¿Por qué Rusia está debilitando deliberadamente su moneda?

La bandera rusa ondea en la cúpula del edificio del Senado del Kremlin, detrás de la Torre Spasskaya, en el centro de Moscú, Rusia (REUTERS)

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Los gobiernos y los bancos centrales suelen insistir en que desean una moneda fuerte. Pero no en Rusia, al menos por ahora. El 5 de agosto, el Ministerio de Finanzas anunció que aumentaría sus compras diarias de divisas y oro en un 20%, pasando de 5.400 millones de rublos (equivalentes a 69 millones de dólares) en julio a 6.500 millones de rublos. El rublo se depreció, pasando de cerca de 80 rublos por dólar a principios de agosto a menos de 85 a mediados de mes, su nivel más bajo desde marzo.

Una moneda más fuerte significa importaciones más baratas, menor inflación y menos presión sobre las tasas de interés; una moneda más débil significa lo contrario. Como bien saben los rusos, una caída repentina puede desencadenar pánico financiero, como sucedió después de que su país invadiera Ucrania en febrero de 2022 y los países occidentales impusieran sanciones. En poco más de dos semanas, el rublo perdió dos quintas partes de su valor frente al dólar. Los rusos se apresuraron a comprar divisas y retiraron efectivo de los bancos, gran parte del cual gastaron en bienes de consumo duraderos y otros productos.

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Pero últimamente, un rublo fuerte ha sido una maldición, sobre todo para el presupuesto federal. En el primer semestre del año, el tipo de cambio promedio fue de 77 por dólar; el presupuesto había previsto un tipo de cambio de 92. Dado que los exportadores de petróleo rusos (en su mayoría estatales o vinculados al gobierno) obtienen sus ingresos en dólares, estos se tradujeron en menos rublos de lo esperado. El petróleo y el gas representan el 20% de los ingresos presupuestarios.

Es cierto que la guerra del Golfo, al obstruir el estrecho de Ormuz e interrumpir la distribución mundial de petróleo, ha impulsado al alza los precios del crudo: en el primer semestre del año, el precio medio del petróleo utilizado por el gobierno para el cálculo de impuestos fue de 68 dólares por barril, frente a los 59 dólares previstos en el presupuesto. Aun así, los ingresos procedentes del petróleo y el gas, de 3,7 billones de rublos, fueron un 23 % inferiores a los del año anterior. El déficit del primer semestre ascendió a 5,7 billones de rublos, o el 2,5 % del PIB anual , frente a una proyección de 3,8 billones (1,6 %) para todo el año. Una apreciación persistente del rublo agravaría aún más el déficit.

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Además de debilitar el rublo, el gobierno busca financiación en otras fuentes. El Parlamento ruso ha otorgado al Ministerio de Finanzas la facultad de aumentar el endeudamiento por encima del límite legal sin necesidad de aprobación adicional. De forma aún más ingeniosa, el gobierno ha exigido a los empresarios rusos contribuciones “voluntarias” al presupuesto federal, incluyendo fondos para financiar la guerra contra Ucrania. Esta iniciativa surgió de una reunión privada en marzo con Vladimir Putin, presidente de Rusia, sobre un impuesto extraordinario a las ganancias pasadas. Desde principios de año, empresarios con espíritu cívico han aportado 384 mil millones de rublos.

Un rublo más débil podría brindar cierto alivio a corto plazo al presupuesto ruso, pero a largo plazo conlleva las desventajas habituales: mayor inflación, importaciones más caras y menores ingresos reales de los hogares. La tasa de inflación ya ha aumentado, hasta el 6% en junio. Esto se debió en parte a la escasez de gasolina causada por los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa. No obstante, un rublo más débil podría impulsarla aún más.

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