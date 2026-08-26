Cómo los hutíes se han convertido en los aliados más temibles de Irán (AP)

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Durante cuatro años, una tensa tregua ha prevalecido en Yemen, poniendo en pausa su larga guerra civil. Pero ahora el conflicto abierto vuelve a estallar. Los hutíes, rebeldes armados respaldados por Irán, han acusado al gobierno yemení reconocido internacionalmente y a Arabia Saudita, su aliado más importante, de planear una gran ofensiva. El 30 de julio, su líder, Abdul-Malik al-Houthi, declaró que sus fuerzas responderían a su escalada a gran escala con una ofensiva propia. A lo largo de agosto, lanzaron ataques con drones y misiles contra posiciones gubernamentales, causando la muerte de decenas de soldados y civiles. El ejército yemení respondió con contundencia.

Los hutíes creen que tienen mucho que ganar reanudando la guerra. Desde mediados de julio, la milicia ha estado disparando contra barcos vinculados a Arabia Saudí en el Mar Rojo, así como contra puertos, aeropuertos y refinerías. Según Kpler, un proveedor de datos, este mes apenas han transitado petroleros saudíes por el estrecho de Bab al Mandab, en el extremo sur del mar. Los ataques de los hutíes tienen dos objetivos. Primero, chantajear al reino para que pague a los funcionarios yemeníes y levante las restricciones a los vuelos y el transporte marítimo. Segundo, tomar la iniciativa. Si los saudíes y sus aliados planeaban una ofensiva, los hutíes se les han adelantado.

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También podrían tener objetivos más ambiciosos. Los hutíes controlan el noroeste de Yemen, incluyendo la capital, Saná, y gran parte de la costa occidental, desde 2014. Alrededor del 70% de la población yemení vive bajo su dominio. Sin embargo, los rebeldes llevan tiempo queriendo más. El 15 de agosto, misiles hutíes impactaron el puerto de Mokha, cerca de Bab al-Mandab, causando daños por valor de unos 16 millones de dólares y obligando a su cierre. Los ataques parecen estar diseñados para debilitar a las Fuerzas de Resistencia Nacional, un grupo de élite de combatientes respaldados por el gobierno que utilizan Mokha como base. Expulsarlos de la ciudad les daría a los hutíes un mayor control del tráfico marítimo a través del estrecho.

Los hutíes también aspiran al control de los yacimientos petrolíferos del país. A principios de 2022, estuvieron a punto de capturar pozos petrolíferos en Marib, al este de Saná, pero fueron repelidos por las Brigadas Gigantes, una milicia afín al gobierno y entrenada por los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ese mismo año, bombardearon terminales petrolíferas en la costa para impedir la exportación del combustible. Sin embargo, en julio de este año, el gobierno anunció la reanudación de los envíos. Desde entonces, los hutíes han intensificado sus ataques en Marib. Sus combatientes, movilizados en la región, podrían lanzar una nueva ofensiva para apoderarse de sus recursos. Incluso si no logran capturar los pozos, podrían aspirar a obligar al gobierno a compartir sus ingresos.

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En respuesta, el gobierno también ha estado promoviendo la confrontación. Se suponía que la tregua de hace cuatro años conduciría a un acuerdo de paz, pero en cambio, los hutíes han consolidado su poder y fortalecido su alianza con Irán. Infligirles una dura derrota podría ayudar al gobierno —cuyos líderes se encuentran mayoritariamente en la capital saudí, Riad— a recuperar credibilidad en Yemen. El 20 de agosto, Abdullah al-Alimi, vicepresidente del gobierno, afirmó que la reconquista de Saná era “un asunto resuelto”. Los funcionarios han citado el colapso del régimen de Bashar al-Asad, respaldado por Irán, en Siria en 2024 como precedente de lo que podría suceder con los hutíes.

Es probable que este tipo de discursos tengan como objetivo principal levantar la moral. Sin embargo, las fuerzas anti-hutíes, que pasaron gran parte del invierno luchando entre sí, al menos muestran un frente más unido. El gobierno ha disuelto el Consejo de Transición del Sur, una organización secesionista respaldada por los Emiratos Árabes Unidos, y ha puesto a algunas de sus tropas bajo el control del ejército. A principios de este año, estallaron disturbios tribales en la región de Jawf, controlada por los hutíes, lo que avivó las esperanzas de que la autoridad de los rebeldes se esté debilitando. Las tropas gubernamentales se han vuelto más hábiles en el despliegue de drones, cuyo uso ha sido durante mucho tiempo una de las principales ventajas de los hutíes.

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Aun así, se enfrentan a un enemigo formidable. Los ataques limitados de soldados saudíes y gubernamentales no han logrado disuadir a los rebeldes. Los hutíes han sufrido campañas más amplias y selectivas en el pasado. El verano pasado, los ataques israelíes acabaron con la vida de la mayor parte del gobierno civil del grupo, incluido su primer ministro, pero se recuperaron rápidamente . Tampoco la muerte del Sr. Houthi, su líder, cambiaría necesariamente mucho. Llegó al poder tras la muerte de su hermano, Husayn, en combate en 2004.

Derrotar a los hutíes sería difícil. Entre los aliados de Irán, los rebeldes son conocidos por su audacia. Cuando irrumpieron en Saná en 2014, lo hicieron desafiando a sus patrocinadores iraníes, quienes les instaban a la moderación. Ahora, su confianza proviene de una posición de fuerza. Cuando Estados Unidos los atacó en 2025, el grupo derribó siete drones Reaper estadounidenses y estuvo a punto de alcanzar varios aviones de combate. El mes pasado, afirmaron haber derribado un dron Bayraktar de fabricación turca operado por los saudíes. Además, son adaptables. Los hutíes tienen acceso a drones de fibra óptica que no pueden ser interferidos, lo que les permitiría atacar a las tropas gubernamentales en el frente.

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Las redes de suministro resilientes les ayudan a mantener sus reservas. Si bien antes el grupo importaba armas terminadas de Irán, ahora fabrica gran parte de su arsenal con pequeños componentes introducidos de contrabando a través de Omán y los Emiratos Árabes Unidos, o escondidos en dhows que navegan desde el Cuerno de África. Algunos drones hutíes pueden construirse casi por completo sin piezas iraníes. Este sistema de contrabando ha protegido a los rebeldes de ataques, como el de Estados Unidos, que se suponía que mermarían sus reservas. “Han podido reconstituir capacidades dañadas o destruidas mucho más rápido de lo que se esperaba”, afirma Peter Salisbury, de la Universidad de Columbia en Nueva York.

La geografía representa otra ventaja. Las tierras altas que controlan los rebeldes son fáciles de defender, sobre todo teniendo en cuenta el uso intensivo de minas terrestres. Cuando los hutíes tomaron el control, también se apoderaron de un sistema de cuevas y búnkeres que antes pertenecían al ejército. Las imágenes satelitales sugieren que estos se están expandiendo. Recientemente, las fuerzas gubernamentales confiscaron equipos de perforación de túneles destinados a los puertos hutíes.

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Todo esto debería preocupar al gobierno. El apoyo saudí o estadounidense podría reforzar a las tropas gubernamentales sobre el terreno. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha amenazado a los hutíes con un “castigo militar importante”. Pero el coste sería elevado. El Sr. Houthi habla con orgullo de la reputación de Yemen como “cementerio de invasores”. Puede que tenga razón.

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