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El inoportuno enfrentamiento de Friedrich Merz con Donald Trump

La imprudente sinceridad de la canciller supone un problema para Alemania

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El inoportuno enfrentamiento de Friedrich Merz con Donald Trump (REUTERS)
El inoportuno enfrentamiento de Friedrich Merz con Donald Trump (REUTERS)

Negociar con Donald Trump sería “muy fácil”, declaró Friedrich Merz a este periódico el año pasado, durante su exitosa campaña para convertirse en canciller de Alemania. Probablemente no diría lo mismo hoy. Tras haber aspirado en su momento a ser el principal asesor de Trump en Europa, Merz se ha encontrado esta última semana en el punto de mira del presidente, justo cuando Alemania se enfrenta a una retirada parcial de las tropas estadounidenses que amenaza con debilitar la capacidad de disuasión de Europa frente a Rusia.

El problema comenzó el 27 de abril. El Sr. Merz, en uno de los comentarios imprudentes por los que es conocido, dijo a un grupo de escolares que Estados Unidos “obviamente no tiene una estrategia” para su conflicto en Irán y que estaba siendo “humillado” por su adversario. La represalia del Sr. Trump fue rápida y despiadada. El Sr. Merz debería dedicar “más tiempo a arreglar su país en ruinas... y menos tiempo a interferir con quienes están eliminando la amenaza nuclear iraní”, dijo el presidente en uno de sus varios ataques en redes sociales. Luego prometió retirar a algunos de los 39.000 soldados estadounidenses estacionados en bases en el sur de Alemania. El Pentágono procedió a anunciar un plan para retirar 5.000 soldados en los próximos 6 a 12 meses, sin ofrecer detalles. El 2 de mayo, el Sr. Trump dijo que eso era solo el comienzo.

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Algunos se preguntan si todo es pura fanfarronería. El plan del Sr. Trump para retirar 12.000 soldados de Alemania durante su primer mandato fue obstaculizado por un Congreso y funcionarios del Pentágono escépticos, y finalmente cancelado por Joe Biden. El Sr. Trump podría ver su nueva propuesta como una represalia apropiada para un advenedizo que habló fuera de lugar. Pero los planificadores del Pentágono, que según se informa fueron tomados por sorpresa por el anuncio del presidente, saben que bases como Ramstein son centros cruciales para la proyección del poder estadounidense, sobre todo en Oriente Medio. (Entre los aliados europeos de Estados Unidos, Alemania fue uno de los que impuso menos restricciones al uso de sus bases para la guerra en Irán). El 2 de mayo, los presidentes de los comités de servicios armados de la Cámara de Representantes y del Senado, ambos republicanos, se declararon “muy preocupados” de que la retirada de tropas enviara una “señal equivocada a Vladimir Putin” e instaron al Departamento de Defensa a consultar al Congreso.

Los 5.000 soldados que se retirarán podrían provenir del aumento de tropas ordenado por el Sr. Biden en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. La propia administración del Sr. Biden había intentado retirar esas fuerzas. En este sentido, la decisión del Sr. Trump podría representar un retorno al statu quo.

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Pero a los funcionarios alemanes les preocupa aún más una segunda decisión estadounidense: la cancelación del acuerdo alcanzado en 2024 entre Biden y Olaf Scholz, predecesor de Merz, para desplegar este año en Alemania un “grupo de trabajo multidominio”, un batallón armado con tres sistemas de misiles de alcance intermedio. Estos incluyen misiles hipersónicos avanzados que ahora parecen destinados a Oriente Medio. El objetivo del acuerdo era reducir la brecha de disuasión de Europa con Rusia, que ha instalado misiles Iskander con capacidad nuclear en su enclave de Kaliningrado. Se concibió como una medida provisional mientras los países europeos desarrollaban sus propias capacidades. Alemania está invirtiendo enormes sumas en la Bundeswehr, y su reciente estrategia militar reconoce la necesidad de desarrollar capacidades de ataque profundo. Pero ninguna cantidad de dinero puede subsanar esta deficiencia a corto plazo.

Lo más importante de todo es el daño que la toma de decisiones errática del Sr. Trump inflige a la credibilidad de la disuasión de la OTAN . “Da igual si se retiran las fuerzas o no, o si llegan o no las capacidades”, afirma Christian Mölling, director de European Defence in a New Age, un centro de estudios con sede en Berlín. “La disuasión es un juego psicológico, y las capacidades sin voluntad política que las respalde son inútiles”.

Los funcionarios alemanes han intentado apaciguar la polémica. La decisión del Sr. Trump era “previsible”, declaró Boris Pistorius, ministro de Defensa, añadiendo que esto refuerza aún más la necesidad de que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa. “Mantenemos un contacto estrecho y de confianza con nuestros socios, incluidos, y sobre todo, con Washington”, añadió el Sr. Merz. Esta controversia, al menos, refuerza la postura del Sr. Merz de que Alemania debe desempeñar un papel más firme en la protección de la seguridad europea a medida que Estados Unidos se retira.

Pero no cabe duda de que la polémica llega en un momento difícil para el canciller. A punto de cumplir su primer aniversario en el cargo, Merz se encuentra en una posición más precaria que nunca. Su índice de aprobación ha caído a tan solo el 15%. La coalición entre sus demócrata-cristianos y los socialdemócratas se está desmoronando visiblemente debido a las reformas internas. El gobierno recortó recientemente a la mitad su ya anémica previsión de crecimiento para 2026, en gran parte debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán. En medio de la agitación, el partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha tomado la delantera en las encuestas de opinión. En septiembre, las elecciones en el este de Alemania podrían llevar a la AfD al poder por primera vez en un estado alemán. Con un panorama interno tan convulso, lo último que necesitaba Merz era un enfrentamiento con Trump. Pero eso es precisamente lo que ha conseguido.

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