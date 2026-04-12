Todavía hay tiempo para reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aborda el Air Force Two tras concluir en Islamabad una extensa ronda de negociaciones con Irán que terminó sin acuerdo (REUTERS)

Casi un día completo de negociaciones concluyó con una breve rueda de prensa de tres minutos, y sin acuerdo. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán comenzaron el sábado por la tarde y se prolongaron durante toda la noche, casi 21 horas en total.

Ya había amanecido en Islamabad, la capital pakistaní, cuando JD Vance compareció ante la prensa.

“No hemos llegado a un acuerdo", declaró el vicepresidente estadounidense. “Hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas… y ellos han optado por no aceptar nuestros términos".

El ambiente en Irán era igualmente sombrío. Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, declaró que las conversaciones se desarrollaron en medio de “desconfianza y recelo”.

Los medios estatales atribuyeron el bloqueo del acuerdo a las “exigencias excesivas” de Estados Unidos. Los líderes de ambas delegaciones regresaron a sus países sin fijar una fecha para una nueva reunión.

El fracaso de una cumbre no significa que la diplomacia haya muerto. Aún hay tiempo para nuevas conversaciones: el alto el fuego anunciado el 8 de abril está previsto que dure dos semanas y puede prorrogarse por mutuo acuerdo.

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán

Aunque Vance dio a entender que ya no había margen para negociar, presentar una “oferta final” y luego retirarse es, en sí mismo, una táctica de negociación. Sin embargo, el resultado en Islamabad subraya lo difícil que es poner fin a una guerra que ambas partes creen estar ganando.

Existían algunos motivos para el optimismo. Se trataba de las negociaciones de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la revolución islámica de 1979. Los iraníes estaban satisfechos de que Vance encabezara la delegación estadounidense, con la esperanza de que un escéptico declarado de las guerras en Medio Oriente y aspirante a la presidencia tuviera una fuerte motivación para alcanzar un acuerdo.

Sentado frente a él estaba Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, cuyo título no refleja su verdadera importancia: es uno de los hombres más poderosos que aún permanecen en el poder.

Según los diplomáticos, las conversaciones fueron serias y sustanciales. Hubo pocas filtraciones. Cada parte envió un equipo de expertos para discutir los detalles, lo que supuso un cambio positivo con respecto a negociaciones anteriores, en las que Steve Witkoff, el enviado de Trump para Medio Oriente, solía intentar resolver cuestiones nucleares complejas mediante artimañas.

Durante días, Irán amenazó con no presentarse a menos que el alto el fuego también obligara a Israel a detener la guerra en el Líbano.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, durante una rueda de prensa con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en Beirut, Líbano (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

Estados Unidos pidió a Israel que limitara sus ataques aéreos en el país, pero no detuvo la guerra por completo. Al final, el Líbano no fue un tema central en las conversaciones. Diplomáticos informados sobre las negociaciones afirman que, en cambio, se centraron en tres cuestiones: dinero, barcos y uranio.

Vance sugirió que la cuestión nuclear era el obstáculo insalvable.

“Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente", afirmó. No dio más detalles.

Sin embargo, en las dos rondas de conversaciones anteriores, Estados Unidos había insistido en que Irán renunciara no solo a sus reservas de más de 400 kg de uranio altamente enriquecido, sino también a su derecho a enriquecer cualquier cantidad de uranio. Irán ha rechazado reiteradamente esta exigencia.

Sin embargo, era improbable que resolvieran esa disputa en dos semanas, y mucho menos en una sola reunión. La última vez que Estados Unidos e Irán negociaron un acuerdo nuclear, en la década de 2010, les llevó dos años.

El resultado más probable de estas conversaciones es un acuerdo provisional que aborde al menos dos de los tres temas principales y dé tiempo para nuevas negociaciones.

Irán acumula cada vez más uranio enriquecido, cercano al uso militar, advierte la ONU (EFE)

Irán tendría que renunciar al control del estrecho de Ormuz y, quizás, a su uranio apto para la fabricación de armas nucleares. Estados Unidos tendría que ofrecer beneficios económicos, tal vez descongelando miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros debido a las sanciones.

El dilema radica tanto en la secuencia de las acciones como en el fondo del asunto. Tomemos como ejemplo el uranio. Irán lo considera una poderosa jugada, valiosa para negociar un acuerdo integral, pero no uno temporal. Los estadounidenses prefieren resolverlo rápidamente, para evitar que permanezca en manos iraníes durante una negociación prolongada.

Cada bando espera que el otro ceda. Los iraníes creen tener la ventaja, tras haber soportado seis semanas de bombardeos por parte de adversarios mucho más poderosos y haber infligido un daño enorme a la economía mundial. Consideran que el tiempo juega a su favor. Para ellos, Trump parece aburrido de la guerra y desesperado por terminarla antes de que el aumento vertiginoso de los precios de la energía hunda a su partido republicano en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Estados Unidos opina lo contrario. Si bien la guerra no ha logrado muchos de sus objetivos principales, ha debilitado gravemente al liderazgo iraní, a sus fuerzas armadas y a su economía. La próxima ronda probablemente sería más dolorosa: incluso si Trump no cumple sus amenazas más alarmantes, es probable que Estados Unidos e Israel intensifiquen sus ataques contra infraestructuras y objetivos económicos.

Trump busca cerrar el acuerdo cuanto antes para evitar que la suba de los precios de la energía se convierta en un problema electoral (EFE)

El riesgo reside en que ambos adversarios malinterpreten las acciones del otro. Irán podría estar dispuesto a soportar otra ronda de hostilidades, y también podría subestimar la disposición de Trump a iniciarla. Ya ha cumplido dos amenazas previas de atacar a Irán si las negociaciones fracasaban.

“Hay mucha arrogancia en Irán en este momento”, afirma un diplomático árabe.

Las amenazas de Trump parecen igualmente serias esta vez. El Pentágono ya ha desplegado miles de infantes de marina en la región, y más fuerzas están en camino: un tercer portaaviones navega por el Atlántico y un grupo de guerra anfibio cruza el Pacífico. Ambos deberían llegar antes de que expire el alto el fuego.

El sábado, dos destructores estadounidenses transitaron el estrecho de Ormuz, la primera vez que buques de guerra estadounidenses navegan por él desde que estalló la guerra. El Pentágono afirmó que esto marcaba el inicio de una operación para desminar el estrecho iraní.

A pesar de la promesa de Irán de abrir el estrecho durante el alto el fuego, este permanece prácticamente cerrado. Tres petroleros cargados de petróleo lograron transitar el sábado. Sin embargo, cuando dos de ellos intentaron entrar al Golfo Pérsico a la mañana siguiente, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán les advirtió que se retiraran.

Tras finalizar las conversaciones, Trump declaró en redes sociales que había ordenado a la armada estadounidense imponer su propio bloqueo en el estrecho y “buscar e interceptar” cualquier embarcación en aguas internacionales que hubiera pagado un peaje a Irán.

El presidente Donald Trump llega desde el Salón Azul para hablar sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca (REUTERS/Foto de archivo)

Irán exporta tanto petróleo como antes de la guerra (o quizás incluso más), y a precios mucho más elevados. Algunos funcionarios del Golfo habían instado a Trump a comenzar a interceptar buques iraníes.

Todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo; también existe la posibilidad de que la guerra, y el caos en los mercados energéticos, empeoren.

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