Mark Carney debe tener cuidado con una guerra comercial total (REUTERS)

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Cuando Donald Trump ordenó por primera vez la imposición de aranceles a los productos canadienses en febrero de 2025, afirmó que eran necesarios para obligar a Canadá a detener el tráfico de drogas y migrantes que cruzaban la frontera norte de Estados Unidos. Pronto abandonó esa justificación para lanzar una larga lista de otras quejas: el déficit comercial, la seguridad nacional, la industria láctea canadiense, un impuesto canadiense, un anuncio de televisión, el comercio de Canadá con China y el humo de los incendios forestales. Repitió en varias ocasiones, con la ambigüedad propia de un jefe mafioso, la idea de anexar Canadá y convertirla en el preciado estado número 51 de Estados Unidos.

El capricho del hombre más poderoso del mundo ha llevado a Mark Carney, primer ministro de Canadá, al borde de una desastrosa guerra comercial. El 25 de agosto, el gobierno canadiense anunció aranceles de represalia por valor de 20.000 millones de dólares sobre productos estadounidenses. El problema es que la economía estadounidense es 13 veces mayor que la canadiense y está mucho mejor preparada para afrontarla. Los aranceles canadienses entrarán en vigor el 8 de septiembre. Carney tiene hasta entonces para encontrar la manera de neutralizar esta grave amenaza para la economía de su país. Necesitará toda su astucia.

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El detonante de las últimas hostilidades fue la decisión del Sr. Carney, el 21 de agosto, de retirarse de un acuerdo comercial que el Sr. Trump había calificado previamente de “maravilloso” y a punto de concretarse. Si se da crédito a la versión del primer ministro, Canadá no tuvo muchas opciones. El Sr. Carney afirma que los estadounidenses añadieron exigencias de última hora: que las plantas de camiones canadienses siguieran sujetas a altos aranceles, que Canadá limitara sus acuerdos comerciales con otros países y debilitara la protección de la lengua y la cultura francesas, un tema de gran controversia para los separatistas de Quebec. (Los estadounidenses culpan a los canadienses del fracaso de las negociaciones, pero no han aclarado los motivos).

La estabilización de las relaciones económicas con Estados Unidos es fundamental para los esfuerzos del Sr. Carney por atraer inversiones para la infraestructura necesaria para diversificar la economía canadiense y alejarla de su vecino irracional. Por ello, en disputas anteriores, el primer ministro ha intentado sabiamente ganar tiempo, evitar la agresión y esforzarse al máximo por mantener vivas las negociaciones. Derogó un impuesto que no era del agrado del Sr. Trump, eliminó la mayoría de los aranceles de represalia heredados de su predecesor y resistió las reiteradas peticiones de cortar las exportaciones de energía a Estados Unidos. Pero esta vez, las exigencias estadounidenses fueron tan extremas que ningún primer ministro podría haberlas aceptado dócilmente.

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Es un momento peligroso para Norteamérica. Los aranceles estadounidenses entraron en vigor poco después del fracaso de las negociaciones. El Sr. Trump ha anunciado que impondrá aranceles adicionales del 50% a los automóviles, camiones y autopartes canadienses a partir del 1 de enero. Canadá es particularmente vulnerable a una guerra comercial abierta con Estados Unidos. Aproximadamente dos tercios de sus exportaciones se venden a su vecino del sur. A diferencia de gigantes de las materias primas como Brasil, cuyas exportaciones se venden principalmente en mercados al contado, la mayoría de las exportaciones canadienses están profundamente integradas en las cadenas de suministro estadounidenses. Esto dificulta que las empresas canadienses encuentren compradores alternativos rápidamente. La economía estadounidense de 32 billones de dólares puede tolerar la pérdida de cuota de mercado en la economía canadiense de 2,5 billones de dólares; Canadá, no tanto.

A esto se suma el hecho de que los aranceles compensatorios de Canadá solo agravarán el daño económico causado por Estados Unidos. Restringir las exportaciones de energía o negar la cooperación en materia de seguridad perjudicaría, en última instancia, más a Canadá que a Estados Unidos. La escalada también perjudicará las perspectivas de inversión, tan necesarias en Canadá.

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Así pues, tras exponer su argumento, el Sr. Carney debería buscar la manera de revocar sus aranceles de represalia. Si esto resulta políticamente inviable, al menos deberían ser lo más selectivos y fáciles de revertir posible. Un ejemplo sería centrarse en los estados clave en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, como Michigan, que concentra la mayor parte del comercio estadounidense con Canadá y cuyos políticos podrían tener cierta influencia sobre el Sr. Trump. Ya existen algunas quejas públicas sobre el daño innecesario a los intereses estadounidenses que supone un conflicto con un aliado tan cercano.

Los funcionarios de ambas partes también deberían tener en cuenta los costos a largo plazo que están imponiendo a sus países con esta escalada. Ya es evidente que será difícil revertir los aranceles estadounidenses vigentes. Otra razón por la que fracasaron las negociaciones es que las industrias protegidas en Estados Unidos presionaron fuertemente al gobierno de Trump para que no redujera los aranceles.

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Solo el Sr. Trump tiene el poder de poner fin a su cruzada ilógica contra Canadá. No ha mostrado ninguna intención de hacerlo. El Sr. Carney ha demostrado que una respuesta moderada al Sr. Trump no tiene por qué ser políticamente ruinosa. Ahora tiene dos semanas para lograr algo mucho más difícil. Necesita un acuerdo que sea mejor para Canadá que la última oferta de Estados Unidos. Pero para conseguirlo, necesita rechazar al presidente estadounidense, que actúa de forma desmedida, sin desencadenar una escalada que Canadá no puede ganar y que la perjudicará desproporcionadamente.

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