Acorralado, Vladimir Putin planea intensificar su guerra

El presidente ruso, Vladimir Putin (REUTERS)

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El 29 de agosto , durante una reunión con personal y estudiantes de una universidad en Moscú, Vladimir Putin observó que las orcas se alimentan de osos polares. «Esa es la cadena alimenticia», declaró el presidente ruso. «Hay que enseñarles esto a los niños para que comprendan en qué tipo de mundo vivimos y por qué estamos llevando a cabo esta operación militar especial», término que utilizó para referirse a la guerra de Rusia contra Ucrania.

La afirmación era fantasiosa: no se conoce ningún caso de una orca que se haya comido a un oso polar. Pero ofreció una perspectiva de la visión del mundo depredadora del Sr. Putin. Recientemente, los países de la OTAN se han mostrado cada vez más preocupados por el rumbo que podrían estar tomando sus ideas. El ejército ruso lleva años estancado, sufriendo decenas de miles de bajas (muertos o heridos graves) cada mes. La guerra se ha convertido en una devastadora contienda de ataques con drones y misiles que, si bien son desastrosos para Ucrania, también infligen daños visibles a Rusia. Pero el Sr. Putin no da señales de ceder. La preocupación es que intente escapar de lo que los rusos llaman un tupik (callejón sin salida), como ya ha hecho en el pasado: encontrar una nueva forma de intensificar el conflicto.

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Las señales de la ansiedad occidental son evidentes. El 25 de agosto, John Ratcliffe, director de la CIA estadounidense , viajó inesperadamente a Moscú. Existen diferentes versiones sobre si su viaje tenía como objetivo advertir a Putin que no atacara a los países de la OTAN, o bien presentarle un panorama sombrío sobre las perspectivas de Rusia y persuadirlo para que negociara. Tres días después, Finlandia solicitó la ayuda de aviones y buques de guerra suecos para vigilar su frontera con Rusia y detectar posibles incursiones. Alemania se prepara para culpar públicamente a Rusia del ataque con drones perpetrado el 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig, y probablemente impondrá nuevas sanciones. El 20 de agosto, Rumania anunció la destrucción de un dron naval ruso que tenía como objetivo una plataforma petrolífera en sus aguas. El 25 de agosto, Eslovaquia frustró un ataque incendiario contra una fábrica de drones.

Mientras tanto, Putin ha roto su prolongado silencio sobre los cada vez más exitosos ataques con drones ucranianos contra refinerías de petróleo y centros logísticos rusos, incluidos almacenes de Wildberries, el mayor minorista electrónico de Rusia. En un discurso pronunciado el 22 de agosto, acusó a Ucrania de abrir la caja de Pandora y prometió represalias en los sectores más sensibles de su economía. Horas antes, dirigiéndose a Rusia Unida, el partido político del Kremlin, desestimó cualquier idea de poner fin a la guerra. «La operación militar especial continúa», afirmó. «Solo avanzaremos».

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Fuentes cercanas al Kremlin afirman que, tras varias semanas de deliberación durante el verano, parece haber optado por intensificar la situación. De hecho, un colaborador cercano de Putin asegura que probablemente interpretó la visita de Ratcliffe como una señal de debilidad estadounidense. Según la fuente, esa fue la interpretación que el presidente dio a la visita a Moscú en noviembre de 2021 de Bill Burns, director de la CIA durante la administración de Joe Biden , para advertirle sobre la invasión de Ucrania. Tres meses después, la llevó a cabo.

Nadie puede saber qué pasa por la cabeza del señor Putin. Pero sus razones para intensificar la guerra, al igual que la decisión de invadir en primer lugar, son internas. Su principal objetivo siempre ha sido preservar su propio poder y, en última instancia, su vida.

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Una de las preocupaciones del Kremlin es la desaparición del apoyo tácito de la población a la guerra. Los ataques aéreos masivos de drones ucranianos contra refinerías y comercios electrónicos, junto con las restricciones de internet impuestas por los servicios de seguridad, han destrozado la apariencia de normalidad. El Centro Levada, una encuestadora independiente, afirma que el 57% de los rusos describe la situación como “tensa”; los encuestados mencionan la guerra, el número de muertos, la movilización, los ataques con drones y la falta de perspectivas de futuro. La confianza pública en la propaganda televisiva está disminuyendo, y los jóvenes publican en redes sociales llamamientos para poner fin a la guerra. El índice de aprobación del Sr. Putin está cayendo.

El ambiente entre las élites es aún más tenso. Según una fuente interna, el mayor problema no es tanto la economía ni la falta de éxito militar, sino el tiempo perdido por la guerra: sea cual sea el resultado, casi cinco años constituyen un fracaso. Existe una creciente sensación de que el zar está al descubierto, afirma otro miembro de la élite. Ninguno de los problemas económicos o políticos de Rusia es fatal para Putin: cuenta con los recursos económicos y el aparato represivo para seguir adelante. Pero la percepción importa.

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Puede que Putin exprese sus objetivos con un lenguaje geopolítico, pero en realidad se guía por la lógica criminal de su régimen: jamás mostrar debilidad. El sistema ruso tolera la violencia en gran medida, pero no perdona el fracaso. Probablemente cree que terminar la guerra sin alcanzar siquiera su objetivo mínimo, la anexión de toda la región oriental ucraniana del Donbás, lo pondría en peligro físico. («Me van a ahorcar», les dijo a algunos de sus allegados en un momento dado durante la guerra, según una fuente interna).

Mientras tanto, continuar la guerra en su forma actual no es la solución. «Los escenarios impulsados ​​por la inercia son desventajosos para el Kremlin», afirma un miembro de la élite rusa: simplemente consumen recursos económicos y malgastan capital político.

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Todo esto podría hacer que la escalada parezca atractiva. Pero no está claro qué implicaría. Es probable que Rusia intensifique la guerra híbrida y el sabotaje contra los aliados de Ucrania y ataque las rutas de suministro de Europa a Ucrania. Las agencias de inteligencia occidentales temen que Rusia pueda atacar fábricas en Europa que producen material para el esfuerzo bélico de Ucrania. Sin embargo, creen que el Sr. Putin no desea una confrontación militar directa con la OTAN.

En Ucrania, la escalada implica principalmente intensificar las acciones que Rusia ya está llevando a cabo. El 30 de agosto, el Ministerio de Defensa ruso anunció la preparación de un ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania. Sin embargo, Ucrania ya prevé ataques similares como parte de la ofensiva total rusa para doblegar su voluntad este invierno. En cuanto a la guerra terrestre, fuentes rusas afirman que Putin está decidido a desplegar entre 300.000 y 400.000 hombres adicionales. No necesita anunciar una nueva movilización: nunca suspendió su orden inicial. Es probable que se recluten más hombres mediante la coerción de los gobiernos regionales para mantener el descontento político localizado. Las autoridades ya están probando el nuevo sistema de reclutamiento en Penza, una región situada a 750 km al sureste de Moscú.

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El señor Putin también podría intensificar la represión de los supuestos “enemigos internos”, no porque representen una amenaza para su poder, sino porque necesita demostrar fortaleza. Nada de esto resolverá ninguno de los problemas de Rusia. Es probable que solo aumente el sufrimiento popular y contribuya a la inestabilidad, tanto dentro como fuera del país.

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