Andy Burnham cae al suelo caminando

El nuevo Primer Ministro británico, Andy Burnham (REUTERS)

La llegada de Andy Burnham al cargo de primer ministro británico representa «el momento de cambio más significativo en nuestra política en 40 años», al menos según el propio Burnham. Al entrar en el número 10 de Downing Street el 20 de julio, declaró: "Hagamos de este el momento en que Gran Bretaña vuelva a creer".

La retórica grandilocuente no se ha visto acompañada por una visión transformadora del gobierno. Dieciséis años después de su primer intento por convertirse en líder del Partido Laborista, y un año después de comenzar a planificar seriamente su nuevo cargo, el Sr. Burnham ha comenzado su gestión con poca convicción. Explica bien a qué se opone, pero no deja una impresión clara de lo que pretende hacer con su puesto.

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La primera tarea del primer ministro fue una purga en el gabinete: destituyó a todos los aliados más cercanos de su predecesor, Sir Keir Starmer, incluida la ministra de Hacienda de Sir Keir, Rachel Reeves. Entre los destituidos figuraban la mayoría de los implicados en la elaboración del enfoque económico de Sir Keir, que (en teoría, si no siempre en la práctica) favorecía la tecnología, la desregulación y la construcción de viviendas para impulsar el lento crecimiento británico: Peter Kyle, Steve Reed, Liz Kendall y Darren Jones fueron apartados de sus cargos al frente de los sectores empresarial, de vivienda, científico y administrativo, respectivamente. La implacable determinación del Sr. Burnham de borrar el legado económico de su predecesor concuerda con sus recientes diatribas contra 40 años de “neoliberalismo”.

El nuevo ministro de Hacienda, John Healey, no representa una ruptura total con el pasado. Sirvió durante cinco años como ministro del Tesoro en el gobierno de Sir Tony Blair; su nombramiento, que sorprendió a la mayoría de los observadores, no necesariamente indica una desviación radical de la ortodoxia económica. Lo que sí indica es que el primer ministro está dispuesto a gastar mucho más en defensa: Healey renunció como secretario de Defensa de Sir Keir en junio tras una disputa sobre la financiación. (¿Encontrará de alguna manera los miles de millones adicionales en inversión militar que el Tesoro le negó anteriormente?) Ed Miliband, quien había sido señalado para el puesto de ministro de Hacienda, se convierte en secretario de Asuntos Exteriores, mientras que otra candidata, Shabana Mahmood, permanece como secretaria del Interior, una señal de que Burnham respalda su mano dura contra la inmigración, tanto legal como ilegal.

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La primera tarea del Sr. Healey será aprobar un paquete de medidas destinadas a ayudar a los británicos a afrontar el coste de la vida. También tendrá que encontrar los fondos necesarios para cumplir la primera promesa política concreta del primer ministro: "acabar con la indigencia", un proyecto que el Sr. Burnham también intentó, con escaso éxito, cuando era alcalde del Gran Manchester.

En política exterior, el primer ministro demostró comprender cuáles deben ser sus prioridades con sus tres primeras llamadas telefónicas a líderes extranjeros: habló con Donald Trump, Volodymyr Zelensky y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Sin embargo, su elección de Miliband para dirigir el Ministerio de Asuntos Exteriores implica que la inestabilidad ministerial continúa: Gran Bretaña ha tenido siete ministros de Asuntos Exteriores diferentes en los últimos cinco años, una clara muestra de la turbulencia política del país y de la incapacidad de los sucesivos líderes para establecer un rumbo y mantenerlo.

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Resulta preocupante que, para un hombre que declaró estar “listo”, el Sr. Burnham haya dado a entender que algunas de sus decisiones más importantes se retrasarán aún más. Ha prometido presentar un “plan decenal” en algún momento del otoño. Es probable que este incluya su solución al complejo problema de cómo reformar la asistencia social a las personas mayores. Su mayor vocación política es la descentralización del poder de Westminster a las regiones inglesas, pero incluso en este punto ha ofrecido pocos detalles concretos. Los problemas de Gran Bretaña son demasiado urgentes como para que sus líderes sigan perdiendo el tiempo.

A pesar de un comienzo lento, hay motivos para ser optimistas respecto al nuevo primer ministro. Su capacidad para mantener en secreto casi por completo los nombramientos de su gabinete antes de su anuncio contrasta notablemente con la de gobiernos anteriores. Si ha aplicado el mismo rigor a su programa político, es posible que en las próximas semanas se presente un conjunto sólido de ideas, con un plan decenal que represente una culminación coherente en lugar de un intento de empezar de cero. Su mensaje central al país desde las escaleras del número 10 de Downing Street, que los británicos necesitan redescubrir su «propósito común», es el correcto.

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Pero sigue siendo peligrosamente plausible que su pensamiento político sea tan superficial como parece, y que el gobierno del Sr. Burnham termine siendo simplemente una versión del de Sir Keir con acento norteño. Y un resultado aún peor es posible: se ha negado a descartar algunas malas ideas económicas, como el control de los alquileres y la nacionalización masiva de los servicios públicos, que frenarían el crecimiento y desestabilizarían las ya precarias finanzas públicas. Por ahora, y a pesar de las tres décadas del Sr. Burnham en la vida pública, los británicos aún saben muy poco sobre las intenciones de su nuevo primer ministro.

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