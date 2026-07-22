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Cuando un presidente deja de fingir que los votos importan, se avecina el desastre

La pequeña Nicaragua ofrece una lección para los demócratas de todo el mundo

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El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo (AP)

La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, escribió François de la Rochefoucauld, moralista francés. Esto es especialmente cierto en política. Los autócratas suelen organizar elecciones ostentosas. Estas pueden ser fraudulentas, como en Rusia o Irán, pero permiten a los gobernantes afirmar que gobiernan por consentimiento popular, lo que les confiere una apariencia de legitimidad tanto a nivel nacional como internacional.

Por lo tanto, es sumamente inusual que el líder de un país que celebra elecciones diga: ¡Basta ya! Sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, el 19 de julio. "Aquí no habrá más elecciones", anunció, mientras la atención mundial estaba centrada en la final del Mundial de Fútbol. Se quejó de que los partidos de oposición querían utilizar las elecciones «para tomar el poder», que, en efecto, es el objetivo de las elecciones.

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Nicaragua no es un país grande, pero este punto de inflexión retórico es importante. A nivel mundial, la democracia ha estado en retroceso durante aproximadamente dos décadas. El peor deterioro se ha producido en lugares que eran libres o parcialmente libres y que gradualmente se han vuelto menos libres, a medida que líderes sedientos de poder han presionado a los medios de comunicación, socavado los tribunales y perseguido a la oposición. Según Freedom House, una organización de vigilancia, Nicaragua es el segundo país que más ha retrocedido en los últimos 20 años, después de Malí. El Sr. Ortega fue elegido democráticamente en 2006, pero luego se dedicó a desmantelar todas las instituciones que podían desafiarlo. Encarceló a sus rivales. Obligó a los medios de comunicación a elogiar la pésima poesía de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. Aproximadamente una décima parte de la población huyó.

Hasta ahora, sin embargo, el señor Ortega ha permitido elecciones, aunque fraudulentas. En esto se ha comportado como otros aspirantes a autócratas, que manipulan las elecciones en lugar de cancelarlas. Incluso los líderes golpistas suelen decir que celebrarán elecciones “tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

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Ahora Ortega se ha quitado la máscara, afirma Félix Maradiaga, excandidato presidencial al que se le retiró la ciudadanía y fue deportado, dejando claro lo que sus compañeros se habían visto obligados a ocultar: que no se someterán a la voluntad del pueblo. Presumiblemente, lo ha hecho con la esperanza de que esto no provoque una respuesta contundente de Estados Unidos, país que en su día se preocupó por la democracia en su propio territorio. Si Nicaragua se convierte formalmente en un Estado de partido único y no sufre consecuencias diplomáticas, como parece probable, otros países podrían seguir su ejemplo.

Además, Nicaragua pone de manifiesto dos problemas que probablemente se agravarán con el declive global de la democracia. Primero, los líderes que no pueden ser destituidos envejecerán en el cargo. El Sr. Ortega tiene 80 años. Quizás su deterioro mental haya contribuido a su última declaración polémica. Segundo, está la sucesión. La transferencia pacífica del poder es complicada en una dictadura. El Sr. Ortega quiere que su impopular esposa asuma el poder cuando él muera, y luego su igualmente odioso hijo.

Esta es una combinación tóxica. Los gobernantes vitalicios de edad avanzada rara vez mejoran con el paso de las décadas, y las dinastías impuestas a ciudadanos reacios rara vez son una fórmula para un buen gobierno. Basta con preguntarle al pueblo de Uganda, donde el hijo del dictador de 81 años y jefe del ejército ha amenazado con castrar al principal líder de la oposición. O, dependiendo de dónde vivas, quizás puedas pensar en un ejemplo más cercano.

La diferencia entre amañar elecciones y abolirlas puede parecer trivial, pero no lo es. Mientras los gobernantes finjan respetar las normas democráticas, los disidentes pueden intentar exigirles que cumplan con sus propios estándares declarados y avergonzarlos cuando no lo hagan. Y mientras se celebren elecciones, existe la posibilidad de que el líder autoritario cometa un error de cálculo y pierda. A veces, la voluntad popular prevalece a pesar de las condiciones desiguales, como descubrió Viktor Orbán en Hungría este año, y como lo descubrió el Sr. Ortega cuando unas elecciones libres pusieron fin a su primer mandato en 1990. Por lo tanto, el mundo debería preocuparse por el precedente que se está sentando en Managua. Incluso en las autocracias, los demócratas deberían seguir insistiendo en el más básico de los derechos: elegir a sus propios gobernantes.

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