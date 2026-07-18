La cúpula del museo que conmemora la Guerra de Crimea de 1853-1856 (Europa Press)

Crimea ha sido una cabeza de puente para Rusia desde que se apoderó del territorio de Ucrania en 2014. Sin embargo, la península ahora se muestra vulnerable. Ucrania intensficó su campaña de ataques con drones, dirigidos contra infraestructuras estratégicas como subestaciones eléctricas, puentes, depósitos de petróleo y aeródromos. Los drones también están interrumpiendo las carreteras, vías férreas y vías fluviales que conectan Crimea con Rusia. Aislar completamente la península le daría a Ucrania una posición ventajosa en cualquier negociación futura.

Datos de ACLED, un monitor de conflictos, y del rastreador de guerras de The Economist muestran un fuerte aumento de los ataques ucranianos en Crimea. De los 692 ataques registrados desde 2022, más de la mitad ocurrieron en los últimos 12 meses y una quinta parte desde junio. El puente de Kerch, que conecta Crimea con Rusia, es un objetivo obvio, lo que hace que cruzarlo con materiales peligrosos como combustible sea demasiado peligroso. Los camiones pesados ​​están completamente prohibidos.

PUBLICIDAD

Rusia está perdiendo el control sobre Crimea por los intensos bombardeos de Ucrania (Créditos: The Economist)

Las conexiones marítimas también se interrumpieron. La flota rusa del Mar Negro, normalmente con base en Sebastopol, se vio obligada a trasladarse a puertos más distantes. El 13 de julio, Rusia suspendió el tráfico marítimo a través del Mar de Azov, una vía marítima vital que maneja una cuarta parte de sus exportaciones de cereales. Al día siguiente, Ucrania anunció un ataque a 11 barcos durante la noche. Los pasos terrestres a través de la Ucrania ocupada también están siendo atacados.

Se cree que las fuerzas rusas cuentan con reservas de combustible y alimentos en la península, pero su reposición será ahora más lenta. Mientras tanto, la población civil se ve obligada a abastecerse de alimentos no perecederos y a hacer cola durante la noche para conseguir gasolina, cuando está disponible.

PUBLICIDAD

La campaña de ataques con drones se extiende mucho más allá de Crimea. Tan solo en junio, ACLED registró más de 100 ataques en territorio ruso, la cifra mensual más alta de la guerra hasta el momento. Las autoridades rusas afirmaron haber interceptado 926 drones el 13 de julio; las grabaciones de vídeo sugieren que al menos algunos lograron entrar.

Gráfico de los ataques mensuales de Ucrania a Crimea (Créditos: The Economist)

Ucrania no puede igualar la fuerza destructiva de los ataques regulares de misiles y drones rusos, que en su mayoría impactan objetivos civiles. Sin embargo, su operación con drones está llevando la guerra a Rusia de una forma novedosa. Los ataques a refinerías y redes de distribución de combustible están perjudicando los ingresos por exportaciones y provocando escasez de combustible en todo el país. La última vez que los rusos se enfrentaron a colas tan largas en las gasolineras fue durante los últimos días de la Unión Soviética.

PUBLICIDAD

Los ataques en la Rusia profunda aumentaron en los últimos meses (Créditos: The Economist)

¿Cómo logra Ucrania perpetrar ataques tan impactantes? Mykhailo Fedorov, quien hasta el 15 de julio fue ministro de Defensa, incrementó la cantidad y variedad de drones disponibles para los comandantes, desviando fondos destinados a salarios. No está claro si su estrategia centrada en los drones sobrevivirá a su destitución. La inteligencia estadounidense también está colaborando.

Las fuerzas rusas ya estaban bajo presión en Ucrania. Según nuestros cálculos, Rusia comenzó a perder territorio por primera vez en años. Estimamos que, entre febrero de 2022 y el 13 de julio de 2026, entre 367.000 y 602.000 soldados rusos murieron, lo que equivale al 1% o 2% de su población masculina en edad de combatir antes de la guerra. Según el CSIS, un centro de estudios, Rusia está reclutando aproximadamente 27.000 soldados al mes, mientras pierde alrededor de 30.000. Restringir una ruta de suministro vital a través de Crimea dificultará aún más la continuación de la lucha.

PUBLICIDAD

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.