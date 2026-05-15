Prepárense para un apocalipsis laboral provocado por la IA

La imagen ilustra la dualidad del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, con visiones optimistas de creación de empleo y advertencias de desplazamiento masivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento de ChatGPT en 2022 desencadenó el auge de la inteligencia artificial y provocó un coro de advertencias por parte de los líderes del sector sobre una inminente crisis laboral. Más allá de que tengan motivos para ensalzar el carácter disruptivo de sus productos o de que el empleo en los países desarrollados se encuentre cerca de máximos históricos, el mensaje pesimista ya ha calado hondo. Siete de cada diez estadounidenses creen que la IA dificultará la búsqueda de empleo; casi un tercio teme por su propio puesto. La escasez de oportunidades laborales para los recién graduados, especialmente para los programadores, agrava el temor.

El pasado ofrece cierto consuelo a los preocupados. Los mercados laborales cambian constantemente. Las oficinas de hoy serían irreconocibles para un trabajador de hace 50 años. Nunca en la historia moderna el progreso tecnológico ha perjudicado la demanda general de mano de obra. Los historiadores económicos ahora restan importancia a la magnitud de la «pausa de Engels», el período durante la Revolución Industrial en el que los salarios de la clase trabajadora crecieron más lentamente que el resto de la economía.

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Sin embargo, la historia no siempre es una buena guía para el futuro, como demostró la propia Revolución Industrial. Los modelos de IA más avanzados son impresionantes. Pueden abordar tareas de codificación mucho más complejas de lo que se preveía hace un año. El número de agentes de IA se ha disparado. El gasto empresarial en IA ha aumentado drásticamente. Se prevé que los ingresos recurrentes anualizados de Anthropic, un fabricante de modelos de gran éxito, alcancen los 50.000 millones de dólares a finales de junio. Todavía no hay indicios en los datos del mercado laboral de que la IA esté destruyendo muchos puestos de trabajo. Pero dada la rapidez con la que está mejorando, sería imprudente descartar los temores de que así sea. La sociedad podría estar al borde de una profunda reasignación de recursos y una convulsión política.

La predicción de los economistas de que el trabajo seguirá siendo abundante resulta menos tranquilizadora de lo que parece, especialmente a largo plazo. Si bien el mercado encontrará usos para la mano de obra humana incluso a medida que los modelos y robots se vuelven más capaces, la calidad de esos empleos y los salarios que ofrecen no están garantizados. Los centros de datos representarán el 8,5 % de la demanda máxima de energía en Estados Unidos en 2027, frente al 4,1 % en 2025, según las predicciones de Goldman Sachs. A medida que las empresas de IA elevan el precio de la tierra y la energía, el dinero que ganan las personas rendirá menos. Con el tiempo, los humanos podrían, como los caballos en la era del automóvil, volverse antieconómicos. Los ingresos podrían ir a parar mayoritariamente o en su totalidad a los dueños del capital, quienes luego lo gastarían en bienes fabricados por IA y robots utilizando recursos naturales que monopolizan.

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Esta posibilidad distópica subyace a las advertencias de Silicon Valley sobre la necesidad de la intervención estatal, y quizás de una renta básica universal. Esto aún está muy lejos de hacerse realidad, si es que alguna vez sucede. Pero los gobiernos tal vez deban actuar con mayor rapidez, pues no hace falta un cataclismo para avivar la furia popular. Quizás dos millones de estadounidenses perdieron sus empleos entre 1999 y 2011 debido a la entrada de China en el sistema de comercio global. Esto no es peor que los despidos típicos de un mes en el dinámico mercado laboral estadounidense. Sin embargo, el “shock chino” contribuyó a la llegada de Donald Trump a la presidencia y provocó los aranceles más altos desde la década de 1930.

Los empleados de oficina amenazados por la IA tienen mayor influencia política y social que los obreros de fábrica perjudicados por la competencia china. Incluso un pequeño número de despidos podría provocar una reacción violenta contra la tecnología; la feroz oposición a los nuevos centros de datos es un indicio de lo que podría suceder. Una grave alteración de la seguridad y el estatus de muchas personas podría conducir a disturbios generalizados, incluso a una revolución.

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¿Qué deberían hacer los gobiernos? Una serie de ideas implica ralentizar el cambio. China ha instado a sus empresas a adoptar la IA, pero sin despedir trabajadores. Economistas prominentes de todo el mundo han propuesto impuestos más altos sobre el capital y más bajos sobre el trabajo. Algunos activistas abogan por gravámenes sobre los centros de datos. Sin embargo, frenar la tecnología no es una estrategia acertada. Es probable que la humanidad obtenga enormes beneficios de la IA: no solo mayor riqueza, sino también avances en la lucha contra las enfermedades y la solución de problemas como el cambio climático y la pobreza. Si los luditas hubieran detenido la automatización de las fábricas textiles a principios del siglo XIX en Inglaterra, el mundo estaría hoy en una situación mucho peor.

Una segunda categoría de contramedidas sería más eficaz. Si el empleo disminuye, es probable que los ingresos que antes iban a parar a los trabajadores se traduzcan en grandes beneficios para las empresas de IA, los fabricantes de chips, los centros de datos o cualquier otro eslabón de la cadena de suministro. Reformas fiscales inteligentes, como gravámenes sobre los beneficios empresariales que superen la rentabilidad normal del capital, la tierra y los recursos naturales, podrían captar estas rentas. Los argumentos a favor de los impuestos sobre la herencia para evitar el afianzamiento de una élite capitalista parecen más sólidos que nunca.

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Al mismo tiempo, los gobiernos podrían ayudar a los trabajadores a adaptarse. El seguro público de salarios, que amortigua las caídas de ingresos tras la pérdida del empleo, puede ayudar a los trabajadores a encontrar mejores oportunidades (y, por lo tanto, a la larga, autofinanciarse). Las políticas activas de mercado laboral de Dinamarca, en las que el Estado ayuda a las personas a encontrar y formarse para nuevas ocupaciones, han demostrado reducir los periodos de desempleo.

Estas ideas harían que la economía fuera más eficiente y justa, independientemente de la IA. ¿Satisfarían a los votantes que se enfrentan a la disrupción y la incertidumbre? En una era populista, las reformas tecnocráticas son difíciles de vender. Los intentos anteriores de ayudar a los trabajadores a adaptarse a la liberalización del comercio fracasaron en detener la reacción adversa al «shock chino». En una fuerza laboral totalmente basada en IA, los humanos necesitarán ayuda para sobrevivir, no para adaptarse.

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De ahí surge un último conjunto de ideas radicales, como la nacionalización parcial de las empresas de IA. Esta semana, un asesor presidencial surcoreano propuso un «dividendo» para los ciudadanos proveniente de empresas de IA, lo que provocó una caída del 5% en la bolsa local, antes de retractarse. En Estados Unidos, los políticos murmuran sobre la posibilidad de otorgar a los ciudadanos acciones de empresas de IA a través de «cuentas Trump». En términos económicos, hay poca diferencia entre un sistema tributario bien diseñado y la participación del gobierno en el sector privado; y los países sin gigantes de la IA tendrán que depender de los impuestos en lugar de confiscar acciones de empresas extranjeras. Sin embargo, Estados Unidos podría descubrir que cierta propiedad pública es la mejor manera de transparentar los beneficios sociales de esta tecnología.

Es fundamental abordar la concentración de rentas cuanto antes, antes de que el poder de los rentistas sea demasiado grande. El desastre laboral aún no ha llegado. Pero si los gobiernos esperan a tener pruebas concluyentes antes de crear una red de seguridad, será demasiado tarde. Es mejor empezar ahora.

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