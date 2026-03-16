Por qué la crisis de Irán tomó a Europa desprevenida

El portaaviones francés Charles de Gaulle (REUTERS)

Europa apenas se ha recuperado de los efectos de su última crisis energética, provocada por la invasión rusa de Ucrania en 2022. El ataque estadounidense e israelí contra Irán la enfrenta ahora a una nueva crisis. El fuerte aumento de los precios del petróleo y el gas en las últimas dos semanas amenaza con frenar el crecimiento económico, ya debilitado, y reactivar la inflación. Esto sería desastroso para las industrias europeas que luchan contra los aranceles estadounidenses y la competencia china. "Para Europa, esta crisis es, sin duda, existencial", afirma Simone Tagliapietra, especialista en energía de Bruegel, un centro de estudios con sede en Bruselas.

Dada la gravedad de la situación, cabría esperar una contundente respuesta europea. Sin embargo, ha sido tibia. En el plano diplomático, los países se han dividido sobre si celebrar o lamentar los ataques. Las fuerzas armadas europeas ya están sobrecargadas; incluso si quisieran aceptar la petición de Donald Trump del 14 de marzo para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, las armadas europeas no marcarían la diferencia donde la armada estadounidense no puede. La Unión Europea y los gobiernos europeos se han visto obligados a esforzarse por proteger sus economías de una guerra sobre la que no tienen influencia y ante la que son inusualmente vulnerables.

El riesgo para Europa se deriva principalmente de su dependencia de los combustibles fósiles importados, en particular del gas natural. Solo una pequeña parte de este proviene de Oriente Medio (aproximadamente 200 millones de metros cúbicos de las importaciones totales de Europa, que ascienden a 6.500 millones de metros cúbicos semanales). Sin embargo, el continente ha permitido que sus reservas de gas caigan casi hasta niveles tan bajos como en 2022.

Más importante aún, el esfuerzo de la UE desde 2022 por reducir su dependencia del gas ruso, que adquiría mediante contratos plurianuales, la ha expuesto más al mercado spot global. La Unión planea poner fin a sus importaciones restantes de gas natural licuado (GNL) ruso para finales de este año y de gas por gasoducto el próximo. La sustitución del gas ruso, principalmente por GNL estadounidense, ya había provocado que los precios prácticamente se duplicaran, alcanzando los 40€ (46$) por MWh. La guerra los ha disparado aún más. El 13 de marzo habían llegado a los 50€ por MWh.

La economía europea se encuentra en mejor situación que en 2022, cuando la fuerte demanda y la escasez de mano de obra, sumadas a la crisis energética, dispararon la inflación anual hasta el 11%. Ahora, una guerra breve solo reduciría el PIB marginalmente, según Oliver Rakau, de Oxford Economics, una consultora. Sin embargo, una interrupción prolongada del suministro de gas y petróleo podría ser mucho peor. La consultora estima que si el petróleo alcanza los 140 dólares por barril durante dos meses, el crecimiento económico sería 0,6 puntos porcentuales menor en 2026 de lo que podría haber sido, y la inflación promedio en la zona euro llegaría al 4,3%, frente al 1,9% del año pasado.

Los gobiernos tienen poco margen fiscal para ayudar. En 2022, tras una década de tipos de interés bajos, gastaron generosamente para proteger a consumidores y empresas. Hoy en día, la deuda es elevada y los presupuestos ajustados. Alemania ya ha modificado sus estrictas normas de déficit para aumentar el gasto en defensa e infraestructuras. El déficit de Francia supera el 5 % del PIB.

En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), sigue preocupado tras el repunte inflacionario posterior a la pandemia. Los mercados prevén que la guerra con Irán lo lleve a subir los tipos de interés este año, aunque podría equivocarse; Isabel Schnabel, miembro del consejo ejecutivo del banco, declaró el 6 de marzo que los bancos centrales «deberían resistir la tentación de intervenir excesivamente» en la economía. Sin embargo, cuanto más gasten los gobiernos para proteger a los consumidores, «más se verá obligado el BCE a intervenir», afirma Rakau.

Los riesgos económicos sugieren que los europeos deberían presionar para que termine la guerra. Sin embargo, están divididos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha aprobado sistemáticamente los ataques estadounidenses e israelíes; el 9 de marzo declaró que «no se deben derramar lágrimas por el régimen iraní». Friedrich Merz, canciller alemán, inicialmente pareció indiferente ante la idea de desmantelar «el centro del terrorismo internacional». Pero su vicecanciller, Lars Klingbeil, expresó sus dudas sobre si la guerra se ajustaba al derecho internacional. Otros líderes han condenado los ataques desde el principio. “Esta guerra es ilegal… y contraria a los intereses de la humanidad", escribió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en nuestras páginas esta semana.

Las respuestas diplomáticas contradictorias se deben en parte a la preocupación de que oponerse a Estados Unidos en Irán pueda llevar al Sr. Trump a retener la ayuda a Ucrania. Estados Unidos podría retirar el apoyo de inteligencia o dejar de vender a Europa las armas avanzadas que transfiere a las fuerzas ucranianas. La estrategia europea en Irán está motivada por el deseo de mantener contento al Sr. Trump, argumentan Julien Barnes-Dacey y Ellie Geranmayeh, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, otro centro de estudios.

Apaciguar a Estados Unidos respecto a Irán para mantenerlo de su lado en Ucrania solo funcionará si el conflicto del Golfo es relativamente breve. Cuanto más se prolongue, más se beneficiará Rusia. El 12 de marzo, en un intento por bajar los precios del petróleo, Estados Unidos emitió una exención de sanciones de 30 días que permite a los países comprar petróleo ruso embargado que actualmente se encuentra en el mar. Esto preocupa a los líderes europeos, incluso a aquellos que inicialmente aprobaron los ataques. El Sr. Merz calificó la exención de sanciones de “errónea”; anteriormente había dicho que Europa “no tiene interés en una guerra interminable”.

Peor aún, los europeos corren el riesgo de verse involucrados contra su voluntad. Los ataques con misiles y drones de Irán contra países del Golfo, así como un ataque a una base británica en Chipre (miembro de la UE) e intentos de atacar a Turquía (miembro de la OTAN), han llevado a los países europeos a enviar fuerzas defensivas a la región. Gran Bretaña y Francia han enviado aviones de combate al Golfo. Grecia, Italia y los Países Bajos han enviado buques de guerra y aeronaves para defender Chipre. Francia ha desplegado un portaaviones y la mayor parte de su armada en el Mediterráneo oriental.

No está claro cuánto podrán lograr. Emmanuel Macron, presidente de Francia, dijo que los buques franceses podrían escoltar a los barcos a través del estrecho de Ormuz, pero solo “después de que haya terminado la fase más intensa del conflicto”. “Europa en pocas palabras”, dice el Sr. Barnes-Dacey: “Navegaremos con nuestra armada hasta el Golfo y luego esperaremos pacientemente hasta que otros hayan resuelto la situación”.

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