Petra Dobner, de la Universidad de Halle. Sajonia-Anhalt, un estado pobre con 2,1 millones de habitantes, tiene una deuda de alrededor de 25.000 millones de euros (29.000 millones de dólares) y depende de enormes transferencias del resto de Alemania. El programa de la AfD, que incluye generosas promesas de guarderías y comedores escolares, dejaría un déficit de financiación anual de 2.200 millones de euros, según el Instituto de Investigación Económica de Halle. Quizás como reconocimiento de esta situación, el reciente programa de gobierno de la AfD, previsto para los primeros 100 días, se centra en cuestiones simbólicas como el izado de banderas alemanas y la eliminación del lenguaje inclusivo.

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Sin embargo, las organizaciones en el punto de mira del partido no se muestran complacientes. Universidades, jueces y ONG llevan meses elaborando estrategias para prepararse ante un posible gobierno de AfD. A principios de este año, los legisladores de Sajonia-Anhalt modificaron las normas para la elección de jueces y del presidente del parlamento. Existe un gran temor a que AfD imponga un sinfín de medidas anticonstitucionales, sabiendo que los tribunales tardarían años en revocarlas, minando así la moral de sus adversarios.

La perspectiva de un gobierno de AfD está centrando la atención en otros sectores de Alemania. Ante la estrecha relación del partido con Rusia, los ministros del Interior de los otros 15 estados federados han estado sopesando cómo excluirlo de algunas discusiones interministeriales. Georg Maier, ministro del Interior de Turingia, aboga por erigir «muros chinos» para garantizar que la información crucial sobre seguridad nacional no se comparta con los ministros del partido.

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El partido AfD también teme la oposición del “estado profundo” dentro de Sajonia-Anhalt. El Sr. Siegmund afirma que buscaría reemplazar hasta 200 empleados públicos y ha amenazado con “medidas administrativas” contra quienes se interpongan en su camino. El partido podría realizar algunos nombramientos políticos y destituir a algunos funcionarios. Sin duda, destituirá al jefe del servicio de inteligencia estatal, quien en 2023 declaró al AfD de Sajonia-Anhalt como “extremista de derecha”. La mayoría de los funcionarios públicos no pueden ser despedidos sin más. Pero Friedrich Zillessen, un jurista que trabaja en la resiliencia judicial en el estado, señala que un gobierno del AfD podría encontrar otros medios: la reducción natural de personal mediante la jubilación de funcionarios, la promoción de figuras afines o la creación de una cultura de intimidación.

Sajonia-Anhalt dista mucho de ser un modelo de salud. Tiene la edad media más alta entre los estados alemanes y algunos de los índices de pobreza más altos. La AfD promete reemplazar a los profesionales “culturalmente ajenos” atrayendo a los alemanes que se han marchado del estado para que regresen. Pero es probable que sus políticas tengan el efecto contrario. Se habla mucho de trabajadores que podrían irse si la AfD llega al poder. Los forasteros, especialmente los extranjeros, que de otro modo se habrían sentido tentados a venir , seguramente lo pensarán dos veces. La AfD incluso ha prometido rechazar su parte de un fondo nacional de infraestructuras creado el año pasado por Friedrich Merz, el canciller. “¿Qué pasará cuando todos nos vayamos porque ya no aguantamos aquí?”, pregunta Sophie Jungnickel, gerente de una empresa local.

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Muchos de los adversarios de la AfD parecen dispuestos a dejar que el Sr. Siegmund cometa errores, con la esperanza de que un tropiezo en un estado pequeño elimine la imagen de invencibilidad del partido. Los residentes de Sajonia-Anhalt opinan diferente. «Es fácil decir estas cosas en Berlín o en el sur de Alemania», afirma Lennart Birth, un activista político que recientemente abandonó el estado. «Pero no para quienes tienen que vivir con ello a diario».

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