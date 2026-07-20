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Cerrar la peligrosa brecha de misiles de Europa

Las potencias europeas de la OTAN se apresuran a adquirir capacidades mientras Estados Unidos recorta su ayuda

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Fotografía: Foto del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
Fotografía: Foto del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos

Cuando Donald Trump se deshizo en elogios sobre el “amor que se respiraba” en la cumbre de la OTAN en Ankara este mes, muchos líderes europeos se sintieron aliviados. Sin embargo, sobre el terreno, la retirada estadounidense del continente se está acelerando. Como consecuencia, las fuerzas armadas europeas se enfrentan a una creciente brecha en su capacidad para alcanzar objetivos a larga distancia. Y a medida que Rusia amplía su arsenal de misiles, esta brecha se amplía aún más.

En Ankara, los países miembros europeos acordaron acelerar sus esfuerzos para desplegar misiles de “ataque de precisión profunda” capaces de alcanzar objetivos a distancias que oscilan entre los 300 km y más de 2000 km. La guerra en Ucrania ha demostrado la importancia de poder amenazar los centros de mando, logística, plataformas de lanzamiento de misiles, bases aéreas y fábricas de armas rusas. Anteriormente, Estados Unidos proporcionaba la mayor parte de estas capacidades dentro de la OTAN . Pero ante la retirada estadounidense, los líderes europeos han decidido que desarrollar sus propios misiles es una prioridad urgente.

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El 8 de julio, una docena de miembros de la OTAN (entre ellos Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros) firmaron un compromiso para invertir 50.000 millones de dólares en el desarrollo conjunto de misiles durante la próxima década. En una iniciativa relacionada, seis países aunarán esfuerzos en un programa centrado en misiles terrestres, que pueden desplegarse de forma más económica y con mayor capacidad que los sistemas lanzados desde el aire o el mar.

El Pentágono intensificó la urgencia con la decisión, en mayo, de cancelar su compromiso de enviar tropas a Alemania equipadas con misiles de crucero Tomahawk y nuevos lanzadores terrestres Typhon. El despliegue, prometido por la administración Biden, tenía como objetivo paliar la situación hasta que Europa pudiera desplegar sus propios sistemas de ataque de largo alcance. Según se informa, el Pentágono lo canceló por temor a que Rusia lo interpretara como una escalada. Pero el Sr. Trump también se había mostrado molesto después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, declarara que la fallida guerra de Estados Unidos en Irán había sido una «humillación».

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Este mes, el Sr. Merz logró convencer al Sr. Trump de que aprobara un pedido de 400 misiles Tomahawk, que se entregarán en 2029. Sin embargo, la mayoría de los analistas consideran improbable que Alemania reciba los misiles para entonces. “No me creo que sea para 2029 ni por un segundo”, afirma Nico Lange, exjefe de Estado Mayor del Ministerio de Defensa alemán. Estados Unidos ha agotado sus reservas: en los primeros días de su guerra en Irán utilizó más de 1000 Tomahawk, aproximadamente una cuarta parte de su arsenal. Reponerlo podría llevar hasta cuatro años. Cumplir con el pedido de Alemania no será la prioridad del Pentágono.

¿Podrá Europa cubrir esta brecha por sí sola? En junio, las empresas de defensa del continente exhibieron sus sistemas de ataque de largo alcance tanto en Eurosatory, una feria de defensa en París, como en el Salón Aeronáutico de Berlín. Sin embargo, apenas se observaron pedidos. El acuerdo entre Alemania y Gran Bretaña, firmado en octubre de 2024 para la construcción de misiles furtivos lanzados desde tierra con un alcance superior a los 2000 km, avanza con lentitud.

Estos sistemas no entrarán en servicio hasta la década de 2030. Se ha previsto una fecha similar para el Stratus, sucesor anglo-franco-italiano del misil de crucero Storm Shadow.

La multinacional europea de misiles MBDA presentó su misil de crucero terrestre de 1000 km de alcance (una adaptación de un diseño naval anterior) en Eurosatory. Sin embargo, el Ministerio de Defensa francés aún no ha firmado el contrato. Su despliegue se retrasa al menos hasta 2030.

A pesar de su pedido de misiles Tomahawk, Alemania ha decidido que no puede esperar. El Sr. Lange afirma que Alemania tiene tres requisitos: la producción debe realizarse en Europa; el despliegue debe comenzar el próximo año; y los misiles no deben depender de componentes que permitan a Estados Unidos restringir su uso. El Sr. Lange calcula que los contratos se adjudicarán en cuestión de semanas a una o quizás dos empresas.

Es probable que el primer contrato se adjudique a una empresa conjunta formada en abril entre Destinus, una startup holandesa, y Rheinmetall, un gigante alemán de la defensa. Destinus, que ha colaborado estrechamente con empresas ucranianas, ha desarrollado misiles de crucero terrestres de bajo coste con alcances de entre 300 y 2000 km. Algunos de ellos entrarán en producción industrial a finales de este año. La segunda empresa que aspira a un pedido alemán es Covenant, una misteriosa compañía anglo-israelí. Según informes, funcionarios alemanes visitaron Israel el mes pasado para presenciar las pruebas de vuelo del misil de crucero Anthem de la compañía. Se dice que Covenant se ha comprometido a fabricar el misil en Alemania y el Reino Unido.

Una tercera posibilidad es una alianza entre la alemana Diehl Defence y la ucraniana Firepoint, fabricante de drones y del potente pero rudimentario misil de crucero Flamingo FP-5. Firepoint ha sido criticada por anunciar las capacidades de sus productos antes de que estén probadas. Fabian Hinz, experto independiente en misiles, afirma que esto demuestra una incomprensión del modelo de negocio de las nuevas empresas de defensa. Estas diseñan misiles mediante un proceso de ensayo y error, de forma muy similar a como han desarrollado sus drones.

Donde Alemania lidera, sus aliados pueden seguirla. Los sistemas de alta tecnología que llegarán en la década de 2030 seguirán siendo necesarios, pero mientras tanto, Europa necesita soluciones provisionales que sean asequibles, probadas en combate y fáciles de producir en masa. Y lo más importante, necesita sistemas que estén listos pronto.

Sin embargo, el Sr. Hinz lanza una advertencia. Los misiles de crucero subsónicos de bajo coste son más vulnerables que los sistemas sofisticados y, por lo tanto, dependen más de sistemas avanzados de inteligencia, vigilancia y reconocimiento ( ISR ) para la planificación de misiones y la evasión de las defensas aéreas. ¿Cuándo tendrá Europa una capacidad ISR soberana e independiente de Estados Unidos? Según las inversiones que están realizando Alemania y otros países, alrededor de 2030, si todo va bien.

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