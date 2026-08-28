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La aterradora mecánica de las inundaciones repentinas en Nepal

Cómo una avalancha glacial causa estragos

La aterradora mecánica de las inundaciones repentinas en Nepal (REUTERS)
La aterradora mecánica de las inundaciones repentinas en Nepal (REUTERS)
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Una de las peculiaridades de la Tierra como planeta es que la temperatura de su superficie ronda el punto de fusión del agua, lo que significa que algunas partes están cubiertas por agua en estado líquido y otras por agua en estado sólido, hielo. Una consecuencia es que la vida en la zona de transición es precaria. Los habitantes de los valles de Bhote Koshi y Trishuli, en Nepal y el Tíbet, descubrieron cuán precaria era su situación el 26 de agosto, cuando una crecida repentina arrasó con todo a su paso. Más de 1300 personas están desaparecidas.

La explicación de esta catástrofe parece ser un fenómeno llamado avalancha glacial. Una sección de 600 metros de ancho de un glaciar en el Himalaya se desprendió y cayó 1,2 km al valle. La energía cinética de la caída derritió suficiente hielo como para crear una masa de agua que fue acumulando más material a su paso, hasta llegar al fondo del valle, donde lo bloqueó. El agua se acumuló detrás de esta represa hasta que su presión superó el bloqueo, provocando una crecida repentina.

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Las avalanchas glaciares son consecuencia de que, aparte de los límites de las regiones polares del planeta, los lugares de la Tierra donde es más probable que se produzca la transición del hielo al agua son las cordilleras, que son más altas y, por lo tanto, más frías que las regiones circundantes. Esta combinación de hielo derretido y terreno escarpado puede provocar enormes desprendimientos estructurales de glaciares, con bloques de hielo de millones de toneladas que se desprenden sin que nada detenga su avance.

Las zonas situadas aguas abajo del Himalaya —la cordillera más alta del planeta— son especialmente propensas a este tipo de catástrofes. En 2021, por ejemplo, una avalancha glacial sobre Chamoli, en el estado indio de Uttarakhand, causó la muerte de más de 200 personas y destruyó dos centrales hidroeléctricas. Pero quienes viven a la sombra de otras cordilleras, especialmente los Andes, también corren riesgo. En 1970, un terremoto en Perú provocó una avalancha de este tipo en la ladera del monte Huascarán, con un saldo de al menos 17 000 muertos.

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Como demuestran estos ejemplos, las avalanchas glaciares siempre han representado un peligro. Sin embargo, existe el riesgo de que se vuelvan aún más peligrosas en el futuro, a medida que el clima de la Tierra se calienta.

Desafortunadamente, a diferencia del aumento del nivel del mar o los veranos más calurosos, que son predecibles y contra los que es posible tomar medidas de mitigación como diques y aire acondicionado, protegerse contra las consecuencias de las avalanchas glaciares es difícil. Ningún organismo humano puede prevenirlas. Mejores sistemas de alerta, como los que existen actualmente para los tsunamis, permitirían la evacuación en algunos casos, pero la irregularidad de las avalanchas significa que construir defensas preventivas contra ellas, además de ser costoso, sería como arreglar el tejado mientras brilla el sol, algo que a las personas no se les da bien.

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