Trump y Xi tendrán dificultades para alcanzar un acuerdo económico de gran envergadura

Trump y Xi Jinping se reunirán los próximos días 14 y 15 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los observadores, habidos de sufrimiento, de las relaciones entre China y Estados Unidos tienen una petición: desterrar el término “gran acuerdo”. Durante un tiempo, los optimistas ingenuos y los inversores pensaron que Donald Trump y Xi Jinping podrían superar la rivalidad entre sus países para alcanzar un acuerdo de gran envergadura, incluso trascendental. Imaginaban un paquete que combinara un comercio equilibrado, una apertura real del mercado chino y una reducción de la presencia militar estadounidense en Asia Oriental. Cuando los dos líderes se reúnan en Pekín los días 14 y 15 de mayo, lograrán mucho menos. Si todo va bien, prolongarán la tensa tregua comercial entre sus países, y eso es todo.

La mera presencia de Trump en Pekín es una pequeña victoria. Su cumbre con Xi, inicialmente prevista para principios de abril, se retrasó debido a la guerra con Irán. Pero la Casa Blanca y el equipo de Xi estaban decididos a que la cumbre se celebrara, sobre todo porque está pensada para ser la primera de cuatro reuniones entre ambos este año. Un calendario tan apretado no puede soportar más retrasos.

PUBLICIDAD

El comentario recurrente de casi todos los implicados es que, al menos, están dialogando. Hace un año se encontraban al borde de una guerra comercial de proporciones gigantescas. Estados Unidos había impuesto aranceles del 145 % a los productos chinos y los controles de China sobre la exportación de tierras raras amenazaban a la industria mundial. Se cernía una recesión mundial. Ese peligro allanó el camino hacia una tregua, acordada en octubre de 2025. Ambas partes redujeron los aranceles, China reanudó los envíos de tierras raras y Estados Unidos se abstuvo de imponer más controles a las exportaciones chinas.

La pregunta ahora es si ambos países podrán aprovechar esa tregua. Hace unos meses se hablaba de algo ambicioso, tal vez un acuerdo para grandes inversiones chinas en Estados Unidos. Sin embargo, esos rumores siempre parecieron poco realistas: hay demasiada desconfianza mutua como para justificar el compromiso de varias décadas que requerirían esos proyectos.

PUBLICIDAD

China ha perdido casi toda esperanza de que Trump restablezca las relaciones. “Los problemas entre Estados Unidos y China son fundamentales y estructurales, y no creo que Trump sea la persona adecuada para abordarlos”, afirma un asesor del Gobierno chino. Los estadounidenses también se han conformado con centrarse exclusivamente en los compromisos de compra en lugar de en la reforma estructural, que en su día fue el objetivo final. “Sabemos que no podemos cambiar su modelo económico”, afirma un funcionario estadounidense. “Nuestras conversaciones actuales se basan en un cuarto de siglo de frustración”.

Los presidentes del aburrido

Es probable que los titulares sobre la cumbre se centren en un resultado aparentemente importante: la creación de una Junta de Comercio. El superávit de China con Estados Unidos ha descendido desde un máximo de más de 400.000 millones de dólares en 2018 hasta unos 200.000 millones el año pasado, lo que para los partidarios de Trump es una prueba de que sus tácticas están funcionando (en realidad, muchas exportaciones chinas se canalizan a través de terceros países). Algunos miembros de la Administración Trump creen que la junta reducirá el superávit hasta cero. Según esta visión, los responsables de comercio decidirán qué productos no sensibles pueden circular entre ambos países e impondrán aranceles al resto. Lograr estos flujos controlados es una “bala de blanco” para el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, según afirma alguien al tanto de las negociaciones.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la Junta de Comercio es un concepto débil. El desequilibrio comercial de China con Estados Unidos se debe a que China produce muchas más cosas que Estados Unidos quiere que las que Estados Unidos produce que China quiere. He Lifeng, viceprimer ministro de China, ha expresado su preocupación por que se declaren sensibles demasiados sectores, sugiriendo que incluso el té chino podría considerarse un riesgo para la seguridad. Los ejecutivos empresariales bromean diciendo que el apetito de China por los productos estadounidenses se reduce a tres “b”: carne de vacuno, soja y aviones Boeing. La cumbre de Pekín podría dar lugar a grandes pedidos de todos estos productos. Eso no será suficiente para equilibrar el comercio bilateral.

En lugar de la preferencia de Greer por una Junta de Comercio con amplios poderes, China quiere una que funcione como un “mecanismo operativo” para abordar las fricciones comerciales, afirma Wu Xinbo, de la Universidad de Fudan. En cuanto al grandilocuente nombre de “consejo”, es algo con lo que los chinos pueden vivir, conscientes de que es el tipo de imagen de marca que le encanta a Trump. Pero un funcionario estadounidense advierte de que, si China convierte el consejo en un foro de debate —una forma de eludir los compromisos de compra, por ejemplo—, podrían descubrir que la paciencia de Washington es realmente escasa.

PUBLICIDAD

A estas alturas, todo el mundo acepta que los aranceles han llegado para quedarse. Lo que más desea la parte china es previsibilidad. Los dos países tuvieron un par de pausas de 90 días el año pasado antes de acordar un acuerdo de un año que fijó los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos en torno al 47% y los aranceles chinos sobre los productos estadounidenses en torno al 30%, según estimaciones del Instituto Peterson de Economía Internacional. Aunque no es lo ideal para China, sus exportadores se han adaptado más que bien a ellos, como demuestra el superávit comercial mundial récord del país el año pasado, de aproximadamente USD 1,2 billones.

Pero una decisión del Tribunal Supremo que anula la mayoría de los aranceles globales de Trump ha inyectado nueva incertidumbre. Ahora la Administración está tratando de restablecer sus aranceles por otros medios. En concreto, los responsables comerciales estadounidenses están llevando a cabo dos investigaciones que, aunque abarcan muchos países, se centran implícitamente en China: una amenaza con aranceles a los países con exceso de capacidad industrial, mientras que la otra amenaza con aranceles a aquellos que utilizan mano de obra forzada. Si estas investigaciones dan lugar, una vez más, a aranceles mucho más elevados para China, bien podría reiniciarse una escalada de represalias. Por lo tanto, otro resultado positivo de la cumbre de Pekín sería un compromiso de mantener los aranceles sin cambios.

PUBLICIDAD

Siguen surgiendo otros motivos de irritación. Trump ha intentado frenar a su burocracia: ha congelado las sanciones a miles de empresas vinculadas a compañías chinas incluidas en la lista negra, ha permitido la venta de semiconductores relativamente avanzados a clientes chinos autorizados y ha exigido que cualquier medida importante contra China pase por su mesa. Sin embargo, le cuesta contener la avalancha. En abril, la Casa Blanca publicó un memorándum en el que acusaba a entidades chinas de llevar a cabo un robo “a escala industrial” de tecnología estadounidense de inteligencia artificial. Estados Unidos también impuso sanciones a cinco refinerías chinas por comprar petróleo iraní, un aviso a las empresas chinas que cooperan con Irán. “Es difícil mantener el sistema estadounidense a raya durante tanto tiempo sin tomar medidas”, afirma Sarah Beran, de Macro Advisory Partners y exdiplomática estadounidense.

Al mismo tiempo, China ha seguido adelante con planes que complican la vida a las empresas estadounidenses. En las últimas semanas, el Consejo de Estado, o gabinete chino, ha emitido dos decretos amenazantes. Uno amenaza con restricciones comerciales en respuesta a acciones que socaven las cadenas de suministro chinas (lo que podría incluir el traslado de pedidos a fábricas extranjeras). El otro promete contramedidas contra las empresas que apliquen sanciones extranjeras a empresas chinas, lo que, en la práctica, criminaliza el cumplimiento de la ley estadounidense.

PUBLICIDAD

También se cierne la amenaza del sistema global de licencias que China tiene previsto para las exportaciones de tierras raras. Suspendió el plan tras la reunión de Xi con Trump el año pasado, pero esa pausa expira en noviembre. Incluso si se prorroga de nuevo, la amenaza no desaparecerá.

El factor miedo

¿Podrá durar la tregua? Muchos en ambos bandos creen que sí, simplemente porque la alternativa —un conflicto económico a toda máquina— resulta muy poco atractiva. Sin embargo, la tregua no se basa en el amor, sino en el miedo. Y ambas partes están trabajando para reducir la influencia de la otra. China está tratando de avanzar en el campo de los semiconductores avanzados y de diversificar sus exportaciones para poder prosperar sin el mercado estadounidense. Estados Unidos está tratando de romper el fuerte control de China sobre las tierras raras. “En Washington hay mucha ilusión de que a finales de este año habremos avanzado lo suficiente en el ámbito de las tierras raras como para volver a presionar con fuerza a China. Simplemente no estamos ahí”, afirma Sean Stein, presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-China.

PUBLICIDAD

Por ahora habrá una muestra de buena voluntad. A finales de verano se espera que Xi realice una visita bilateral de respuesta a Estados Unidos, y probablemente se volverán a ver dos veces más este año al margen de reuniones internacionales. Tendrán algunos avances que celebrar. Los líderes podrían iniciar conversaciones sobre la seguridad de la IA, lo que supondría un caso excepcional de cooperación ante un riesgo grave compartido. Es probable que China anuncie grandes compras de carne de vacuno, legumbres y aviones Boeing. Y las empresas podrían dar a conocer colaboraciones para el desarrollo de medicamentos. Según se informa, los directivos de las empresas estadounidenses de aviación, energía y farmacéuticas se encuentran a la espera en Asia, por si la Casa Blanca los convoca a Pekín para las ceremonias de firma.

Pero las expectativas serán bajas. “Un gran éxito sería simplemente que los dos presidentes mantuvieran una reunión cordial y acordaran que mantenemos un intenso intercambio comercial”, afirma Michael Hart, de la Cámara de Comercio Estadounidense en China. Los chinos anhelan lo mismo. “La estabilidad no significa mejorar la relación, sino evitar que empeore aún más”, afirma Tu Xinquan, de la Universidad de Negocios Internacionales y Economía. Eso dista mucho del gran acuerdo de antaño. Evitar una ruptura total es ahora lo mejor que se puede ofrecer.

PUBLICIDAD

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.