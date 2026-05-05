La UE quiere liberar su economía. Esta vez de verdad

Ilustración The Economist: Harry Haysom

La Unión Europea es un gigante económico. Sus 27 estados miembros conforman la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, y el tercer mercado interno más poblado, después de India y China. La UE alberga algunas de las marcas más reconocidas del mundo, desde Adidas hasta Zara, y empresas industriales muy importantes como ASML, cuyas máquinas de litografía son fundamentales para la fabricación de chips de IA, y Zeiss, cuyas lentes son esenciales para ASML.

Por desgracia, últimamente el gigante está aletargado. El PIB del bloque y su bolsa se han quedado muy rezagados con respecto a los de Estados Unidos durante la última década. En abril, la actividad en su sector servicios cayó a su nivel más bajo en 62 meses. “Los recientes sobresaltos que contribuyeron a esta debilidad no fueron culpa suya: la pandemia de la COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y ahora la guerra de Estados Unidos contra Irán.” Pero la UE y sus miembros también se han puesto obstáculos a sí mismos, al sobrerregular a las empresas y al no integrar adecuadamente su supuesto mercado único.

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Entre 2014 y 2024, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, examinó más de mil propuestas. Se adoptaron unas 660. Entre otras muchas cosas, estas obligaron incluso a las empresas más pequeñas a supervisar sus datos y cadenas de suministro globales para detectar todo tipo de infracciones digitales, medioambientales y de derechos humanos.

Los contables oficiales de la UE en Eurostat estiman que los requisitos de información y otros trámites burocráticos cuestan acumulativamente a las empresas europeas 150.000 millones de euros (176.000 millones de dólares) al año, lo que equivale a casi el 1 % del PIB de la UE, y eso sin contar la innovación y el crecimiento perdidos porque los emprendedores se desanimaron por todo ello. Las nuevas normas que se están debatiendo podrían, de implementarse, añadir otros 80.000 millones de euros. El FMI calcula que vender bienes y servicios a través de las fronteras nacionales en la UE cuesta a las empresas el equivalente a un arancel del 44 % y del 110 %. Una encuesta de 2025 reveló que las empresas alemanas tuvieron que contratar a 325.000 empleados adicionales durante los tres años anteriores, cuyo trabajo consistía en cumplir con un número cada vez mayor de trámites burocráticos.

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“Impulsada por dos informes trascendentales sobre la competitividad europea (o su falta de ella), cortesía de dos ex primeros ministros italianos, la UE dice ¡basta ya!” En marzo, los 27 gobiernos nacionales reconocieron conjuntamente que profundizar su mercado único era “una responsabilidad urgente y compartida de todos los Estados miembros y las instituciones de la UE”. “No pueden ser simples retoques”, afirma Maria Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros, “necesitamos cambios fundamentales”. O, en palabras más directas de un euroburócrata involucrado en la implementación de esos cambios: “Tenemos que eliminar los crímenes de los últimos cinco años”.

No es la primera vez que la UE se lamenta del bajo rendimiento económico. Los intentos anteriores de reforma solían comenzar y terminar en lo que Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, denominó con desdén “el temido grupo de trabajo europeo”. Ahora, sin embargo, ya no se trata solo de economía. En un mundo marcado por el revanchismo ruso en la vecina frontera, la fractura transatlántica bajo el mandato del jefe de Bessent, Donald Trump, y la expansión comercial china en todas partes, una economía más fuerte se ha convertido de repente en una cuestión de seguridad, incluso de supervivencia como proyecto geopolítico. Ursula von der Leyen, quien disfrutó de la burocracia durante su primer mandato como presidenta de la Comisión (2019-2024), se ha transformado en una defensora de la reforma.

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La comisión de la Sra. von der Leyen está abordando esto de dos maneras. La primera consiste en mantener la esencia de las normas, pero simplificando los procedimientos. La comisión está trabajando en diez proyectos de ley “ómnibus”, cada uno centrado en facilitar la vida de las empresas en un área específica. “Uno de ellos, ya aprobado, exime a las empresas que importan menos de 50 toneladas anuales de productos contaminantes, como acero o fertilizantes, del impuesto de la UE sobre las emisiones de carbono incorporadas en los productos extranjeros.” Otro permite a las empresas con menos de 1000 empleados y una facturación anual inferior a 450 millones de euros prescindir de informar sobre algunos riesgos medioambientales. Las empresas con una plantilla inferior a 5000 empleados y unos ingresos mundiales anuales inferiores a 1500 millones de euros tampoco tendrán que hacer un seguimiento de su huella medioambiental global ni de su impacto en los derechos humanos. Si la comisión consigue su objetivo, las empresas con hasta 750 empleados pronto quedarán exentas de mantener numerosos registros detallados sobre cómo procesan los datos personales de sus clientes.

Los euroburócratas calculan que esta simplificación podría reducir los costes administrativos anuales de las empresas en 37.500 millones de euros para 2029. En Bruselas, la mayor esperanza es que este ejercicio sea solo el comienzo y que se avecine una limpieza más profunda. El beneficio podría ser considerable. El Instituto Ifo, un centro de estudios con sede en Múnich, analizó 27 casos de simplificación burocrática en todo el mundo entre 2006 y 2020 y descubrió que impulsaron el PIB per cápita en un promedio del 4,6 %.

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La segunda parte de la estrategia consiste en cumplir la aspiración, aún no realizada, de la UE de crear un auténtico mercado paneuropeo. El FMI estima que una mejor regulación y una mayor integración podrían impulsar el PIB del bloque un 3 % durante la próxima década, una cifra nada despreciable para un continente que creció a un ritmo medio inferior al 1 % anual entre 2008 y 2024.

Una medida obvia es desempolvar los “pasaportes de servicios”. “Estos permitirían a las empresas con licencia para prestar servicios a clientes en un Estado miembro hacerlo en toda la UE.” El bloque está impulsando actualmente una propuesta de pasaporte para los servicios de telecomunicaciones, muchos de los cuales están regulados a nivel nacional. Otra política con potencial es evitar que los países modifiquen excesivamente las normas de la UE, que a menudo establecen objetivos para todo el bloque pero dejan que los gobiernos nacionales completen los detalles. Especialmente en lo que respecta al mercado único, la Comisión está decidida, siempre que sea legal y políticamente posible, a redactar reglamentos exhaustivos que no dejen margen para modificaciones nacionales.

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Una idea más ambiciosa se refiere a la creación de empresas verdaderamente paneuropeas. Dado que los tratados de la UE dejan en manos de los Estados miembros decisiones fundamentales sobre impuestos, relaciones laborales, quiebras y otros aspectos del derecho mercantil, cualquier empresa constituida en cualquiera de ellos se enfrenta a complicaciones al cruzar las fronteras nacionales. Tras años de insistencia por parte de grupos de expertos y otros especialistas en políticas públicas, la Comisión ha presentado un régimen simplificado, el “régimen número 28″, de normas mercantiles que coexiste con los 27 marcos nacionales. Este régimen permite a las empresas registrarse digitalmente por menos de 100 € y no exige un capital mínimo. Las empresas emergentes que cumplen criterios como una alta inversión en investigación y desarrollo disfrutan de un procedimiento de insolvencia simplificado que se realiza íntegramente en línea, planes de opciones sobre acciones válidos en toda la UE y otras ventajas.

El renovado entusiasmo de la Comisión por simplificar e integrar se manifiesta claramente en el sector financiero. La unificación de los fragmentados mercados de capitales de la UE podría reducir los costes de financiación de las empresas, fomentar las inversiones en proyectos más arriesgados e innovadores e impulsar la rentabilidad. La Comisión ha propuesto cambios para que las empresas financieras estén menos sujetas a normas y el sistema financiero sea menos propenso a la obstrucción. Su objetivo es facilitar el registro de fondos de inversión transfronterizos, que actualmente cuesta entre 20.000 y 60.000 euros en cada Estado miembro donde opera un fondo, y abaratar su gestión en comparación con la factura administrativa anual actual de 400.000 euros. Asimismo, busca armonizar las normas para las plataformas de negociación y centralizar una mayor supervisión en manos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

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¿Funcionará la guerra contra la burocracia? Alcanzar los niveles de integración estadounidenses es imposible a menos que la UE se convierta en una entidad mucho más federal, algo que no despierta interés. Muchos obstáculos para una unión económica más sólida escapan al control de los euroburócratas. Es improbable que los Estados miembros renuncien a su influencia en el funcionamiento de las hipotecas, el tratamiento fiscal de la deuda y el capital, y la regulación de los mercados laborales. Parte de los costes que afrontan las empresas que intentan vender en la UE se deben a las diferencias lingüísticas, culturales y jurídicas, no a las normativas. Por mucho que se reformen e integren, los mercados de capitales seguirán siendo reducidos si los europeos dudan en invertir sus ahorros en algo más arriesgado que un depósito bancario.

Incluso las reformas limitadas podrían tropezar. El 28 de abril, las conversaciones entre la Comisión, el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales sobre el “código general” relativo a la regulación de la IA fracasaron. “Un sector clave del futuro podría verse atrapado con las normas restrictivas vigentes.” Algo similar a los pasaportes de servicios y al régimen del 28 ya se intentó antes, con escasos resultados. “Queremos apoyar esto”, resume Fredrik Sand, de TechSverige, un grupo de presión del sector tecnológico sueco, refiriéndose a las startups paneuropeas, “pero no es la solución definitiva”. Tiene razón. Aun así, es positivo ver que la UE está dando en el clavo.

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